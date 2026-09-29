Yunani memulai jadwal UEFA Nations League mereka dengan penampilan menonjol di laga tandang, tetapi mereka berharap menutup kampanye liga dengan gemilang di depan para penggemar fanatik mereka di Volos pada Senin, 16 November, saat menghadapi Serbia. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

'Galanolefki' (Si Biru dan Putih) akan kembali ke Stadion Panthessaliko untuk pertama kalinya sejak 2022, dalam kompetisi UEFA Nations League 2022/23, dan saat itu terbukti menjadi pertanda keberuntungan. Mereka mencatat kemenangan 3-0 dan 2-0 atas Siprus dan Kosovo masing-masing di Volos empat tahun lalu, sehingga menatap pertemuan ini dengan rekor 100 persen di venue tersebut.

Meski mengalami kemunduran di kandang melawan Yunani pada awal kampanye UEFA Nations League mereka, Serbia mengambil sisi positif dari kekalahan 2-1 itu. Tim asuhan Veljko Paunović melesat sejak awal, mencetak gol hanya setelah 4 menit lewat Andrija Živković dan baru kalah pada menit ke-95.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket UEFA Nations League Yunani vs Serbia saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Yunani vs Serbia digelar?

Yunani vs Serbia akan berlangsung di Stadion Panthessaliko (Volos) pada Senin, 16 November, dengan jadwal kick-off pukul 21.45 (EET).

UEFA Nations League A - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Panthessaliko Stadium

Cara membeli tiket UEFA Nations League Yunani vs Serbia

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Yunani vs Serbia dapat dibeli langsung melalui Portal Ticketing Federasi Sepak Bola Yunani (HFF/EPO).

Pertandingan individual fase grup UEFA Nations League biasanya mulai dijual 3-4 pekan sebelum hari pertandingan yang dijadwalkan.

Jendela pra-penjualan : Jendela prioritas biasanya dibuka lebih dulu untuk anggota resmi klub suporter tim nasional.

Penjualan untuk umum : Untuk pertandingan 16 November, penjualan untuk umum di situs EPO diperkirakan dibuka sekitar akhir Oktober atau awal November.

Jika ingin mengamankan kursi di menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya bernama TixProtect. Program ini menjamin Anda akan mendapatkan tiket tepat waktu dan tiket tersebut valid untuk acara Anda, atau Anda akan mendapatkan pengembalian dana 100 persen.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Yunani vs Serbia?

Harga tiket untuk pertandingan UEFA Nations League Yunani vs Serbia yang akan datang pada Senin, 16 November 2026, mulai dari sekitar €20-€75 untuk tiket reguler melalui kanal resmi.

Tiket resmi dibagi ke dalam beberapa tier berdasarkan kedekatan dengan lapangan dan orientasi stadion di Stadion Panthessaliko, Volos:

Kategori 3 (belakang gawang / tikungan) : Sekitar €20-€25. Kursi-kursi ini berada di belakang gawang (tribune Utara dan Selatan). Ini menawarkan harga paling rendah dan menjadi tempat kelompok inti suporter lokal.

Kategori 2 (sudut sisi panjang & tier atas) : Sekitar €30-€45. Terletak di sisi lateral utama namun lebih dekat ke sudut atau lebih tinggi di tribune, menawarkan perspektif sisi lapangan yang lebih tinggi.

Kategori 1 (tengah sisi panjang / tier bawah) : Sekitar €50-€75. Kursi standar premium ini membentang di sepanjang sisi utama lapangan (tribune Timur dan Barat) dekat garis tengah, memberikan pandangan aksi yang paling jelas.

Tier VIP & hospitality : Harga bervariasi dari €150-€300+ tergantung fasilitas korporat yang disertakan. Berlokasi di tribune Barat tengah, opsi premium ini menyediakan kursi empuk, akses ke lounge hospitality, dan katering.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktunya semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Panthessaliko

Stadion Panthessaliko adalah kompleks olahraga multi-fungsi besar yang terletak di kota pelabuhan pesisir Volos, Yunani. Stadion ini memiliki kapasitas 22.700 penonton dan menjadi pusat olahraga penting bagi seluruh wilayah Thessaly. Saat ini, stadion ini terutama dikenal sebagai kandang Volos NFC yang bermain di Super League Greece.

