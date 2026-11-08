Prancis menutup fase grup Liga Negara UEFA sekaligus kiprah internasionalnya pada 2026 di kandang saat menghadapi Türkiye di Bordeaux pada Minggu, 15 November. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan aksi tim Prancis yang menawan.

Türkiye mendapat kesempatan kedua untuk mengalahkan tim yang dua kali menjuarai Piala Dunia dan dua kali menjadi juara Eropa itu. Saat menjamu Prancis pada laga pembuka Liga Negara UEFA edisi ini di Izmit, Kylian Mbappe mencetak gol pada babak kedua, sesuatu yang tentu tidak mengejutkan, untuk memastikan kemenangan 1-0 bagi tim tamu.

Zinedine Zidane, yang kembali melatih setelah vakum selama lima tahun, tahu bahwa ia memikul tugas berat setelah menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis seusai Piala Dunia pada musim panas. Ia tentu sangat ingin meraih trofi untuk meredakan tekanan, dan gelar Liga Negara UEFA akan sangat membantu.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket laga Prancis vs Türkiye di Liga Negara UEFA saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Prancis vs Türkiye di Liga Negara UEFA?

Prancis vs Türkiye berlangsung di Stade Matmut Atlantique, Bordeaux, pada Minggu, 15 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Matmut Atlantique

Cara membeli tiket Prancis vs Türkiye di Liga Negara UEFA

Tiket resmi Prancis vs Türkiye di Liga Negara UEFA dapat dibeli melalui portal penjualan tiket Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).

FFF biasanya menjual tiket secara bertahap berdasarkan prioritas. Anggota terdaftar klub suporter tim nasional Prancis mendapat kesempatan pertama untuk membeli. Tiket yang tersisa kemudian dijual kepada publik mendekati tanggal pertandingan.

Jika ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti Ticombo.

Pengalihan tiket terjamin: Ticombo melindungi semua pengalihan dan pembelian tiket melalui program perlindungan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda tiba tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda pilih. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100 persen.

Berapa harga tiket Prancis vs Türkiye di Liga Negara UEFA?

Untuk laga Prancis vs Türkiye mendatang di Liga Negara UEFA, harga tiket resmi diperkirakan berkisar antara €25 dan €175, tergantung lokasi kursi di Stade Matmut Atlantique.

Alokasi tiket dari Fédération Française de Football (FFF) biasanya terbagi dalam lima kategori harga dengan area tempat duduk tertentu di stadion:

Catégorie Or (Emas) : Tengah sisi panjang (tribun bawah/tengah). Pemandangan terbaik tepat di sepanjang garis tengah lapangan, di tribun timur atau barat. ( Harga: €150–€175 )

: Tengah sisi panjang (tribun bawah/tengah). Pemandangan terbaik tepat di sepanjang garis tengah lapangan, di tribun timur atau barat. ( ) Catégorie 1 : Premium sisi panjang (tribun bawah & atas). Berada sedikit bergeser dari bagian tengah tribun utama di sisi panjang lapangan. ( Harga: €120–€145 )

: Premium sisi panjang (tribun bawah & atas). Berada sedikit bergeser dari bagian tengah tribun utama di sisi panjang lapangan. ( ) Catégorie 2 : Premium sisi panjang (tribun bawah & atas). Berada sedikit bergeser dari bagian tengah tribun utama di sisi panjang lapangan. ( Harga: €95–€125 )

: Premium sisi panjang (tribun bawah & atas). Berada sedikit bergeser dari bagian tengah tribun utama di sisi panjang lapangan. ( ) Catégorie 3 : Tribun atas di belakang gawang. Pemandangan dari tempat tinggi di tribun atas belakang kedua gawang, yakni tribun utara dan selatan. ( Harga: €55–€95 )

: Tribun atas di belakang gawang. Pemandangan dari tempat tinggi di tribun atas belakang kedua gawang, yakni tribun utara dan selatan. ( ) Catégorie 4: Tribun bawah di belakang gawang. Area suporter tradisional dan kursi paling terjangkau, terletak tepat di tingkat paling bawah di belakang gawang. (Harga: €25–€75)

Pantau situs resmi tim nasional saat tanggal pertandingan semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stade Matmut Atlantique

Stade Matmut Atlantique, yang juga dikenal sebagai Nouveau Stade de Bordeaux, adalah arena olahraga dan budaya terbesar di pesisir Atlantik Prancis. Dibuka pada 2015, stadion ini berkapasitas 42.115 penonton. Dikenal lewat arsitektur dan desainnya yang elegan menyerupai kuil, stadion ini dengan cepat menjadi salah satu tempat utama untuk sepak bola, rugbi, dan acara hiburan berskala besar.

