Cara mendapatkan tiket AC Milan vs Inter: harga Serie A, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Derby della Madonnina adalah salah satu rivalitas paling bersejarah dan sengit dalam sepak bola, mempertemukan dua raksasa sepak bola Italia di San Siro yang ikonik. AC Milan dan Inter Milan akan saling berhadapan dalam duel Serie A berintensitas tinggi yang memikat jutaan penggemar di seluruh dunia.

GOAL memiliki semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di pertandingan ini, termasuk detail harga resmi dan tautan langsung untuk mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off AC Milan vs Inter di Serie A?

Serie A - Pekan 10 31 Okt 2026 - 15.45 San Siro

Di mana membeli tiket AC Milan vs InterMilan?

Tiket resmi pertandingan dirilis langsung melalui portal tiket resmi AC Milan dan alokasi fan club. Mengingat besarnya permintaan untuk Derby della Madonnina, alokasi penjualan umum di situs resmi klub hampir selalu habis terjual seketika.

Platform sekunder seperti StubHub menjadi pilihan Anda jika listing di situs resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket AC Milan vs InterMilan?

Harga tiket resmi di situs utama klub dimulai dari €45 untuk tempat duduk standar di tingkat ketiga, dan meningkat tergantung pada lokasi serta pandangan ke seluruh area San Siro.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi last-minute, dengan harga masuk pasar sekunder mulai sekitar €140.

AC Milan vs Inter di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AC Milan vs Inter

Milan mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di kandang melawan Lazio di Serie A, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Juventus. Sebelum dua hasil seri itu, Milan meraih kemenangan beruntun di liga atas Venezia (2-0) dan Torino (1-2 tandang). Dalam lima pertandingan tersebut, Milan mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima, dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Manchester United dalam laga uji coba pramusim.

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Napoli di Serie A pada 5 September, laga yang mereka menangi setelah sempat tertinggal 2-0. Mereka juga mengalahkan Cagliari (1-0) dan Monza (4-1) di liga. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions pada 8 September. Inter mencetak sebelas gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

AC Milan vs Inter: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-0 untuk Milan di San Siro dalam laga Serie A pada 8 Maret 2026. Sebelumnya, Inter mengalahkan Milan 1-0 di San Siro pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup dua laga Coppa Italia dan satu laga uji coba pramusim, Milan menang dua kali, Inter menang satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang.







