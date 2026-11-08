Fase grup UEFA Nations League Wales berakhir pada Selasa, 17 November, saat mereka menjamu juara bertahan Portugal di Cardiff. Anda bisa menikmati pertandingan ini dengan memesan tiket hari ini.

Wales asuhan Craig Bellamy tidak gentar saat menghadapi Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya pada laga pembuka UEFA Nations League September lalu. Gol João Félix pada menit ke-22 menjadi satu-satunya pembeda di Estádio José Alvalade, Lisbon.

Sudah dua tahun berlalu sejak terakhir kali Wales mengalahkan tim peringkat 10 besar di kandang. Pada malam bersejarah di ibu kota Wales itu, Harry Wilson mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Kroasia. Bisakah dukungan suporter Wales mengantar tim mereka meraih kemenangan besar lainnya?

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket pertandingan Wales melawan Portugal di UEFA Nations League, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Wales melawan Portugal di UEFA Nations League?

Wales melawan Portugal akan berlangsung di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada Selasa, 17 November, dengan jadwal sepak mula pukul 19.45 GMT.

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Cardiff City Stadium

Cara membeli tiket Wales melawan Portugal di UEFA Nations League

Tiket resmi pertandingan Wales melawan Portugal di UEFA Nations League dapat dibeli secara daring melalui FAW eTicketing Portal.

Penjualan tiket pertama kali dibuka pada 18 September pukul 12.00. Asosiasi Sepak Bola Wales (FAW) merilis tiket secara bertahap berdasarkan poin loyalitas dan status keanggotaan:

Tiket kampanye (Juli–September 2026) : Mencakup ketiga laga kandang fase grup Nations League dan pertandingan kualifikasi Euro 2028. Hanya tersedia bagi anggota kelompok suporter Wales.

: Mencakup ketiga laga kandang fase grup Nations League dan pertandingan kualifikasi Euro 2028. Hanya tersedia bagi anggota kelompok suporter Wales. Tiket pertandingan individu: Penjualan pertama kali dibuka bagi anggota kelompok suporter Wales dengan poin loyalitas tinggi. Tiket yang tersisa kemudian ditawarkan kepada kelompok prioritas berikutnya dan dijual untuk umum menjelang November.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: Setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiket mereka sah dan akan tiba sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Wales melawan Portugal di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi pertandingan Wales melawan Portugal di UEFA Nations League mulai dari £30,00 untuk dewasa dan £9,50 untuk anak-anak berusia 16 tahun ke bawah.

Asosiasi Sepak Bola Wales (FAW) membagi tiket pertandingan individu ke dalam tiga kategori harga berdasarkan posisi tempat duduk dan sudut pandang.

Kategori 1 (Premium / Sisi panjang) : Kursi premium ini berada di sepanjang sisi lapangan. Kategori ini mencakup Grandstand (Barat) dan Ninian Stand (Timur), yang menawarkan sudut pandang paling seimbang terhadap jalannya pertandingan. (Kisaran harga: £15 hingga £40)

: Kursi premium ini berada di sepanjang sisi lapangan. Kategori ini mencakup Grandstand (Barat) dan Ninian Stand (Timur), yang menawarkan sudut pandang paling seimbang terhadap jalannya pertandingan. (Kisaran harga: £15 hingga £40) Kategori 2 (Standar / Sudut) : Kursi standar ini berada di sudut pertemuan sisi panjang dan sisi belakang gawang, dengan pandangan diagonal ke lapangan. (Kisaran harga: £10 hingga £35)

: Kursi standar ini berada di sudut pertemuan sisi panjang dan sisi belakang gawang, dengan pandangan diagonal ke lapangan. (Kisaran harga: £10 hingga £35) Kategori 3 (Tribun Keluarga / Sisi pendek): Kursi ini berada di belakang gawang. Kategori ini mencakup Canton Stand (tempat kelompok suporter yang lantang mendukung tim) dan Tribun Keluarga yang telah ditetapkan. (Kisaran harga: £5 hingga £30)

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Cardiff City Stadium

Cardiff City Stadium merupakan salah satu arena olahraga utama di Wales dan menjadi kandang Cardiff City Football Club serta tim nasional sepak bola Wales. Resmi dibuka pada 2009, stadion berkapasitas 33.280 penonton ini merupakan yang terbesar kedua di Wales setelah Principality Stadium.

Selama 99 tahun, Cardiff City bermain di Ninian Park yang legendaris dan memberi tekanan bagi tim tamu. Pada awal 2000-an, stadion lama itu sudah ketinggalan zaman. Rencana pembangunan stadion baru dengan seluruh tempat duduk pun disetujui untuk membantu klub melakukan modernisasi.