Keputusan membangun stadion baru di Bordeaux muncul setelah Prancis memenangkan hak menjadi tuan rumah Euro UEFA 2016. Stadion bersejarah kota itu, Stade Chaban-Delmas, sudah menua, ketinggalan zaman, dan tidak sesuai untuk turnamen internasional modern.

Elemen visual paling menonjol dari Matmut Atlantique adalah deretan 900 pilar putih ramping yang mengelilinginya. Para arsitek merancang pilar-pilar itu untuk mencerminkan kuil Yunani klasik sekaligus lanskap setempat, khususnya hutan pinus yang indah di wilayah Landes.

Momen berkesan di Stade Matmut Atlantique

Euro UEFA 2016 : Stadion ini menggelar lima pertandingan selama turnamen, dengan perempat-final Jerman vs Italia sebagai yang paling terkenal. Duel dua tim besar itu berlanjut ke adu penalti yang menegangkan dengan 18 tendangan, sebelum Jerman akhirnya mengakhiri rekor buruknya melawan Italia di turnamen.

: Stadion ini menggelar lima pertandingan selama turnamen, dengan perempat-final Jerman vs Italia sebagai yang paling terkenal. Duel dua tim besar itu berlanjut ke adu penalti yang menegangkan dengan 18 tendangan, sebelum Jerman akhirnya mengakhiri rekor buruknya melawan Italia di turnamen. Piala Dunia Rugbi 2023 : Stadion ini beradaptasi dengan baik untuk rugbi dan menggelar lima laga fase grup yang menarik perhatian selama turnamen, termasuk pertandingan besar yang melibatkan negara-negara kuat seperti Irlandia dan Afrika Selatan.

: Stadion ini beradaptasi dengan baik untuk rugbi dan menggelar lima laga fase grup yang menarik perhatian selama turnamen, termasuk pertandingan besar yang melibatkan negara-negara kuat seperti Irlandia dan Afrika Selatan. Olimpiade Paris 2024: Selama Olimpiade, stadion ini menggunakan nama 'Stade de Bordeaux' dan menggelar enam pertandingan sepak bola, termasuk sebuah laga perempat-final putra yang berlangsung sengit.

Ilusi 'Melayang': Tangga-tangga besar terbuka menghubungkan area sirkulasi di dalam stadion dengan lingkungan luar. Saat diterangi pada malam hari, atap kanopi yang besar itu tampak melayang, terpisah sepenuhnya dari deretan pilar putih di bawahnya.

Prancis vs Türkiye di Liga Negara UEFA: Semua yang perlu diketahui

Prancis vs Türkiye: Performa terkini

Peringkat FIFA: Prancis (ke-3) vs Türkiye (ke-27)

Setelah hanya kebobolan dua gol dalam enam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia FIFA 2026, Prancis kemasukan delapan gol dalam dua laga terakhir mereka di Amerika Utara, yakni dua melawan Spanyol dan enam melawan Inggris. Namun, mereka telah kembali solid dalam bertahan saat melakoni laga tandang Liga Negara UEFA, dengan mengalahkan Türkiye dan Belgia masing-masing 1-0.

Türkiye memang memenangi laga terakhir grup mereka di Piala Dunia melawan Amerika Serikat, salah satu tuan rumah bersama, tetapi kemenangan itu tidak cukup. Kekalahan sebelumnya dari Australia dan Paraguay membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Kekecewaan mereka pada musim panas bertambah setelah menelan kekalahan kandang beruntun dari Prancis dan Italia di Liga Negara UEFA.

Prancis vs Türkiye: Rekor pertemuan terkini

Prancis unggul atas Türkiye dalam rekor pertemuan sepanjang masa, dengan lima kemenangan berbanding satu milik Türkiye, serta satu hasil imbang. Dalam tujuh pertemuan sebelumnya, Prancis mencetak total 14 gol, sementara Türkiye mencetak lima gol.

Dalam pertandingan Liga Negara UEFA pada 25 September, Prancis mengalahkan Türkiye 1-0 di Izmit. Laga itu menandai debut Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis. Kylian Mbappé memecah kebuntuan pada menit ke-54 setelah menerima umpan Michael Olise dan melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut kiri bawah gawang.