Dua putaran terakhir fase liga UEFA Nations League berlangsung pada November ini. Setelah kalah 2-1 dari Yunani dan Belanda di Beograd, Serbia berharap kesempatan ketiga mereka di kandang berbuah kemenangan saat menjamu Jerman pada Jumat, 13 November. Anda bisa memesan tiket untuk laga penting ini mulai hari ini.

Serbia harus berjuang keras untuk mempertahankan tempatnya di Liga A pada edisi UEFA Nations League sebelumnya. Setelah finis ketiga di grup, mereka mengalahkan Austria dalam dua leg untuk menghindari degradasi. Serbia, yang dijuluki 'Orlovi' (Elang), perlu kembali menunjukkan daya juang setelah mengawali kompetisi dengan goyah.

Jerman asuhan Jurgen Klopp juga mengawali kiprahnya di UEFA Nations League dengan lamban dan akan berupaya menutupnya dengan meyakinkan. Setelah menghadapi ujian di Beograd, mereka mengakhiri fase grup dengan menjamu Belanda (16 November).

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket pertandingan UEFA Nations League antara Serbia dan Jerman saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan UEFA Nations League antara Serbia dan Jerman berlangsung?

Serbia menghadapi Jerman di Stadion Rajko Mitić (Beograd) pada Jumat, 13 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Stadion Rajko Mitic

Cara membeli tiket UEFA Nations League Serbia vs Jerman

Tiket pertandingan UEFA Nations League antara Serbia dan Jerman terutama didistribusikan melalui kanal penjualan tiket Federasi Sepak Bola Serbia (FSS), dan umumnya mulai dijual beberapa pekan hingga sebulan sebelum pertandingan.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, suporter juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya valid dan akan tiba tepat waktu sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Serbia vs Jerman?

Harga tiket resmi pertandingan UEFA Nations League antara Serbia dan Jerman untuk kategori standar umumnya berkisar dari 1.000 RSD hingga 4.000+ RSD (sekitar €8,50 hingga €35+), sementara area VIP premium jauh lebih mahal.

Tribune Utara (Sever) : Di belakang gawang; tempat kelompok ultras utama. Area dengan atmosfer riuh dan penuh energi. (Harga: sekitar 1.000 RSD (€8,50)

: Di belakang gawang; tempat kelompok ultras utama. Area dengan atmosfer riuh dan penuh energi. (Harga: sekitar 1.000 RSD (€8,50) Tribune Selatan (Jug) : Di belakang gawang seberang; area penonton umum atau jatah suporter tim tamu, tergantung pengaturan pertandingan. (Harga: sekitar 1.000 RSD (€8,50)

: Di belakang gawang seberang; area penonton umum atau jatah suporter tim tamu, tergantung pengaturan pertandingan. (Harga: sekitar 1.000 RSD (€8,50) Tribune Timur (Istok) : Tempat duduk di sisi lapangan; blok tempat duduk standar untuk keluarga dan penonton yang ingin melihat dari samping (terbagi menjadi Timur Samping dan Timur Tengah). (Harga: sekitar 2.000-3.000 RSD atau €17-€25)

: Tempat duduk di sisi lapangan; blok tempat duduk standar untuk keluarga dan penonton yang ingin melihat dari samping (terbagi menjadi Timur Samping dan Timur Tengah). (Harga: sekitar 2.000-3.000 RSD atau €17-€25) Tribune Barat (Zapad) : Tribune utama di sisi lapangan; mencakup blok tempat duduk premium di bagian tengah, lorong pemain, dan area media. (Harga: sekitar 3.000-4.000 atau €25-€35)

: Tribune utama di sisi lapangan; mencakup blok tempat duduk premium di bagian tengah, lorong pemain, dan area media. (Harga: sekitar 3.000-4.000 atau €25-€35) Tingkat VIP / Lounge: Boks premium dengan layanan khusus dan tingkat atas beratap di bagian tengah Tribune Barat. (Harga: sekitar 8.000+ RSD atau €70+)

Pantau situs resmi tim nasional mendekati hari pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stadion Rajko Mitić

Stadion Rajko Mitić, yang luas dikenal dengan julukan legendarisnya, Marakana, merupakan bagian penting dari sejarah sepak bola Serbia. Terletak di Beograd, stadion ini menjadi markas Red Star Belgrade dan tim nasional Serbia yang disegani lawan. Terkenal dengan atmosfernya yang bergemuruh, stadion ini merupakan salah satu tempat pertandingan yang paling mengintimidasi di Eropa.

