Yunani mengawali kiprahnya di UEFA Nations League dengan penampilan menonjol dalam laga tandang. Mereka berharap dapat menutup kampanye liga dengan gemilang di hadapan para pendukungnya di Volos pada Senin, 16 November, saat menghadapi Serbia. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket pertandingan Yunani vs Serbia di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Yunani vs Serbia di UEFA Nations League berlangsung?

Yunani vs Serbia berlangsung di Stadion Panthessaliko (Volos) pada Senin, 16 November, dengan jadwal kick-off pukul 21.45 (EET).

UEFA Nations League A - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Panthessaliko Stadium

Cara membeli tiket Yunani vs Serbia di UEFA Nations League

Tiket resmi pertandingan Yunani vs Serbia di UEFA Nations League dapat dibeli langsung melalui Portal Tiket Federasi Sepakbola Yunani (HFF/EPO).

Tiket untuk setiap pertandingan fase grup UEFA Nations League biasanya mulai dijual 3-4 pekan sebelum hari pertandingan yang dijadwalkan.

Periode prapenjualan : Akses prioritas biasanya dibuka lebih dulu bagi anggota resmi klub penggemar tim nasional.

: Akses prioritas biasanya dibuka lebih dulu bagi anggota resmi klub penggemar tim nasional. Penjualan untuk umum: Untuk pertandingan 16 November, penjualan untuk umum di situs EPO diperkirakan dimulai sekitar akhir Oktober atau awal November.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: StubHub melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program perlindungan bawaannya yang disebut TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara tersebut. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Yunani vs Serbia di UEFA Nations League?

Harga tiket pertandingan Yunani vs Serbia di UEFA Nations League pada Senin, 16 November 2026, berkisar antara €20 dan €75 untuk tiket masuk umum melalui saluran resmi.

Tiket resmi dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jarak dari lapangan dan posisi tempat duduk di Stadion Panthessaliko, Volos:

Kategori 3 (Belakang gawang / Sudut tribun) : Sekitar €20-€25. Kursi-kursi ini berada di belakang gawang (tribun Utara dan Selatan). Kategori ini menawarkan harga terendah dan menjadi tempat kelompok inti pendukung lokal.

: Sekitar €20-€25. Kursi-kursi ini berada di belakang gawang (tribun Utara dan Selatan). Kategori ini menawarkan harga terendah dan menjadi tempat kelompok inti pendukung lokal. Kategori 2 (Sudut tribun samping & tingkat atas) : Sekitar €30-€45. Kursi-kursi ini berada di sisi panjang stadion, tetapi lebih dekat ke sudut atau lebih tinggi di tribun, sehingga menawarkan sudut pandang dari samping lapangan yang lebih tinggi.

: Sekitar €30-€45. Kursi-kursi ini berada di sisi panjang stadion, tetapi lebih dekat ke sudut atau lebih tinggi di tribun, sehingga menawarkan sudut pandang dari samping lapangan yang lebih tinggi. Kategori 1 (Tengah tribun samping / tingkat bawah) : Sekitar €50-€75. Kursi standar premium ini berada di sepanjang sisi lapangan utama (tribun Timur dan Barat), dekat garis tengah, sehingga memberikan pandangan paling jelas ke jalannya pertandingan.

: Sekitar €50-€75. Kursi standar premium ini berada di sepanjang sisi lapangan utama (tribun Timur dan Barat), dekat garis tengah, sehingga memberikan pandangan paling jelas ke jalannya pertandingan. Kategori VIP & layanan khusus: Harga berkisar antara €150 dan lebih dari €300, bergantung pada fasilitas korporat yang disertakan. Terletak di bagian tengah tribun Barat, pilihan premium ini menyediakan kursi berbantalan, akses ke ruang layanan khusus, dan katering.

Pantau situs resmi tim nasional mendekati hari pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Panthessaliko

Stadion Panthessaliko adalah kompleks olahraga serbaguna besar yang terletak di kota pelabuhan pesisir Volos, Yunani. Stadion ini berkapasitas 22.700 penonton dan menjadi pusat olahraga penting bagi seluruh wilayah Thessaly. Saat ini, stadion tersebut terutama dikenal sebagai markas Volos NFC, klub yang dikenal lewat kiprahnya di Super League Greece.

