AC Milan menjamu Sunderland pada Kamis, 10 Desember 2026, di San Siro, Milan.

Pertandingan ini berlangsung di Stadion San Siro yang ikonis, panggung megah di kompetisi Eropa bagi kedua klub saat mereka memasuki pertengahan fase klasemen turnamen. Kedua klub belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif di sepakbola Eropa.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket AC Milan vs Sunderland, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan kick-off AC Milan vs Sunderland di Liga Europa?

AC Milan vs Sunderland berlangsung di San Siro, Milan, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 San Siro

Bagaimana cara membeli tiket AC Milan vs Sunderland di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Liga Europa mendatang antara AC Milan dan Sunderland:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket utama: Tiket untuk kursi yang dialokasikan bagi suporter tuan rumah dapat dibeli langsung melalui platform tiket resmi AC Milan.

Tiket untuk kursi yang dialokasikan bagi suporter tuan rumah dapat dibeli langsung melalui platform tiket resmi AC Milan. Alokasi suporter tim tamu: Tiket bagi suporter Sunderland yang bertandang didistribusikan langsung melalui loket tiket resmi Sunderland AFC berdasarkan aturan alokasi dan poin loyalitas.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Liga Europa mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket AC Milan vs Sunderland di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Liga Europa antara AC Milan dan Sunderland:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler: Umumnya mulai sekitar €19 .

Umumnya mulai sekitar . Area premium tribune utama: Mulai sekitar €159 .

Mulai sekitar . Tiket harga khusus: Mulai sekitar €14 .

Mulai sekitar . Penggemar penyandang disabilitas: Seharga €25 .

Seharga . Paket hospitality (Club 1899): Mulai €60.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi tribune atas / sisi belakang gawang: €20 hingga €40

€20 hingga €40 Kursi tribune bawah / sisi samping lapangan: €45 hingga €90

€45 hingga €90 Penjualan kembali kursi premium dan paket hospitality: €100 hingga €250 ke atas

AC Milan vs Sunderland di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa AC Milan dan Sunderland

AC Milan mencatat tiga kemenangan, dua kekalahan, dan tanpa hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan tandang 1-2 atas Genoa di Serie A, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Ferencvaros di Liga Europa. Dalam rentang tersebut, Milan juga meraih kemenangan 3-1 atas Inter di Serie A, meski kekalahan kandang 2-4 dari Bologna menjadi hasil buruk yang menonjol. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Sunderland meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Chelsea di Liga Primer Inggris, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Dinamo Zagreb di Liga Europa. Dalam rentang tersebut, Sunderland juga menang 3-2 atas Brentford di Carabao Cup dan bermain imbang 0-0 dengan Leeds United. Sunderland mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

AC Milan vs Sunderland: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan AC Milan dan Sunderland yang tersedia untuk laga ini. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan ketika tersedia.