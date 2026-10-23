Kedua klub sebelumnya bertemu di fase grup Liga Champions 2002-03. Kedua laga berakhir imbang, 3-3 di Athena dan 2-2 di Santiago Bernabéu.

Real Madrid datang ke pertandingan ini dengan performa yang lebih naik turun. Meski menang 2-1 atas Inter di Liga Champions, mereka baru-baru ini kalah dari Real Betis dan Atlético Madrid di kompetisi domestik.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket AEK Athens vs Real Madrid, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan AEK Athens vs Real Madrid di Liga Champions dimulai?

AEK Athens vs Real Madrid akan berlangsung di Allwyn Arena, Athena, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Allwyn Arena

Bagaimana cara membeli tiket AEK Athens vs Real Madrid di Liga Champions?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara AEK Athens dan Real Madrid:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub & Ticketmaster Greece: AEK Athens menggunakan Ticketmaster Greece sebagai mitra resmi utama penjualan tiket pertandingan kandang di Allwyn Arena (OPAP Arena). Tiket dapat dibeli langsung melalui situs resmi AEK FC atau platform resmi Ticketmaster Hellas.

Pusat layanan telepon resmi: AEK Athens dan Ticketmaster menyediakan pusat pemesanan khusus melalui telepon untuk pembelian tiket pertandingan.

Tribune tim tamu: Suporter Real Madrid yang datang ke stadion harus mendapatkan tiket hanya melalui kanal penjualan tiket resmi dan sistem alokasi Real Madrid.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket AEK Athens vs Real Madrid di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara AEK Athens dan Real Madrid sangat bervariasi, tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar penjualan kembali, akibat tingginya permintaan.

1. Kanal resmi klub

Tiket standar / masuk umum: Harga resmi biasanya berkisar dari €30 hingga €100 melalui AEK Athens atau Ticketmaster Greece, tergantung pada kategori dan blok tempat duduk di Allwyn Arena.

Tempat duduk premium & VIP: Paket layanan khusus atau premium resmi melalui klub umumnya berharga mulai dari €150 hingga €350+ , tergantung pada fasilitas stadion yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk tribun atas / standar yang dijual kembali: Harga yang tercantum mulai sekitar €290 hingga €400 untuk tribun atas yang banyak diminati.

Tempat duduk tribun bawah & premium yang dijual kembali: Harga rata-rata kerap berkisar dari €600 hingga lebih dari €1.300 , tergantung pada jarak tempat duduk dari lapangan dan besarnya kenaikan harga di pasar.

AEK Athens vs Real Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AEK Athens vs Real Madrid

AEK Athens datang dalam kondisi bagus setelah menang empat kali dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 2-1 di kandang NFC Volos dalam ajang Super League. Mereka juga mencatat kemenangan telak 8-1 atas Panserraikos di ajang piala. Dalam lima pertandingan tersebut, AEK Athens mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 4, termasuk saat menang 1-0 atas LASK di Liga Champions.

Performa Real Madrid belakangan ini lebih naik turun. Tim asuhan Mourinho memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, tetapi kekalahan dari Real Betis dan Atletico Madrid di LaLiga menunjukkan kelemahan mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Atletico, meski mereka sempat mengalahkan Inter 2-1 di Liga Champions dan mencetak empat gol ke gawang Rayo Vallecano. Dalam lima laga itu, mereka mencetak 10 gol dan kebobolan 6.

AEK Athens vs Real Madrid: Rekor pertemuan terakhir

Rekor pertemuan kedua klub ini terbatas, tetapi berkesan. Satu-satunya pertemuan sebelumnya yang tercatat terjadi di fase grup Liga Champions 2002-03, dan kedua laga berakhir imbang. Real Madrid bermain imbang 3-3 di Athena dan 2-2 di Bernabeu. Artinya, belum pernah ada yang mengalahkan pihak lainnya di kompetisi Eropa. Kedua tim sama-sama mencetak lima gol dalam dua pertandingan tersebut.