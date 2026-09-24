Abha akan menghadapi Al Kholood pada Senin, 19 Oktober 2026 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha.

Dalam catatan pertemuan langsung terbaru mereka, duel resmi kasta teratas antara kedua tim masih sangat minim, sehingga ini menjadi laga yang sulit diprediksi. Menjelang pertandingan ini, Al-Kholood menunjukkan performa terkini yang solid dengan produktivitas serangan yang positif, termasuk kemenangan mengesankan 3-1 atas Al-Ahli.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Abha vs Al Kholood, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Abha vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Abha vs Al Kholood akan kick-off di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 10 19 Okt 2026 - 11.20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Cara membeli tiket Abha vs Al Kholood di Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League antara Abha dan Al-Kholood, Anda bisa membelinya secara online melalui platform penjualan tiket resmi Saudi Pro League atau platform tiket sekunder seperti Ticombo.

1. Platform online resmi & berwenang

Cara utama untuk mengamankan tiket pertandingan Saudi Pro League adalah secara digital melalui platform mitra tiket resmi liga. Saudi Pro League bekerja sama dengan distributor tiket digital untuk memastikan akses masuk yang terjangkau dan mudah di seluruh venue.

2. Marketplace tiket sekunder

Ketika alokasi utama habis terjual atau dibutuhkan bagian tempat duduk tertentu, platform tiket sekunder menjadi opsi alternatif. platform tiket sekunder seperti Ticombo menampung inventaris penjual ulang dari penggemar individu dan penjual sekunder.

Berapa harga tiket Abha vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League antara Abha dan Al Kholood bergantung pada kategori tempat duduk dan platform pembelian:

1. Standar / Tiket masuk umum

Tiket level awal untuk tier atas atau kursi di belakang gawang, membuat pertandingan liga standar sangat mudah diakses melalui kanal digital utama.

Harga:SAR 10 - SAR 30

2. Kategori 1 / Sideview premium

Kursi kelas menengah yang berada di sepanjang sisi lapangan dengan pandangan lapangan yang lebih baik.

Harga:SAR 50 - SAR 150

3. VIP & Hospitality Passes

Kursi premium yang menawarkan akses lounge, katering, dan pandangan langsung dari sisi lapangan.

Harga:SAR 300 - SAR 1.000+

4. Harga pasar sekunder

Harga di platform tiket sekunder seperti Ticombo berfluktuasi berdasarkan ketersediaan, permintaan, dan lokasi kursi menjelang hari pertandingan.

Kisaran harga jual ulang:SAR 50 - SAR 200+

Abha vs Al Kholood di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Abha vs Al Kholood

Abha tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan catatan satu imbang dan empat kalah untuk rekor M0 S1 K4. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-1 dari Al Nassr, dan mereka juga kalah 4-0 dari Al Ahli lebih awal dalam rangkaian ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Abha mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol. Tim ini belum mencatatkan clean sheet dalam periode tersebut.

Al Kholood jauh lebih konsisten, dengan catatan M3 S1 K1 dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Mereka baru-baru ini mengalahkan Al Shabab 2-1 dan sebelumnya juga menundukkan Al Ahli 3-1 serta Al Taawoun 3-2. Tim ini mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima laga tersebut, menunjukkan produktivitas serangan yang baik meski masih memiliki kerentanan di lini pertahanan.

Abha vs Al Kholood: Rekor pertemuan terbaru

Saat ini tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan terbaru antara Abha dan Al Kholood. Bagian ini akan diperbarui dengan informasi riwayat pertandingan saat catatannya tersedia.