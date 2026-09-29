Abha akan menghadapi Al Ittihad pada Jumat, 30 Oktober 2026 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha.

Secara historis, Al-Ittihad unggul dalam pertemuan-pertemuan terbaru kedua tim, meski Abha meraih kemenangan penting 3-1 pada kali terakhir mereka bermain di kandang. Laga ini menjanjikan tensi tinggi karena Al-Ittihad berusaha naik lebih jauh di klasemen melawan Abha yang tampil penuh determinasi di depan pendukungnya sendiri.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Abha vs Al Ittihad, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Abha vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Abha vs Al Ittihad akan digelar di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 12 30 Okt 2026 - 09.45 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Abha vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League antara Abha vs Al Ittihad yang akan datang, Anda memiliki beberapa opsi utama tergantung pada platform resmi dan marketplace penjualan ulang tiket:

1. Platform Resmi Liga (Webook)

Mitra penjualan tiket resmi Saudi Pro League adalah Webook.com. Anda bisa mengecek platform mereka untuk penjualan tiket utama secara langsung, di mana sebagian besar kursi stadion diatur pada titik harga masuk yang lebih rendah.

2. Kanal Klub

Anda bisa memeriksa portal resmi tim, seperti portal tiket Al Ittihad atau kanal resmi Abha Club, yang mengarahkan suporter ke rilis tiket pertandingan yang telah diotorisasi.

3. Marketplace Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform-platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Saudi Pro League yang akan datang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Abha vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League bervariasi berdasarkan nilai resmi dibandingkan penjualan ulang di pasar sekunder:

1. Platform Utama Resmi

Aturan Resmi Liga & Harga Minimum: Berdasarkan regulasi Saudi Pro League, harga tiket dimulai serendah 10 SAR , dengan setidaknya 30% kursi stadion dibatasi pada harga 30 SAR atau kurang .

Kursi Standar & Premium (Harga Resmi): Tiket reguler masuk umum dan kursi tribun samping biasanya berkisar antara 50 SAR hingga 150 SAR , sementara paket kursi premium atau hospitality VIP dapat berharga mulai dari 500 SAR hingga 1.500+ SAR .

2. Marketplace Tiket Sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar mulai dari 400+ SAR , sementara kursi premium, opsi hospitality, atau area dengan permintaan tinggi bisa meningkat jauh lebih mahal.

Abha vs Al Ittihad di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Abha vs Al Ittihad

Abha hanya meraih dua poin dari lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan catatan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 0-0 melawan Al Diriyah, dan sebelum itu mereka kalah 2-1 dari Al Nassr. Dalam lima pertandingan tersebut, Abha mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol, tanpa satu pun kemenangan.

Al Ittihad memenangi tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, sementara dua lainnya berakhir imbang. Pertandingan terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Al-Shamal di AFC Champions League Elite, tetapi di Saudi Pro League mereka menang 3-1 atas Al-Faisaly di kandang lawan dan 2-1 atas Al-Fayha. Mereka juga mengalahkan Al Nassr 2-1 dan bermain imbang 0-0 dengan Al Fateh dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Abha vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Saudi Pro League pada 3 Mei 2024, ketika Abha menang 3-1 di kandang. Sebelumnya, Al Ittihad menang 4-2 saat pertandingan ini dimainkan di markas mereka pada November 2023. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Ittihad meraih tiga kemenangan, Abha meraih satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang, dengan Al Ittihad mencetak 13 gol berbanding enam gol milik Abha.