Pembangunan dimulai pada pertengahan 2002 secara khusus untuk mendukung Olimpiade Musim Panas Athena 2004 dan fasilitas ini resmi dibuka pada Juli 2004, tepat waktu untuk turnamen sepak bola Olimpiade.

Setelah Olimpiade, kepemilikan dialihkan ke Komite Olimpiade Yunani. Stadion ini kemudian menjadi tuan rumah bagi tim-tim lokal Volos, bertindak sebagai arena bersejarah untuk 'Derbi Volos' yang sengit antara Niki Volos dan Olympiakos Volou.

Momen-momen berkesan di Stadion Panthessaliko

Yunani vs Meksiko (Turnamen Sepak Bola Olimpiade, 2004) : Laga fase grup Olimpiade putra ini memegang rekor kehadiran tertinggi sepanjang masa di stadion, dengan 21.597 tiket terjual, sempat melampaui kapasitas tempat duduk resmi Olimpiade yang ditetapkan.

Final Piala Yunani (2007-2026) : Panthessaliko kerap menjadi venue tuan rumah Final Piala Yunani, termasuk pada 2007, 2017, 2020, 2023, 2024, dan 2026, karena posisinya yang berada di tengah antara Athena dan Thessaloniki.

Pertandingan tim nasional Yunani : Stadion ini menjadi tuan rumah tim nasional sepak bola senior Yunani untuk sepasang pertandingan UEFA Nations League pada 2022, dan keduanya berakhir dengan kemenangan kandang.

Kompleks serba ada: Di luar lapangan rumput alami, stadion ini berfungsi sebagai kompleks atletik besar. Fasilitasnya mencakup lintasan lari 400 meter dengan 8 jalur, lintasan pemanasan outdoor terpisah, fasilitas latihan indoor, gym, serta lapangan basket, tenis, dan voli.

Pertandingan UEFA Nations League Yunani vs Serbia: Semua yang perlu Anda ketahui

Yunani vs Serbia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Yunani (#41) vs Serbia (#43)

Setelah gagal meraih kemenangan dalam empat laga uji coba sebelumnya pada 2026, Yunani menemukan kembali performa terbaik mereka saat memulai kampanye UEFA Nations League, dengan dua kemenangan tandang impresif atas Serbia (2-1) dan Jerman (1-0).

Serbia sangat ingin menemukan kembali sentuhan kemenangan mereka, setelah gagal menuntaskan empat laga internasional terakhir dengan kemenangan, termasuk kekalahan di UEFA Nations League dari Yunani dan Belanda. 'Orlovi' (Elang) belum mampu mencatat clean sheet dalam 12 laga internasional.

Yunani vs Serbia: Rekor pertemuan terkini

Yunani dan Serbia sudah bertemu 3 kali sejak 2010, dan Yunani sedikit unggul dengan 2 kemenangan berbanding 1 milik Serbia. Kedua tim sama-sama mencetak tiga gol dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya itu.

Saat Yunani dan Serbia baru-baru ini bertemu pada 24 September dalam matchday pembuka UEFA Nations League, Yunani membalikkan keadaan secara dramatis untuk menang 2-1 di Beograd, dengan gol kemenangan lahir jauh di masa injury time.

Serbia unggul cepat hanya empat menit setelah kick-off ketika Dusan Tadić yang dipanggil kembali memberi assist kepada Andrija Živković, yang menuntaskannya menjadi gol. Namun, meski sempat tertinggal, Yunani mendominasi penguasaan bola dan terus menekan lini pertahanan Serbia, membentur tiang gawang dan memaksa sejumlah penyelamatan. Gol-gol babak kedua dari Christos Tzolis milik Arsenal dan Tasos Douvikas milik Como membawa Yunani mengamankan 3 poin penuh.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Greece GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 M M 2 Netherlands NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 M S 3 Germany GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K S 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi











