Cara membeli tiket UFC 333 Volkanovski vs Evloev: tanggal di Abu Dhabi, harga tiket, dan lainnya

UFC 333 akan digelar di Abu Dhabi pada 24 Oktober 2026, di Etihad Arena. Kartu pertarungan bertabur bintang ini menampilkan juara kelas bulu Alexander Volkanovski yang mempertahankan sabuknya melawan penantang tak terkalahkan Movsar Evloev.

Abu Dhabi Showdown Week kembali hadir dengan pertarungan perebutan gelar berisiko tinggi. Co-main event akan mempertemukan juara kelas bantam Petr Yan yang mempertahankan gelarnya melawan rivalnya, Merab Dvalishvili, dalam pertarungan trilogi blockbuster.

GOAL menghadirkan seluruh detail tentang tanggal, informasi venue, dan harga. Berikut cara mendapatkan tiket UFC 333 Anda sekarang juga.

Kapan UFC 333 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 17.00 UFC 333: Volkanovski vs Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket UFC 333?

Tiket resmi UFC 333 tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi, termasuk Ticketmaster UAE dan loket Etihad Arena.

Jika daftar tiket di situs resmi habis terjual, StubHub adalah pilihan yang tepat jika listing di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket UFC 333?

Harga tiket resmi UFC 333 mulai dari AED 1.368 di Ticketmaster UAE dan situs resmi venue.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi last-minute, dengan harga mulai dari AED1.180.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang UFC 333

UFC 333 menandai bab besar lainnya dalam sejarah olahraga tarung Abu Dhabi. Digelar di Etihad Arena di Yas Island, ajang ini menjadi pusat dari Abu Dhabi Showdown Week.

Main event menampilkan Alexander Volkanovski yang mempertahankan gelar juara kelas bulu UFC miliknya melawan penantang tak terkalahkan Movsar Evloev. Volkanovski membidik untuk mempertegas warisannya melawan salah satu spesialis grappling terbaik di divisi tersebut.

Dalam co-main event, juara kelas bantam Petr Yan mempertahankan gelarnya melawan mantan juara Merab Dvalishvili dalam pertarungan trilogi yang sangat dinantikan.

Sorotan main card meliputi:

Perebutan Gelar Kelas Bulu: Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev

Perebutan Gelar Kelas Bantam: Petr Yan vs Merab Dvalishvili

Kelas Berat: Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev

Kelas Bulu: Arnold Allen vs Aaron Pico

Kelas Berat Ringan: Dominick Reyes vs Azamat Murzakanov

Pintu dibuka pada pukul 17.00 waktu setempat. Fans yang berencana hadir disarankan bertindak cepat untuk memastikan tempat di salah satu tontonan pertarungan terbesar tahun ini.