AEK Athens menjamu Galatasaray pada Selasa, 8 Desember 2026, di Allwyn Arena, Athena.

AEK Athens dan Galatasaray sangat jarang bertemu sebelumnya. Satu-satunya pertemuan mereka yang menonjol adalah laga persahabatan antarklub pada Juli 2018, ketika AEK Athens menang tipis 3-2. Pertandingan pada Desember mendatang di Allwyn Arena akan menjadi pertemuan kompetitif pertama AEK Athens dan Galatasaray di kompetisi UEFA.

Berikut informasi dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket AEK Athens vs Galatasaray, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan AEK Athens vs Galatasaray di Liga Champions dimulai?

AEK Athens vs Galatasaray berlangsung di Allwyn Arena, Athena, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 15.00 Allwyn Arena

Bagaimana cara membeli tiket AEK Athens vs Galatasaray di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Champions antara AEK Athens dan Galatasaray:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi AEK Athens atau Galatasaray, yang biasanya dapat diakses melalui situs resmi masing-masing klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket AEK Athens vs Galatasaray di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions antara AEK Athens dan Galatasaray:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kategori standar: Biasanya berkisar antara sekitar €30 hingga €120 .

Biasanya berkisar antara sekitar . Paket VIP / layanan premium: Umumnya berkisar dari €250 hingga lebih dari €600.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi tribun atas: Harga jual kembali biasanya dimulai dari sekitar €400 hingga €460 .

Harga jual kembali biasanya dimulai dari sekitar . Tribun bawah & area premium: Harga kerap berkisar dari €480 hingga lebih dari €1.500.

AEK Athens vs Galatasaray di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa AEK Athens dan Galatasaray

AEK Athens meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Levadiakos di Super League. Sebelumnya, mereka kalah dua kali beruntun dari Real Madrid di Liga Champions dan Panathinaikos di liga. Kekalahan 3-2 dari Real Madrid memperlihatkan rapuhnya pertahanan mereka pada tahap yang krusial. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan telak 5-0 atas Panetolikos, meski catatan secara keseluruhan menunjukkan performa yang tidak konsisten.

Galatasaray memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat kali dalam periode tersebut. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 4-3 atas Amed Sportif di Super Lig. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan VfB Stuttgart dan Lille di Liga Champions. Kemenangan 2-1 atas Fenerbahce di Super Lig menjadi hasil yang paling menonjol. Galatasaray tidak terkalahkan di semua kompetisi dalam lima pertandingan terakhirnya.

AEK Athens vs Galatasaray: Rekor pertemuan terkini

Satu-satunya pertemuan AEK Athens dan Galatasaray yang tercatat dalam kumpulan data ini berlangsung pada 31 Juli 2018, dalam laga persahabatan antarklub yang dimenangi AEK Athens 3-2. Hasil itu menjadi satu-satunya acuan rekor pertemuan yang tersedia, sehingga gambaran historis persaingan kedua tim masih terbatas.