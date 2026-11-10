Cara membeli tiket Sevilla vs Real Betis: Jadwal Derbi Sevilla, harga tiket, dan lainnya

Derbi Sevilla, yang dikenal secara lokal sebagai El Gran Derbi, adalah salah satu pertandingan paling sengit dan penuh gairah di sepakbola dunia. Pada 21 November 2026, Sevilla FC akan menjamu rival sekotanya, Real Betis, di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán dalam laga penting La Liga.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan kursi terbaik pada derbi yang tak boleh dilewatkan ini. Simak cara mendapatkan tiketnya sekarang.

Kapan Sevilla vs Real Betis digelar?

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 12.30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Di mana membeli tiket Sevilla vs Real Betis?

Tempat terbaik untuk membeli tiket Derbi Sevilla adalah langsung melalui situs resmi Sevilla FC. Membeli dari klub memastikan tiket Anda asli dan diperoleh dengan harga resmi. Namun, karena tingginya permintaan dari dalam dan luar negeri untuk laga rivalitas ini, tiket di platform resmi bisa cepat habis. StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis, sebagai alternatif tepercaya untuk menyaksikan pertandingan langsung di stadion.

Berapa harga tiket Sevilla vs Real Betis?

Harga tiket standar yang tersedia melalui platform penjualan tiket resmi Sevilla FC mulai dari €90. Harganya bervariasi menurut kategori dan lokasi kursi di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán.

Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan, dengan harga mulai dari sekitar €100.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Sevilla vs Real Betis

El Gran Derbi adalah pertandingan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Andalusia. Sejak pertemuan resmi pertama mereka pada awal abad ke-20, Sevilla FC dan Real Betis telah memainkan banyak laga yang berkesan. Rivalitas ini mencerminkan perpecahan bersejarah di kota tersebut, sehingga setiap tekel, gol, dan kemenangan memiliki arti yang sangat besar.

Sevilla FC, yang secara tradisional lebih banyak meraih gelar di kompetisi Eropa, akan mendapat keuntungan bermain di kandang di hadapan gemuruh penonton Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán. Real Betis, yang dikenal memiliki pendukung setia dan penuh semangat, akan berusaha membungkam suporter tuan rumah dan membawa kemenangan ke bagian kota yang berwarna hijau dan putih. Bagi suporter yang datang dari luar kota maupun penonton netral, menghadiri pertandingan ini adalah pengalaman yang patut dicoba setidaknya sekali seumur hidup dan menggambarkan gairah sepakbola Spanyol dengan sempurna.

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