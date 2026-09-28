Prancis menutup fase grup jadwal UEFA Nations League mereka dan kampanye internasional 2026 mereka di kandang saat menghadapi Turki di Bordeaux pada Minggu, 15 November. Anda bisa memesan tiket untuk menyaksikan Les Bleus yang luar biasa beraksi hari ini.

Turki mendapat kesempatan kedua untuk menumbangkan juara Piala Dunia dua kali dan juara Eropa dua kali itu. Saat menjamu Prancis pada matchday pembuka kompetisi UEFA Nations League saat ini di Izmit, Kylian Mbappe mencetak gol pada babak kedua untuk merebut kemenangan 1-0 bagi tim tamu.

Zinedine Zidane, yang kembali melatih setelah jeda lima tahun, tahu bahwa ia harus mengemban tugas besar setelah mengambil alih timnas Prancis dari Didier Deschamps usai Piala Dunia pada musim panas. Ia tentu ingin meraih trofi untuk meredakan tekanan, dan trofi UEFA Nations League akan sangat berguna.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Prancis vs Turki UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Prancis vs Turki di UEFA Nations League?

Prancis vs Turki berlangsung di Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) pada Minggu, 15 November, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Matmut Atlantique

Cara membeli tiket Prancis vs Turki UEFA Nations League

Tiket resmi Prancis vs Turki UEFA Nations League dapat dibeli melalui Portal Tiket Federasi Sepakbola Prancis (FFF).

FFF biasanya merilis tiket dalam jendela prioritas. Anggota terdaftar klub suporter tim nasional Prancis mendapat kesempatan pertama untuk membeli. Sisa tiket kemudian dijual kepada publik umum mendekati tanggal pertandingan.

Jika ingin mengamankan kursi last-minute, fan juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya bernama TixProtect. Program ini menjamin Anda akan menerima tiket tepat waktu dan tiket tersebut akan valid untuk acara Anda, atau Anda akan mendapatkan pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Prancis vs Turki UEFA Nations League?

Untuk pertandingan Prancis vs Turki UEFA Nations League mendatang, tiket resmi diperkirakan berkisar antara €25-€175, tergantung lokasi tempat duduk Anda di Stade Matmut Atlantique.

Alokasi tiket dari Fédération Française de Football (FFF) biasanya dibagi ke dalam lima kategori harga berbeda yang dipasangkan dengan area tempat duduk stadion tertentu:

Catégorie Or (Emas) : Longside Central (tingkat bawah/tengah) - pemandangan terbaik tepat di sepanjang garis tengah di tribune Timur atau Barat. ( Harga: €150-€175 )

Catégorie 1 : Longside Premium (tingkat bawah & atas) - berada sedikit di luar titik tengah di sepanjang tribune sisi panjang utama. ( Harga: €120-€145 )

Catégorie 2 : Longside Premium (tingkat bawah & atas) - berada sedikit di luar titik tengah di sepanjang tribune sisi panjang utama. ( Harga: €95-€125 )

Catégorie 3 : Shortside Upper Tiers - sudut pandang tinggi yang berada di dek atas di belakang kedua gawang (tribune Utara dan Selatan). ( Harga: €55-€95 )

Catégorie 4 : Shortside Lower Tiers (di belakang gawang) - zona fan tradisional dan kursi paling ramah anggaran yang berada langsung di level terbawah di belakang jaring. ( Harga: €25-€75 )

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stade Matmut Atlantique

Stade Matmut Atlantique (juga dikenal sebagai Nouveau Stade de Bordeaux) adalah arena olahraga dan budaya terbesar di pesisir Atlantik Prancis. Dibuka pada 2015, stadion ini berkapasitas 42.115. Dikenal karena arsitektur dan desainnya yang sangat elegan seperti kuil, stadion ini dengan cepat memantapkan diri sebagai venue utama untuk sepakbola, rugby, dan acara hiburan besar.

Keputusan untuk membangun stadion baru di Bordeaux lahir dari keberhasilan Prancis memenangi pencalonan sebagai tuan rumah turnamen UEFA Euro 2016. Kandang bersejarah kota itu, Stade Chaban-Delmas yang menua, sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok untuk turnamen internasional modern.

Elemen visual paling menonjol dari Matmut Atlantique adalah perimeter besarnya yang terdiri dari 900 kolom putih ramping. Para arsitek merancangnya untuk mencerminkan kuil Yunani klasik sekaligus lanskap lokal, khususnya hutan pinus indah di wilayah Landes.

Momen berkesan di Stade Matmut Atlantique

UEFA Euro 2016 : Stadion ini menjadi tuan rumah lima pertandingan selama turnamen, dan yang paling terkenal adalah perempat-final Jerman vs Italia. Duel raksasa itu berlanjut ke adu penalti dramatis dengan 18 tendangan, dengan Jerman akhirnya mematahkan kutukan historis mereka di turnamen melawan Italia.

Piala Dunia Rugby 2023 : Stadion ini beradaptasi tanpa kesulitan untuk bola oval, dengan menjadi tuan rumah lima pertandingan fase grup bergengsi selama turnamen, termasuk laga besar yang melibatkan negara kuat seperti Irlandia dan Afrika Selatan.

Olimpiade Paris 2024 : Venue ini dengan bangga menggunakan nama 'Stade de Bordeaux' selama Olimpiade, dengan menjadi tuan rumah enam pertandingan sepakbola, termasuk satu perempat-final putra yang sarat tensi.

Ilusi 'Melayang': Tangga besar terbuka menyatukan concourse interior dengan area luar sekitarnya. Saat diterangi pada malam hari, atap kanopi besar itu tampak seolah melayang sepenuhnya terlepas di atas rimba kolom putih.

Pertandingan Prancis vs Turki UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Prancis vs Turki: Performa terkini

Peringkat FIFA: Prancis (#3) vs Turki (#27)

Setelah hanya kebobolan dua gol dalam enam laga pembuka mereka di Piala Dunia FIFA 2026, Prancis kemudian kemasukan delapan gol dalam dua laga terakhir mereka di Amerika Utara, 2 saat melawan Spanyol dan 6 saat menghadapi Inggris. Namun, mereka telah menemukan lagi soliditas pertahanan mereka dalam laga tandang UEFA Nations League, dengan mengalahkan Turki dan Belgia sama-sama 1-0.

Turki mungkin memenangi laga grup terakhir mereka di Piala Dunia melawan salah satu tuan rumah bersama, Amerika Serikat, tetapi itu terbukti terlambat, karena kekalahan sebelumnya dari Australia dan Paraguay membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Kekecewaan mereka pada musim panas semakin bertambah dengan dua kekalahan kandang beruntun di UEFA Nations League melawan Prancis dan Italia.

Prancis vs Turki: Rekor pertemuan terbaru

Prancis unggul atas Turki dalam rekor pertemuan sepanjang masa, dengan mencatatkan 5 kemenangan berbanding 1 kemenangan milik Turki, ditambah 1 hasil imbang. Dalam 7 pertemuan sebelumnya, Prancis telah mencetak total 14 gol, sementara Turki mencetak 5 gol.

Dalam pertandingan UEFA Nations League mereka pada 25 September, Prancis mengalahkan Turki 1-0 di Izmit. Laga itu menandai pertandingan debut Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis. Kylian Mbappé memecah kebuntuan pada menit ke-54, menyambut umpan Michael Olise dan melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut kiri bawah.