Cara membeli tiket Serbia vs Jerman: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Dua laga terakhir fase liga UEFA Nations League akan digelar pada November ini. Setelah menelan kekalahan 2-1 dari Yunani dan Belanda di Beograd, Serbia akan berharap kali ketiga membawa keberuntungan saat bermain di kandang, ketika menyambut Jerman pada Jumat, 13 November. Anda bisa memesan tiket untuk duel penting ini hari ini.

Serbia berjuang keras untuk mempertahankan status mereka di Liga A pada edisi sebelumnya UEFA Nations League. Setelah finis di posisi ketiga grup mereka, Serbia menyingkirkan Austria dalam dua leg untuk menghindari degradasi. 'Orlovi' (Elang) perlu kembali menunjukkan daya juang mereka setelah awal kampanye yang goyah.

Jerman asuhan Jurgen Klopp juga memulai kampanye UEFA Nations League mereka dengan lambat dan akan berusaha menutupnya dengan kuat. Setelah ujian di Beograd, mereka akan menuntaskan kampanye grup dengan laga kandang melawan Belanda (16 November).

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket Serbia vs Jerman di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Serbia vs Jerman di UEFA Nations League?

Serbia vs Jerman akan berlangsung di Stadion Rajko Mitić (Beograd) pada Jumat, 13 Oktober, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Stadion Rajko Mitic

Cara membeli tiket Serbia vs Jerman UEFA Nations League

Tiket untuk pertandingan Serbia vs Jerman di UEFA Nations League terutama didistribusikan melalui kanal penjualan tiket Federasi Sepakbola Serbia (FSS), dan biasanya mulai dirilis beberapa pekan, hingga satu bulan, sebelum acara.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Serbia vs Jerman UEFA Nations League?

Harga resmi tiket Serbia vs Jerman di UEFA Nations League umumnya berkisar dari 1.000 RSD-4.000+ RSD (sekitar €8,50-€35+) untuk kategori standar, dengan area VIP premium yang biayanya jauh lebih mahal.

Tribun Utara (Sever) - Di belakang gawang; markas kelompok inti ultras. Zona atmosfer yang berisik dan berenergi tinggi. (Harga: sekitar 1.000 RSD (€8,50)

Tribun Selatan (Jug) - Di belakang gawang seberang; tiket masuk umum standar/alokasi suporter tandang tergantung pengaturan pertandingan. (Harga: sekitar 1.000 RSD (€8,50)

Tribun Timur (Istok) - Tempat duduk di sisi lapangan; blok tempat duduk standar untuk keluarga dan pandangan samping (dibagi menjadi Sisi Timur dan Tengah Timur). (Harga: sekitar 2.000-3.000 RSD atau €17-€25)

Tribun Barat (Zapad) - Tribun utama di sisi lapangan; menampung blok kursi tengah premium, terowongan pemain, dan kotak media. (Harga: sekitar 3.000-4.000 atau €25-€35)

Tingkat VIP / Lounge - Boks hospitality premium dan tingkat tengah atas beratap di tribun Barat. (Harga: sekitar 8.000+ RSD atau €70+)

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Rajko Mitić

Stadion Rajko Mitić, yang dikenal luas dengan julukan legendarisnya Marakana, adalah jantung bersejarah sepakbola Serbia. Berlokasi di Beograd, stadion ini menjadi markas megah Red Star Belgrade dan tim nasional Serbia. Terkenal karena atmosfernya yang seperti kawah, ini adalah salah satu venue paling mengintimidasi di Eropa.

Jauh sebelum struktur modern itu ada, situs tersebut merupakan milik SK Jugoslavija, dengan stadion kayu berkapasitas 20.000 penonton. Setelah Perang Dunia II, klub itu dibubarkan, dan Red Star Belgrade yang baru dibentuk mengambil alih lapangan tersebut pada 1945.

Untuk mengakomodasi basis penggemar Red Star yang meledak, lapangan lama dihancurkan pada 1959. Untuk membangun struktur mangkuk raksasa tanpa biaya yang melonjak drastis, para insinyur menggali 12 meter ke dalam tanah untuk menciptakan kawah tempat duduk yang dalam.

Stadion yang belum selesai itu resmi dibuka pada 1963 dan ketika sepenuhnya rampung pada tahun berikutnya, teras-teras masifnya bisa menampung hingga 110.000 penonton. Regulasi keselamatan pada 1990-an memaksa penghapusan teras berdiri demi tribun dengan semua kursi. Itu menurunkan kapasitas menjadi 55.538.

Pada Desember 2014, stadion itu resmi berganti nama untuk menghormati Rajko Mitić, kapten pertama legendaris Red Star.

Momen-momen berkesan di Stadion Rajko Mitić

Red Star vs Ferencváros (1975) : Semifinal Piala Winners Eropa ini mencatat rekor kehadiran resmi sepanjang masa stadion sebanyak 110.000 penonton, meski perkiraan menyebut hingga 116.000 orang memadati stadion.

Ajax vs Juventus (final Piala Eropa 1973) : Gol cepat Johnny Rep memastikan trofi untuk tim Ajax legendaris milik Cruyff.

Cekoslowakia vs Jerman Barat (final Euro 1976) : Laga ini menjadi abadi ketika bintang Ceko, Antonín Panenka, dengan cerdik mencungkil penalti penentunya ke tengah gawang, yang melahirkan penalti 'Panenka' yang terkenal.

Asal-usul 'Marakana': Stadion ini mendapat julukan tersebut karena ukurannya yang menakjubkan serta sepakbola indah dan mengalir yang dimainkan Red Star dan tim nasional Yugoslavia mencerminkan Maracanã yang terkenal di Rio de Janeiro.

Pertandingan Serbia vs Jerman UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Serbia vs Jerman: Performa terkini

Peringkat FIFA: Serbia (#40) vs Jerman (#12)

Ini menjadi 2026 yang berat bagi Serbia, yang memulainya dengan kekalahan 3-0 vs Spanyol pada Maret. Mereka memang sempat meraih kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan atas Arab Saudi di kandang, namun sejak itu mereka menelan empat kekalahan beruntun, termasuk dua kekalahan awal UEFA Nations League melawan Yunani dan Belanda.

Bahkan kedatangan Jurgen Klopp belum menghentikan rentetan tanpa kemenangan Jerman yang terus bertambah. Kekalahan kandang yang mengejutkan dari Yunani di UEFA Nations League berarti mereka belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan internasional beruntun, sebuah rangkaian yang dimulai dengan kekalahan grup 2-1 dari Ekuador di Piala Dunia FIFA 2026. Tragedi Yunani itu juga menjadi kali pertama Jerman gagal mencetak gol dalam 14 pertandingan internasional.

Serbia vs Jerman: Rekor head-to-head terbaru

Jerman unggul atas Serbia dengan 16 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 8 kekalahan dari 29 pertemuan sebelumnya. Rekor ini mencakup gabungan warisan statistik Jerman Barat, Yugoslavia, dan Serbia dan Montenegro. Secara keseluruhan, Jerman telah mencetak 50 gol berbanding 34 milik Serbia.

Pertemuan terakhir antara Serbia dan Jerman terjadi pada Maret 2019. Laga persahabatan internasional itu berakhir 1-1 di Volkswagen Arena, Wolfsburg.

Luka Jović membuka skor untuk Serbia dan Leon Goretzka menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua untuk tuan rumah, dengan penyelesaian kuat setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Greece GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 M M 2 Netherlands NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 M S 3 Germany GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K S 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