Jauh sebelum bangunan modern berdiri, lokasi tersebut merupakan milik SK Jugoslavija dan ditempati stadion kayu berkapasitas 20.000 penonton. Setelah Perang Dunia II, klub itu dibubarkan, dan Red Star Belgrade yang baru dibentuk mengambil alih stadion tersebut pada 1945.

Untuk menampung basis suporter Red Star yang berkembang pesat, stadion lama dihancurkan pada 1959. Demi membangun stadion besar berbentuk mangkuk tanpa biaya yang membengkak, para insinyur menggali tanah sedalam 12 meter untuk menciptakan area tempat duduk yang cekung.

Stadion yang belum rampung itu resmi dibuka pada 1963. Ketika selesai sepenuhnya pada tahun berikutnya, tribun-tribunnya yang sangat besar dapat menampung hingga 110.000 penonton. Peraturan keselamatan pada 1990-an mengharuskan tribun berdiri diganti dengan tribun yang seluruhnya memiliki tempat duduk. Kapasitasnya pun turun menjadi 55.538.

Pada Desember 2014, stadion ini secara resmi berganti nama untuk menghormati Rajko Mitić, kapten pertama Red Star yang legendaris.

Momen berkesan di Stadion Rajko Mitić

Red Star vs Ferencváros (1975) : Semifinal Piala Winners Eropa ini mencatat rekor resmi jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah stadion, yakni 110.000 orang (meski perkiraan menyebut hingga 116.000 orang memadatinya).

: Semifinal Piala Winners Eropa ini mencatat rekor resmi jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah stadion, yakni 110.000 orang (meski perkiraan menyebut hingga 116.000 orang memadatinya). Ajax vs Juventus (final Piala Champions Eropa 1973) : Gol cepat Johnny Rep memastikan trofi bagi tim Ajax legendaris yang diperkuat Cruyff.

: Gol cepat Johnny Rep memastikan trofi bagi tim Ajax legendaris yang diperkuat Cruyff. Cekoslowakia vs Jerman Barat (final Euro 1976): Pertandingan ini dikenang berkat bintang Ceko, Antonín Panenka, yang dengan berani mencungkil tendangan penalti penentu kemenangan ke tengah gawang, melahirkan penalti 'Panenka' yang terkenal.

Asal-usul nama 'Marakana': Stadion ini mendapat julukan tersebut karena ukurannya yang mengagumkan serta permainan indah dan mengalir yang ditampilkan Red Star dan tim nasional Yugoslavia mengingatkan orang pada Maracanã yang terkenal di Rio de Janeiro.

Pertandingan UEFA Nations League Serbia vs Jerman: Semua yang perlu diketahui

Serbia vs Jerman: Performa terkini

Peringkat FIFA: Serbia (40) vs Jerman (12)

Tahun 2026 berjalan sulit bagi Serbia, dimulai dengan kekalahan 3-0 dari Spanyol pada Maret. Mereka sempat meraih kemenangan 2-1 atas Arab Saudi dalam laga persahabatan di kandang. Namun, sejak itu mereka mengalami empat kekalahan beruntun, termasuk dalam dua pertandingan pembuka UEFA Nations League melawan Yunani dan Belanda.

Kedatangan Jurgen Klopp pun belum mampu menghentikan rentetan laga tanpa kemenangan Jerman. Kekalahan mengejutkan di kandang dari Yunani dalam UEFA Nations League membuat mereka gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan internasional berturut-turut, rangkaian yang dimulai dengan kekalahan 2-1 dari Ekuador pada fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Kekalahan dari Yunani itu juga menjadi kali pertama Jerman gagal mencetak gol dalam 14 pertandingan internasional.

Serbia vs Jerman: Rekor pertemuan terkini

Jerman unggul atas Serbia dengan 16 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 8 kekalahan dalam 29 pertemuan sebelumnya. Catatan ini mencakup gabungan statistik historis Jerman Barat, Yugoslavia, serta Serbia dan Montenegro. Secara keseluruhan, Jerman mencetak 50 gol, sementara Serbia 34.

Pertemuan terakhir Serbia dan Jerman berlangsung pada Maret 2019. Laga persahabatan internasional di Volkswagen Arena, Wolfsburg, itu berakhir 1-1.

Luka Jović membuka keunggulan Serbia, sebelum Leon Goretzka menyamakan kedudukan bagi tuan rumah pada pertengahan babak kedua lewat penyelesaian keras setelah masuk sebagai pemain pengganti.