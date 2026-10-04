Portugal, juara bertahan UEFA Nations League, sangat bertekad untuk mempertahankan trofi bergengsi itu. Mereka ingin menjaga momentum kemenangan saat menghadapi rival Grup 4, Denmark, di Braga, pada Sabtu, 14 November. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Legenda sepakbola Cristiano Ronaldo mungkin belakangan absen dari tugas internasional, tetapi hal itu tidak menghalangi Portugal untuk melanjutkan laju kemenangan yang impresif. Kesuksesan terbaru mereka, kemenangan 2-1 atas Norwegia pada 4 Oktober di Estádio Do Dragão, Porto, memastikan tiket ke perempat-final UEFA Nations League, meski masih menyisakan dua pertandingan fase grup.



Tim asuhan Jorge Jesus mungkin sudah lolos ke fase gugur pada Maret tahun depan, tetapi mereka tentu tidak ingin mengendurkan permainan, terutama di depan para pendukung setia. Sejak kalah dari Kroasia dalam laga persahabatan di Oeiras pada Juni 2024, Portugal tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan kandang terakhir mereka.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Portugal vs Denmark di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Portugal vs Denmark di UEFA Nations League digelar?

Portugal vs Denmark berlangsung di Estádio Municipal de Braga (Braga) pada Sabtu, 14 November, dengan jadwal kick-off pukul 19.45 (WET).

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Estadio Municipal de Braga

Cara membeli tiket Portugal vs Denmark di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Portugal vs Denmark di UEFA Nations League bisa dibeli melalui Federasi Sepakbola Portugal (FPF) di FPF Bilheteira.

Selain itu, FPF juga kerap bekerja sama dengan jaringan supermarket Continente, menjual sisa tiket resmi atau batch sekunder melalui toko fisik Continente dan aplikasi Continente, sering kali dengan diskon kartu Continente.

Secara historis, FPF mulai menjual tiket resmi sekitar 2-3 pekan sebelum tanggal pertandingan.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Portugal vs Denmark di UEFA Nations League?

Tiket Portugal vs Denmark yang dibeli melalui jalur resmi (FPF) untuk laga UEFA Nations League di Estádio Municipal de Braga diperkirakan berada dalam kisaran €15-€40.

Estádio Municipal de Braga sangat unik karena hanya memiliki dua tribun utama, East Stand dan West Stand, yang membentang di sisi panjang lapangan, tanpa tribun di belakang gawang; satu sisinya berupa dinding tambang batu, sedangkan sisi lainnya merupakan ruang terbuka.

Kategori 3 / 4 (Tingkat atas) - Berada di level yang lebih tinggi di East Stand dan West Stand. Sangat bagus untuk gambaran taktis seluruh lapangan, meski lebih jauh dari aksi pertandingan. (Kisaran harga: €15-€20)

Kategori 2 (Longside standar) - Berada di area tingkat menengah atau area dekat sudut di tribun utama. Menawarkan keseimbangan antara pandangan yang bagus dan atmosfer penonton yang sangat aktif. (Kisaran harga: sekitar €30)

Kategori 1 (Tingkat bawah / Tengah) - Tempat duduk premium di tingkat bawah yang membentang di sepanjang garis tepi lapangan dan lebih dekat ke garis tengah. Menawarkan pandangan paling dekat ke pemain dan lapangan. (Kisaran harga: sekitar €40)

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estádio Municipal de Braga

Estádio Municipal de Braga, yang juga dikenal sebagai 'A Pedreira' (The Quarry), dibuka pada 2003 dan menjadi salah satu stadion sepakbola paling menakjubkan serta paling penting secara arsitektur di dunia. Berlokasi di Braga, Portugal, stadion ini menjadi kandang bagi SC Braga yang bermain di Primeira Liga.

Gagasan pembangunan stadion ini muncul ketika Portugal memenangkan hak menjadi tuan rumah UEFA Euro 2004. Pemerintah kota setempat menunjuk arsitek legendaris Portugal Eduardo Souto de Moura untuk merancang arena yang menonjol dan berbeda dari desain stadion tradisional.

Souto de Moura terkenal pernah mengatakan bahwa sepakbola seharusnya ditonton secara horizontal dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Karena itu, ia merancang stadion dengan hanya dua tribun samping, sepenuhnya menghilangkan model tribun tradisional di belakang gawang.

Stadion ini dipahat langsung dari permukaan batu granit padat di tambang Monte do Castro. Salah satu ujung zona stadion dibingkai dinding tebing batu besar yang terbuka, sementara ujung lainnya terbuka ke pemandangan hamparan kota.

Momen-momen berkesan di Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : Stadion ini menjadi tuan rumah dua pertandingan selama turnamen, yaitu Denmark vs Bulgaria (2-0) dan Belanda vs Latvia (3-0).

Debut Liga Champions UEFA (2010) : Stadion ini memasuki panggung elite Eropa dengan menjadi tuan rumah klub-klub legendaris seperti Arsenal, Shakhtar Donetsk, dan kemudian Real Madrid.

Konser The Corrs (2004) : Di luar sepakbola, stadion ini menjadi tuan rumah band terkenal asal Irlandia tersebut dalam tur dunia 'Borrowed Heaven'.

Plaza bawah tanah: Karena stadion ini dibangun di atas batu, perpindahan antara dua tribun utama mengharuskan orang berjalan melalui bagian bawah tanah seluas 5.000 meter persegi yang membentang tepat di bawah lapangan.

Pertandingan Portugal vs Denmark di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Portugal vs Denmark: Performa terkini

Peringkat FIFA: Portugal (#7) vs Denmark (#21)

Portugal telah meninggalkan kegagalan mereka di babak 16 besar Piala Dunia melawan Spanyol dengan cara yang meyakinkan. Sejak kekalahan itu, mereka membukukan empat kemenangan beruntun di UEFA Nations League, dengan mencetak sembilan gol dalam prosesnya. Faktanya, hasil buruk pada musim panas melawan sesama negara Iberia itu merupakan satu-satunya kekalahan Portugal dalam 14 laga internasional sebelumnya.

Denmark menjalani awal yang campur aduk dalam kampanye UEFA Nations League mereka. Mereka mencatat kemenangan kandang dan tandang atas Wales, tetapi kebobolan total tujuh gol saat kalah dari Norwegia (tandang) dan Portugal (kandang).

Portugal vs Denmark: Rekor head-to-head terkini

Rekor head-to-head keseluruhan antara Portugal dan Denmark sangat berpihak kepada Portugal. Kedua negara telah memainkan 18 pertandingan resmi satu sama lain, dengan 'Seleção das Quinas' meraih 12 kemenangan, Denmark 4 kemenangan, dan 2 laga berakhir imbang.

Portugal dan Denmark bertemu lebih awal dalam kampanye UEFA Nations League ini, tepatnya pada 1 Oktober, dengan Portugal menang 4-2 di Parken Stadium, Kopenhagen. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha, dan João Félix semuanya mencetak gol untuk Portugal, sedangkan Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund menyumbang gol untuk Denmark.

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Portugal POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 M M M M 2 Denmark DEN 4 2 0 2 7 7 0 6 M K M K 3 Wales WAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 K M K K 4 Norway NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 K K K M Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