Pembangunan dimulai pada 2007 di lokasi bekas Leckwith Athletics Stadium, dengan biaya proyek sekitar £48 juta. Cardiff City Stadium yang baru dibuka dengan laga persahabatan melawan klub Skotlandia Celtic pada Juli 2009, yang berakhir imbang 0-0.

Momen berkesan di Cardiff City Stadium

Laga epik melawan Belgia (2015) : Wales mengalahkan Belgia 1-0 berkat gol Gareth Bale yang melegenda. Laga itu mencatat rekor jumlah penonton stadion sebanyak 33.280 orang dan membuka jalan bagi kiprah bersejarah mereka di Euro 2016.

: Wales mengalahkan Belgia 1-0 berkat gol Gareth Bale yang melegenda. Laga itu mencatat rekor jumlah penonton stadion sebanyak 33.280 orang dan membuka jalan bagi kiprah bersejarah mereka di Euro 2016. Lolos ke Piala Dunia (2022) : Para suporter Wales bernyanyi sepenuh hati di bawah sorotan lampu stadion saat Wales mengalahkan Ukraina 1-0. Kemenangan itu memastikan mereka lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya dalam 64 tahun.

: Para suporter Wales bernyanyi sepenuh hati di bawah sorotan lampu stadion saat Wales mengalahkan Ukraina 1-0. Kemenangan itu memastikan mereka lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya dalam 64 tahun. Real Madrid dan Piala Super UEFA (2014): Stadion ini menjadi pusat perhatian saat menjadi tuan rumah Piala Super UEFA. Real Madrid mengalahkan Sevilla 2-0, dengan bintang mereka Cristiano Ronaldo mencetak kedua gol di lapangan Cardiff.

Konser musik: Stadion ini tentu tidak hanya digunakan untuk olahraga. Sebagai tempat konser besar, stadion ini pernah menjadi panggung bagi musisi ternama, termasuk Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart, dan Stereophonics.

Cara menuju stadion

Dengan kereta: Salah satu cara termudah untuk mencapai stadion dari pusat Cardiff.

Stasiun Ninian Park: Stasiun terdekat, hanya lima menit berjalan kaki dari gerbang stadion.

Stasiun Grangetown: Pilihan lain yang sangat baik, hanya sepuluh menit berjalan kaki ke stadion.

Dengan bus: Cardiff memiliki rute bus reguler yang berhenti tepat di dekat stadion.

Bus antar-jemput hari pertandingan (Rute 95): Selama musim sepak bola, Cardiff Bus mengoperasikan bus antar-jemput khusus. Bus berangkat setiap 15 menit, mulai dua jam sebelum sepak mula, dari Wood Street (Halte JB) di pusat kota.

Rute reguler: Anda dapat menaiki Bus 1, 2, 95, atau 95A dari pusat kota. Turun di Sloper Road atau halte ASDA Leckwith Road.

Dengan mobil: Stadion ini mudah dijangkau dari jalan tol dan berada di wilayah berkode pos CF11 8AZ.

Petunjuk arah: Keluar dari jalan tol M4 di Persimpangan 33. Ikuti jalan raya dua jalur A4232 menuju Cardiff/Barry, lalu ambil jalan keluar ke B4267 yang ditandai dengan petunjuk arah stadion.

Parkir: Area parkir stadion biasanya ditutup 60 menit sebelum sepak mula demi keselamatan. Hindari parkir di kawasan pertokoan terdekat karena batas waktunya hanya 90 menit dan pelanggaran parkir kerap ditindak pada hari pertandingan.

Pertandingan Wales melawan Portugal di UEFA Nations League: Semua yang perlu diketahui

Wales melawan Portugal: Performa terkini

Peringkat FIFA: Wales (#38) vs Portugal (#7)

Wales saat ini belum menang dalam enam pertandingan beruntun. Sejak impian mereka tampil di Piala Dunia kandas di tangan Bosnia dan Herzegovina pada babak play-off bulan Maret, mereka bermain imbang dalam dua laga persahabatan (melawan Irlandia Utara dan Ghana) serta kalah dari Rumania, Portugal, dan Denmark.

Portugal telah memainkan 11 pertandingan sepanjang 2026. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Spanyol (0-1) pada babak 16 besar Piala Dunia musim panas lalu.

Wales melawan Portugal: Rekor pertemuan terkini

Rekor sepanjang masa dalam lima pertemuan Portugal dan Wales adalah empat kemenangan untuk Portugal dan satu untuk Wales, tanpa hasil imbang. Portugal mencetak sembilan gol dalam laga-laga tersebut, sementara Wales mencetak empat.

Portugal meraih kemenangan 1-0 saat kedua tim bertemu di Estádio José Alvalade, Lisbon, pada 24 September dalam laga pembuka UEFA Nations League. Satu-satunya gol malam itu tercipta pada menit ke-22 melalui João Félix, yang menyambut umpan Nuno Mendes lalu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.