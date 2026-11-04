Abha menjamu Al Riyadh pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion Pangeran Sultan bin Abdul Aziz di Abha.

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 1-1 saat Al Riyadh menjamu Abha pada Maret 2024. Sebelum hasil imbang itu, Al Riyadh meraih kemenangan tipis 1-0 ketika bertandang ke Abha pada September 2023.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Abha vs Al Riyadh, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi dimulai?

Abha vs Al Riyadh berlangsung di Stadion Pangeran Sultan bin Abdul Aziz di Abha pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan dan cara utama untuk membeli tiket pertandingan Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket sering kali dapat dibeli langsung melalui situs web resmi atau portal penjualan tiket tim tuan rumah, Abha Club, maupun lewat distributor tiket regional resmi di Arab Saudi.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Abha dan Al Riyadh:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar / tempat duduk umum: Biasanya berkisar antara 10 SAR hingga 50 SAR .

Biasanya berkisar antara . Tempat duduk premium dan di sisi lapangan: Umumnya berkisar antara 50 SAR hingga 150 SAR .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP dan hospitality: Berkisar antara 500 SAR hingga lebih dari 1.500 SAR.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar dan tempat duduk umum yang dijual kembali: Mulai sekitar 150 SAR hingga 400 SAR .

Mulai sekitar . Tiket sisi panjang lapangan dan premium yang dijual kembali: Berkisar antara 600 SAR hingga lebih dari 1.500 SAR.

Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Abha vs Al Riyadh

Performa terkini Abha tidak menggembirakan. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan liga terakhir, dengan satu-satunya pengecualian berupa hasil imbang tanpa gol melawan Al Diriyah pada September. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Neom SC. Dalam lima pertandingan tersebut, Abha hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali. Hampir tidak ada yang menunjukkan bahwa tim ini mampu segera memperbaiki hasil.

Al Riyadh menunjukkan daya juang lebih baik dengan memenangi dua dari lima pertandingan terakhir dan bermain imbang dalam dua laga lainnya. Kemenangan 2-1 atas Al-Taawoun merupakan kemenangan terbaru mereka, sementara sebelumnya dalam periode yang sama mereka juga mengalahkan Al Kholood 2-0. Kekalahan 1-0 dari Al Diriyah menjadi titik terendah pada periode tersebut, tetapi tim asuhan Dulac secara umum telah menunjukkan bahwa mereka cukup stabil di papan tengah dan mampu meraih poin saat menghadapi lawan yang sedang kesulitan.

Abha vs Al Riyadh: Rekor pertemuan terbaru

Kedua klub telah dua kali bertemu dalam sejarah terkini Liga Pro Saudi. Pertemuan terbaru berakhir 1-1 saat Al Riyadh menjamu Abha pada Maret 2024. Sebelumnya, Al Riyadh menang 1-0 di Abha pada September 2023. Dari dua pertemuan itu, Al Riyadh sedikit unggul dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang, meski jumlah pertandingan tersebut terlalu sedikit untuk menarik kesimpulan pasti tentang apa yang bisa diharapkan.