Cara membeli tiket Portugal vs Denmark: Harga tiket UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

Juara bertahan UEFA Nations League, Portugal, bertekad mempertahankan trofi tersebut. Mereka ingin melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi rival Grup 4, Denmark, di Braga pada Sabtu, 14 November. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Legenda sepakbola Cristiano Ronaldo mungkin belakangan absen membela tim nasional, tetapi hal itu tidak menghalangi Portugal mencatatkan rentetan kemenangan yang mengesankan. Kemenangan terbaru mereka, 2-1 atas Norwegia pada 4 Oktober di Estádio Do Dragão, Porto, memastikan tempat di perempat-final UEFA Nations League meski masih ada dua pertandingan fase grup yang harus dimainkan.



Tim asuhan Jorge Jesus mungkin sudah lolos ke fase gugur pada Maret mendatang, tetapi mereka tentu tidak ingin mengendurkan permainan, terutama di hadapan para pendukungnya. Sejak kalah dari Kroasia dalam laga persahabatan di Oeiras pada Juni 2024, Portugal tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan kandang terakhir.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Portugal vs Denmark di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan Pertandingan Portugal vs Denmark di UEFA Nations League?

Portugal vs Denmark berlangsung di Estádio Municipal de Braga (Braga) pada Sabtu, 14 November, dengan jadwal kick-off pukul 19.45 WET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Estadio Municipal de Braga

Cara Membeli Tiket Portugal vs Denmark di UEFA Nations League

Tiket resmi pertandingan Portugal vs Denmark di UEFA Nations League dapat dibeli melalui Federasi Sepakbola Portugal (FPF) di FPF Bilheteira.

Selain itu, FPF kerap bekerja sama dengan jaringan supermarket Continente untuk menjual sisa tiket resmi atau tiket resmi dalam gelombang penjualan berikutnya melalui gerai Continente dan aplikasi Continente (sering kali dengan diskon bagi pemegang kartu Continente).

Biasanya, FPF membuka penjualan tiket resmi sekitar 2-3 pekan sebelum tanggal pertandingan.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Jaminan pengalihan tiket: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima sebelum hari pertandingan.

Berapa Harga Tiket Portugal vs Denmark di UEFA Nations League?

Harga tiket Portugal vs Denmark untuk laga UEFA Nations League di Estádio Municipal de Braga yang dibeli melalui saluran resmi (FPF) diperkirakan berkisar antara €15 dan €40.

Estádio Municipal de Braga sangat unik karena hanya memiliki dua tribun utama (Tribun Timur dan Tribun Barat) di sepanjang sisi lapangan, tanpa tribun di belakang gawang (satu sisi berupa dinding bekas tambang batu, sementara sisi lainnya merupakan ruang terbuka).

Kategori 3 / 4 (Tingkat Atas): Terletak di bagian atas Tribun Timur dan Tribun Barat. Menawarkan pandangan menyeluruh ke seluruh lapangan untuk mengamati taktik, meski lebih jauh dari jalannya pertandingan. (Kisaran harga: €15-€20)

Kategori 2 (Sisi Panjang Standar): Berada di tingkat tengah atau area dekat sudut tribun utama. Memadukan pemandangan yang bagus dengan atmosfer penonton yang semarak. (Kisaran harga: sekitar €30)

Kategori 1 (Tingkat Bawah / Tengah): Tempat duduk premium di tingkat bawah sepanjang garis tepi lapangan dan lebih dekat ke garis tengah. Menawarkan pemandangan paling dekat ke pemain dan lapangan. (Kisaran harga: sekitar €40)

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang Estádio Municipal de Braga

Estádio Municipal de Braga, yang juga dikenal sebagai 'A Pedreira' (Tambang Batu), dibuka pada 2003 dan merupakan salah satu stadion sepakbola paling memukau serta paling penting dari segi arsitektur di dunia. Terletak di Braga, Portugal, stadion ini menjadi kandang SC Braga yang berlaga di Primeira Liga.

Gagasan pembangunan stadion ini muncul ketika Portugal memperoleh hak menjadi tuan rumah Euro 2004 UEFA. Pemerintah kota setempat menugaskan arsitek ternama Portugal, Eduardo Souto de Moura, untuk merancang arena yang menonjol dan berbeda dari desain stadion tradisional.

Souto de Moura pernah menyatakan bahwa sepakbola semestinya disaksikan secara horizontal dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Karena itu, ia merancang stadion dengan hanya dua tribun samping, tanpa tempat duduk tradisional di belakang gawang.

Stadion ini dipahat langsung dari dinding batu granit padat di tambang Monte do Castro. Salah satu ujung lapangan berlatar tebing batu besar yang terbuka, sementara ujung lainnya menyuguhkan pemandangan luas ke kawasan perkotaan.

Momen Berkesan di Estádio Municipal de Braga

Euro 2004 UEFA : Stadion ini menjadi tempat penyelenggaraan dua pertandingan selama turnamen: Denmark vs Bulgaria (2-0) dan Belanda vs Latvia (3-0).

: Stadion ini menjadi tempat penyelenggaraan dua pertandingan selama turnamen: Denmark vs Bulgaria (2-0) dan Belanda vs Latvia (3-0). Debut di Liga Champions UEFA (2010) : Stadion ini mulai menjadi panggung kompetisi elite Eropa, menjamu klub-klub ternama seperti Arsenal, Shakhtar Donetsk, dan kemudian Real Madrid.

: Stadion ini mulai menjadi panggung kompetisi elite Eropa, menjamu klub-klub ternama seperti Arsenal, Shakhtar Donetsk, dan kemudian Real Madrid. Konser The Corrs (2004): Di luar sepakbola, stadion ini pernah menjadi tempat konser grup musik terkenal asal Irlandia tersebut dalam tur dunia 'Borrowed Heaven' mereka.

Area bawah tanah: Karena stadion ini dibangun menyatu dengan batuan, untuk berpindah di antara kedua tribun utama, pengunjung harus melewati area bawah tanah seluas 5.000 meter persegi yang membentang tepat di bawah lapangan.

Pertandingan Portugal vs Denmark di UEFA Nations League: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Portugal vs Denmark: Performa Terkini

Peringkat FIFA: Portugal (#7) vs Denmark (#21)

Portugal telah bangkit dengan meyakinkan dari kekalahan melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia. Sejak kekalahan itu, mereka mencatatkan empat kemenangan beruntun di UEFA Nations League dan mencetak sembilan gol. Bahkan, kekalahan dari negara tetangganya di Semenanjung Iberia pada musim panas itu menjadi satu-satunya kekalahan Portugal dalam 14 laga internasional sebelumnya.

Denmark mengawali kiprahnya di UEFA Nations League dengan hasil beragam. Mereka meraih kemenangan kandang dan tandang atas Wales, tetapi kebobolan total tujuh gol saat kalah dari Norwegia (tandang) dan Portugal (kandang).

Portugal vs Denmark: Rekor Pertemuan Terkini

Rekor keseluruhan pertemuan Portugal dan Denmark sangat berpihak kepada Portugal. Kedua negara telah memainkan 18 pertandingan resmi, dengan Portugal meraih 12 kemenangan, Denmark 4 kemenangan, dan 2 laga berakhir imbang.

Portugal dan Denmark telah bertemu pada awal kiprah mereka di UEFA Nations League (1 Oktober), ketika Portugal menang 4-2 di Stadion Parken, Kopenhagen. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha, dan João Félix mencetak gol untuk Portugal, sementara Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund mencetak gol untuk Denmark.