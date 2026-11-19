Werder Bremen menjamu Bayer Leverkusen pada Minggu, 13 Desember 2026 di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

Pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim diwarnai perubahan momentum yang dramatis dan banyak gol, termasuk hasil imbang 3-3 yang sengit di Weserstadion pada Agustus 2025. Bremen juga menunjukkan kemampuan mereka untuk mengalahkan Bayer Leverkusen di kandang lawan dengan kemenangan 2-0 melalui permainan disiplin di BayArena pada Maret 2025.

Berikut GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, termasuk tempat membelinya dan perkiraan harganya.

Kapan kick-off laga Bundesliga Werder Bremen vs Bayer Leverkusen?

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen akan dimulai di Wohninvest Weserstadion, Bremen, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 13 Des 2026 - 13.30 Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga untuk Werder Bremen vs Bayer Leverkusen?

Berikut pilihan untuk membeli tiket laga Bundesliga Werder Bremen vs Bayer Leverkusen:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Jalur utama yang paling aman dan resmi adalah melalui situs web klub, yakni SV Werder Bremen atau Bayer 04 Leverkusen. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas, tetapi tiket yang tersisa terkadang dijual kepada umum atau melalui mekanisme siapa cepat mendapat tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari klub benar-benar habis, tiket reguler sering tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk laga Bundesliga mendatang ketika alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga untuk Werder Bremen vs Bayer Leverkusen?

Berikut perkiraan harga tiket untuk laga Bundesliga Werder Bremen vs Bayer Leverkusen:

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri (Stehplatz): Umumnya berkisar antara €18 sampai €25 .

Umumnya berkisar antara . Tribun atas dan area sudut (Kategori 4 & 5): Biasanya berkisar antara €35 sampai €50 .

Biasanya berkisar antara . Kursi premium dan sisi panjang lapangan (Kategori 1 & 2): Biasanya berkisar antara €50 sampai €95+ .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitality dan VIP: Mulai dari sekitar €300 sampai €800+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi sudah habis melalui penjualan klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual ulang untuk tribun atas dan area sudut: Umumnya mulai dari sekitar €60 sampai €95 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tiket jual ulang untuk sisi panjang lapangan dan tribun bawah: Biasanya berkisar antara €150 sampai €275+ .

Biasanya berkisar antara . Tiket jual ulang untuk area dengan permintaan tinggi dan area premium: Bisa jauh melampaui €300 sampai €500+.

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Werder Bremen dan Bayer Leverkusen

Werder Bremen mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari VfB Stuttgart di Bundesliga, sekaligus mengakhiri rentetan yang mencakup kemenangan 2-0 atas Hoffenheim dan kemenangan 3-2 di markas Mainz 05. Bremen juga tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah 2-3 dari Borussia Dortmund pada periode tersebut. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol.

Bayer Leverkusen mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 1-2 atas Cologne di Bundesliga, setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun: kalah 0-1 dari Marseille di Liga Europa dan kalah 2-4 dari Stuttgart di Bundesliga. Kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal menjadi hasil terbaik dalam lima pertandingan tersebut. Leverkusen mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol dalam periode itu.

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Bayer Leverkusen menang 1-0 di kandang sendiri di Bundesliga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 3-3 di Weserstadion pada Agustus 2025. Dari lima pertemuan terakhir, Leverkusen menang dua kali dan Werder Bremen menang dua kali, dengan satu hasil imbang. Catatan ini menunjukkan persaingan yang ketat tanpa tim yang mendominasi dalam beberapa musim terakhir.