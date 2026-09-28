Cara membeli tiket Wales vs Portugal: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Fase grup UEFA Nations League Wales akan berakhir pada Selasa, 17 November, saat mereka menjamu juara bertahan Portugal di Cardiff. Anda bisa menikmati momen ini sepenuhnya dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Dragons asuhan Craig Bellamy tidak gentar saat menghadapi Cristiano Ronaldo dkk. pada pekan pembuka laga UEFA Nations League pada September lalu. Gol João Félix pada menit ke-22 menjadi satu-satunya pembeda antara kedua tim di Estádio José Alvalade, Lisbon.

Anda harus mundur dua tahun ke belakang untuk menemukan terakhir kalinya Wales mengalahkan tim peringkat 10 besar di kandang sendiri. Pada malam bersejarah di ibu kota Wales itu, Harry Wilson mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Kroasia. Bisakah Red Wall mendorong tim mereka menuju kemenangan besar lainnya?

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket Wales vs Portugal di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Wales vs Portugal di UEFA Nations League digelar?

Wales vs Portugal akan berlangsung di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada Selasa, 17 November dengan jadwal sepak mula pukul 19.45 (GMT).

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Cardiff City Stadium

Cara membeli tiket Wales vs Portugal UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Wales vs Portugal di UEFA Nations League bisa dibeli secara online melalui Portal eTicketing FAW.

Tiket pertama kali dijual pada 18 September pukul 12.00. Football Association of Wales (FAW) merilis tiket dalam sistem bertingkat berdasarkan poin loyalitas dan status keanggotaan:

Campaign Tickets (Jul - Sep 2026) : Mencakup seluruh tiga laga kandang fase grup Nations League dan kualifikasi Euro 2028. Hanya tersedia untuk anggota Red Wall.

Tiket pertandingan individual : Pertama kali dibuka untuk anggota Red Wall dengan poin loyalitas tinggi. Sisa tiket akan turun ke tier yang lebih rendah dan dijual untuk publik umum mendekati November.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit akhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Wales vs Portugal UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Wales vs Portugal di UEFA Nations League dibanderol mulai dari £30,00 untuk dewasa dan £9,50 untuk junior (usia 16 tahun ke bawah).

Football Association of Wales (FAW) mengategorikan tiket pertandingan individual ke dalam tiga kelompok harga berbeda berdasarkan pandangan tempat duduk.

Kategori 1 (Premium / Longside) : Kursi premium ini berada di sepanjang sisi utama lapangan. Ini mencakup Grandstand (Barat) dan Ninian Stand (Timur) yang menawarkan pandangan paling seimbang terhadap jalannya laga. (Rentang harga: £15-40)

Kategori 2 (Standar / Sudut) : Kursi standar ini berada di area pertemuan sisi lapangan dan belakang gawang, menawarkan pandangan diagonal ke lapangan. (Rentang harga: £10-35)

Kategori 3 (Family Stand / Shortside) : Area ini terletak di belakang gawang. Ini mencakup Canton Stand (markas kelompok suporter paling vokal) dan Family Stand yang telah ditetapkan. (Rentang harga: £5-30)

Pantau situs resmi tim nasional saat mendekati pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Cardiff City Stadium

Cardiff City Stadium adalah venue olahraga besar di Wales, yang menjadi kandang bagi Cardiff City Football Club dan tim nasional sepakbola Wales. Resmi dibuka pada 2009, stadion ini merupakan stadion terbesar kedua di Wales setelah Principality Stadium, dengan kapasitas 33.280 kursi.

Selama 99 tahun, Cardiff City bermain di Ninian Park yang legendaris dan intimidatif. Pada awal 2000-an, markas lama itu sudah ketinggalan zaman dan rencana untuk arena baru dengan seluruh kursi penonton disetujui demi membantu klub melakukan modernisasi.

Pembangunan dimulai pada 2007 di lokasi bekas Leckwith Athletics Stadium, dengan biaya proyek sekitar £48 juta. Cardiff City Stadium yang baru membuka pintunya lewat pertandingan persahabatan melawan klub Skotlandia Celtic pada Juli 2009, yang berakhir imbang 0-0.

