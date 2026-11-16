Milan menjamu Parma pada Minggu, 6 Desember 2026, di San Siro, Milan, dalam laga yang berlangsung pada hari Minggu.

Parma meraih kemenangan 1-0 yang mengesankan di San Siro dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Februari 2026. Sebelumnya, pada musim 2025/26, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga seru di markas Parma pada November 2025.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Milan vs Parma, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan kick-off laga Serie A AC Milan vs Parma Calcio 1913?

Milan vs Parma berlangsung di San Siro, Milan, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 6 Des 2026 - 14.45 San Siro

Bagaimana cara membeli tiket laga Serie A AC Milan vs Parma Calcio 1913?

Berikut pilihan dan cara utama untuk membeli tiket pertandingan Serie A AC Milan vs Parma Calcio 1913 mendatang di San Siro:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi AC Milan: Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui portal penjualan tiket resmi AC Milan. Tiket umumnya tersedia lebih dahulu bagi pemegang tiket musiman, kemudian pemegang Rossoneri Card (CRN), sebelum akhirnya dijual untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Serie A AC Milan vs Parma Calcio 1913?

Harga tiket pertandingan AC Milan vs Parma Calcio 1913 mendatang di San Siro bervariasi, bergantung pada kanal pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Mulai dari €14 untuk sektor tribun tingkat atas (seperti Terzo Blu) hingga sekitar €124 untuk kursi di zona merah bagian tengah (Tribuna Onore Rossa).

Mulai dari untuk sektor tribun tingkat atas (seperti Terzo Blu) hingga sekitar untuk kursi di zona merah bagian tengah (Tribuna Onore Rossa). Harga khusus: Mulai dari €14 .

Mulai dari . Paket hospitality dan peningkatan layanan: Pengalaman khusus sebelum pertandingan seperti paket San Siro Museum Lounge tersedia dengan biaya tambahan €60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket jual kembali: Mulai sekitar €20 hingga €25 untuk tempat duduk di tribun tingkat atas, bergantung pada ketersediaan tiket.

Mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun tingkat atas, bergantung pada ketersediaan tiket. Harga rata-rata di pasar: Biasanya rata-rata sekitar €200 hingga €230 untuk tempat duduk standar di sisi panjang lapangan dan tribun tingkat menengah.

AC Milan vs Parma Calcio 1913 di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa AC Milan vs Parma Calcio 1913

Milan menang tiga kali dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan 10 gol dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Inter dalam laga derbi di Serie A. Milan juga mencatat kemenangan 2-0 di markas Udinese dalam ajang Serie A selama periode ini, meski kekalahan 3-0 dari AFC Bournemouth di Liga Europa dan kekalahan kandang 4-2 dari Bologna menunjukkan inkonsistensi yang mewarnai musimnya.

Parma menang sekali, imbang sekali, dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan Serie A terakhir, tetapi urutan hasil tersebut patut dicermati. Setelah tiga kekalahan, termasuk kekalahan 3-0 dari Inter dan 3-0 dari Torino, Parma bermain imbang 0-0 melawan Udinese sebelum mengejutkan Atalanta dengan kemenangan 3-0 dalam laga terbarunya. Dalam lima pertandingan itu, Parma mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

AC Milan vs Parma Calcio 1913: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Parma menang 1-0 di San Siro dalam ajang Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim relatif berimbang: Milan menang dua kali, Parma dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim bermain imbang 2-2 di markas Parma pada November 2025, sementara Milan menang 3-2 di San Siro pada Januari 2025.