Pembangunannya dimulai pada pertengahan 2002 khusus untuk mendukung Olimpiade Musim Panas Athena 2004. Fasilitas ini resmi dibuka pada Juli 2004, tepat sebelum turnamen sepakbola Olimpiade.

Setelah Olimpiade, kepemilikannya dialihkan kepada Komite Olimpiade Yunani. Stadion ini kemudian menjadi tempat pertandingan tim-tim lokal Volos, termasuk laga derbi sengit antara Niki Volos dan Olympiakos Volou yang dikenal sebagai 'Derbi Volos'.

Momen berkesan di Stadion Panthessaliko

Yunani vs Meksiko (Turnamen Sepakbola Olimpiade, 2004) : Laga fase grup Olimpiade putra ini mencatat rekor jumlah penonton sepanjang masa stadion, dengan 21.597 tiket terjual, untuk sesaat melampaui kapasitas tempat duduk resmi yang ditetapkan untuk Olimpiade.

: Laga fase grup Olimpiade putra ini mencatat rekor jumlah penonton sepanjang masa stadion, dengan 21.597 tiket terjual, untuk sesaat melampaui kapasitas tempat duduk resmi yang ditetapkan untuk Olimpiade. Final Piala Yunani (2007-2026) : Panthessaliko kerap menjadi tuan rumah final Piala Yunani (termasuk pada 2007, 2017, 2020, 2023, 2024, dan 2026) karena letak geografisnya di antara Athena dan Thessaloniki.

: Panthessaliko kerap menjadi tuan rumah final Piala Yunani (termasuk pada 2007, 2017, 2020, 2023, 2024, dan 2026) karena letak geografisnya di antara Athena dan Thessaloniki. Pertandingan tim nasional Yunani: Stadion ini menjadi tuan rumah dua pertandingan UEFA Nations League tim nasional senior Yunani pada 2022, yang keduanya berakhir dengan kemenangan tuan rumah.

Kompleks lengkap: Selain lapangan rumput alami, stadion ini berfungsi sebagai kompleks atletik besar. Fasilitasnya mencakup lintasan lari 400 meter dengan 8 jalur, lintasan pemanasan luar ruang terpisah, fasilitas latihan dalam ruang, pusat kebugaran, serta lapangan basket, tenis, dan voli.

Pertandingan Yunani vs Serbia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Yunani vs Serbia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Yunani (#41) vs Serbia (#43)

Setelah gagal meraih kemenangan dalam empat laga persahabatan sebelumnya pada 2026, Yunani kembali menemukan performa terbaiknya pada awal kampanye UEFA Nations League, dengan dua kemenangan tandang impresif atas Serbia (2-1) dan Jerman (1-0).

Serbia bertekad kembali meraih kemenangan setelah gagal menang dalam empat pertandingan internasional terakhirnya, termasuk kekalahan dari Yunani dan Belanda di UEFA Nations League. Serbia belum mampu mencatatkan nirbobol dalam 12 pertandingan internasional.

Yunani vs Serbia: Rekor pertemuan terkini

Yunani dan Serbia telah bertemu 3 kali sejak 2010. Yunani sedikit unggul dengan 2 kemenangan, berbanding 1 milik Serbia. Kedua tim sama-sama mencetak tiga gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

Ketika Yunani dan Serbia terakhir bertemu pada 24 September, dalam laga pembuka UEFA Nations League, Yunani bangkit untuk meraih kemenangan dramatis 2-1 di Belgrade berkat gol pada menit-menit akhir waktu tambahan.

Serbia unggul cepat saat laga baru berjalan empat menit setelah Dusan Tadić, yang kembali dipanggil ke tim, memberikan assist kepada Andrija Živković untuk mencetak gol. Namun, meski tertinggal, Yunani mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Serbia, melepaskan tembakan yang membentur tiang atau mistar gawang serta memaksa kiper melakukan beberapa penyelamatan. Gol-gol babak kedua dari Christos Tzolis milik Arsenal dan Tasos Douvikas milik Como memastikan Yunani meraih seluruh 3 poin.