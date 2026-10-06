Abha akan menghadapi Al Shabab pada Kamis, 5 November 2026 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha.

Al Shabab memiliki catatan yang lebih kuat dalam pertemuan-pertemuan terbaru, yang ditandai dengan kemenangan dominan 5-0 saat terakhir kali kedua tim berhadapan di liga. Pertemuan kompetitif terbaru mereka terjadi di King Cup pada September 2025, yang berakhir dengan hasil imbang ketat 2-2.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Abha vs Al Shabab, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Abha vs Al Shabab di Saudi Pro League?

Abha vs Al Shabab kick-off di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Cara membeli tiket Abha vs Al Shabab di Saudi Pro League

Saat ingin membeli tiket untuk laga Saudi Pro League Abha Club vs Al Shabab, Anda dapat memanfaatkan beberapa opsi penjualan tiket utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cek langsung melalui portal penjualan tiket resmi Abha Club atau pengumuman mereka, karena klub tuan rumah menangani perilisan tiket utama awal untuk pertandingan yang dimainkan di Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub benar-benar sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform-platform ini memungkinkan fans membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League yang akan datang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Abha vs Al Shabab di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk laga Saudi Pro League Abha Club vs Al Shabab bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli melalui kanal utama resmi atau pasar penjualan kembali sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar / tempat duduk umum: Biasanya berkisar dari 10 SAR hingga 50 SAR , dengan regulasi liga memastikan sebagian kursi dasar tetap terjangkau.

Tempat duduk premium & sisi lapangan: Umumnya berkisar dari 50 SAR hingga 150 SAR untuk pandangan yang lebih baik di sepanjang sisi lapangan.

Paket VIP & hospitality: Berkisar dari 500 SAR hingga 1.500+ SAR , yang biasanya mencakup akses lounge eksklusif dan fasilitas hari pertandingan yang ditingkatkan.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum / shortside: Harga umumnya mulai dari sekitar 400 SAR+ , didorong oleh pasokan pasar dan permintaan secara keseluruhan.

Penjualan kembali longside & premium: Tiket di sisi lapangan pilihan atau blok dengan pandangan jelas sering kali berkisar dari 600 SAR hingga 1.500+ SAR .

Paket VIP & permintaan tinggi: Daftar penjualan kembali untuk hospitality papan atas atau kategori premium bisa meningkat jauh lebih tinggi tergantung pada kedekatan dengan hari pertandingan.

Abha vs Al Shabab di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Abha vs Al Shabab

Abha meraih dua poin dari lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan catatan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 0-0 melawan Al Diriyah, dan sebelumnya mereka kalah 2-1 dari Al Nassr. Dalam lima pertandingan tersebut, Abha mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol, serta tidak memenangkan satu pun dari laga-laga itu.

Al Shabab juga menjalani lima pertandingan Saudi Pro League tanpa kemenangan, dengan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Hasil terakhir mereka adalah imbang 0-0 dengan Al-Fayha, dan sebelumnya mereka ditahan 1-1 oleh Al Hazem dalam rangkaian tersebut. Hasil imbang 3-3 melawan Al Riyadh menyoroti ancaman serangan mereka sekaligus kerentanan pertahanan mereka selama periode ini.

Abha vs Al Shabab: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di King Cup pada September 2025, yang berakhir 2-2. Di Saudi Pro League, Al Shabab mengalahkan Abha 5-0 pada April 2024 ketika pertandingan dimainkan di kandang Al Shabab. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Al Shabab memiliki catatan yang lebih baik, dengan satu-satunya kemenangan Abha datang dalam kemenangan kandang 2-1 pada Oktober 2023.