Abha menjamu Al Riyadh pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz, Abha.

Pertemuan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 saat Al Riyadh menjamu Abha pada Maret 2024. Sebelum itu, Al Riyadh meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Abha pada September 2023.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Abha vs Al Riyadh, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi dimulai?

Abha vs Al Riyadh berlangsung di Stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz, Abha, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 10 Des 2026 - 07.30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan dan cara utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Abha dan Al Riyadh:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket kerap dapat dibeli langsung melalui situs web atau portal tiket resmi tim tuan rumah, Abha Club, maupun melalui distributor tiket regional resmi di Arab Saudi.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi penjualan utama habis.

Berapa harga tiket Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Abha dan Al Riyadh:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar / tempat duduk umum: Biasanya berkisar antara 10 SAR hingga 50 SAR .

Biasanya berkisar antara . Tempat duduk premium dan tepi lapangan: Umumnya berkisar antara 50 SAR hingga 150 SAR .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP dan hospitalitas: Berkisar antara 500 SAR hingga 1.500+ SAR.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket standar dan tempat duduk umum yang dijual kembali: Mulai dari sekitar 150 SAR hingga 400 SAR .

Mulai dari sekitar . Tiket sisi panjang lapangan dan premium yang dijual kembali: Berkisar antara 600 SAR hingga 1.500+ SAR.

Abha vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Abha dan Al Riyadh

Performa terkini Abha mengkhawatirkan. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan liga terakhir, dengan satu-satunya pengecualian berupa hasil imbang tanpa gol melawan Al Diriyah pada September. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Neom SC. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali. Hampir tidak ada dalam rangkaian hasil itu yang menunjukkan bahwa mereka mampu segera membalikkan keadaan.

Al Riyadh menunjukkan daya juang lebih besar, dengan dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan 2-1 atas Al-Taawoun merupakan kemenangan terbaru mereka, sementara sebelumnya mereka juga mengalahkan Al Kholood 2-0 dalam periode yang sama. Kekalahan 1-0 dari Al Diriyah menjadi titik terendah pada periode tersebut, tetapi tim asuhan Dulac secara umum telah menunjukkan cukup banyak hal untuk mengindikasikan bahwa mereka merupakan tim papan tengah yang stabil dan mampu meraih poin melawan lawan yang sedang kesulitan.

Abha vs Al Riyadh: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub telah bertemu dua kali dalam sejarah terkini Liga Pro Saudi. Pertemuan terbaru berakhir 1-1 saat Al Riyadh menjamu Abha pada Maret 2024. Sebelumnya, Al Riyadh menang 1-0 di markas Abha pada September 2023. Dari dua pertemuan itu, Al Riyadh sedikit unggul dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang, meski jumlah pertemuan tersebut terlalu sedikit untuk menarik kesimpulan pasti mengenai apa yang akan terjadi.