Momen-momen berkesan di Cardiff City Stadium

Epik Belgia (2015) : Wales mengalahkan Belgia 1-0 berkat gol legendaris Gareth Bale, mencatatkan rekor kehadiran stadion 33.280 penonton dan membuka jalan menuju perjalanan bersejarah mereka di Euro 2016.

Kualifikasi Piala Dunia (2022) : 'Red Wall' bernyanyi sepenuh hati di bawah sorot lampu saat Wales mengalahkan Ukraina 1-0, yang berarti mereka lolos ke Piala Dunia FIFA pertama mereka dalam 64 tahun.

Real Madrid dan Piala Super UEFA (2014) : Venue ini menjadi pusat perhatian saat menjadi tuan rumah Piala Super UEFA. Real Madrid mengalahkan Sevilla 2-0, dengan superstar Cristiano Ronaldo mencetak kedua gol di rumput Cardiff.

Rock and Roll: Tentu saja stadion ini tidak hanya digunakan untuk olahraga. Stadion ini adalah venue konser besar dan pernah menggelar aksi musik raksasa termasuk Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart, dan Stereophonics.

Cara menuju ke sana

Dengan kereta: Salah satu cara termudah untuk mencapai stadion dari pusat Cardiff.

Stasiun Ninian Park - Ini adalah stasiun terdekat, hanya lima menit berjalan kaki dari gerbang stadion.

Stasiun Grangetown - Opsi bagus lainnya, hanya 10 menit berjalan kaki ke stadion.

Dengan bus: Cardiff memiliki rute bus reguler yang berhenti tepat di dekat stadion.

Shuttle hari pertandingan (Rute 95) - Selama musim sepakbola, Cardiff Bus menjalankan layanan bus shuttle khusus. Bus beroperasi setiap 15 menit mulai dua jam sebelum sepak mula, berangkat dari Wood Street (Halte JB) di pusat kota.

Rute standar - Anda bisa naik Bus 1, 2, 95, atau 95A dari pusat kota. Turun di Sloper Road atau halte ASDA Leckwith Road.

Dengan mobil: Stadion mudah diakses dari jalan tol, berlokasi di kode pos CF11 8AZ.

Petunjuk arah - Keluar dari jalan tol M4 di Junction 33. Ambil jalan ganda A4232 menuju Cardiff/Barry, lalu keluar ke belokan B4267 yang diberi penanda menuju stadion.

Parkir - Area parkir stadion biasanya ditutup 60 menit sebelum sepak mula demi alasan keamanan. Hindari parkir di kawasan ritel terdekat, karena memiliki batas ketat 90 menit dan penilangan sangat sering dilakukan pada hari pertandingan.

Pertandingan Wales vs Portugal UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Wales vs Portugal: performa terkini

Peringkat FIFA: Wales (#38) vs Portugal (#7)

Wales saat ini sedang melalui enam pertandingan tanpa kemenangan. Sejak impian mereka tampil di Piala Dunia dihentikan Bosnia and Herzegovina pada play-off Maret, mereka bermain imbang dalam dua laga persahabatan (vs Irlandia Utara dan Ghana) serta kalah dari Rumania, Portugal, dan Denmark.

Portugal telah memainkan 11 pertandingan sepanjang 2026 dan satu-satunya kekalahan mereka datang saat melawan Spanyol (0-1) pada duel babak 16 besar Piala Dunia di musim panas.

Wales vs Portugal: rekor pertemuan terbaru

Rekor keseluruhan pertemuan Portugal dan Wales adalah 4 kemenangan untuk Portugal dan 1 kemenangan untuk Wales, tanpa hasil imbang dalam lima pertemuan sebelumnya. Portugal mencetak 9 gol dalam laga-laga tersebut, dibandingkan 4 gol milik Wales.

Portugal mencatatkan kemenangan 1-0 saat kedua tim bertemu di Estádio José Alvalade, Lisbon, pada 24 September, dalam pekan pembuka laga UEFA Nations League. Satu-satunya gol pada malam itu lahir pada menit ke-22 dari João Félix, yang menyambar umpan Nuno Mendes dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Portugal POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 M M 2 Norway NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 K M 3 Denmark DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 M K 4 Wales WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



