Cara membeli tiket Piala Interkontinental FIFA 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Piala Interkontinental FIFA kembali untuk edisi ketiga pada 2026, mempertemukan para juara dari enam konfederasi kontinental sepakbola dunia untuk menobatkan juara klub dunia yang tak terbantahkan. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli, dan Auckland FC sudah memastikan tempat mereka di turnamen ini, dengan wakil Amerika Selatan masih akan ditentukan pada akhir tahun ini.

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Kapan Piala Interkontinental FIFA 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 26 Agustus 2026 Piala Afrika-Asia-Pasifik: Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi Tiket TBC Final Piala Afrika-Asia-Pasifik: pemenang AFC/OFC vs Mamelodi Sundowns TBC Tiket Desember 2026 (TBC) Derby of the Americas: Toluca vs juara Copa Libertadores TBC Tiket Desember 2026 (TBC) Piala Challenger FIFA: pemenang Piala Afrika-Asia-Pasifik vs pemenang Derby of the Americas TBC Tiket Pertengahan Desember 2026 (TBC) Final Piala Interkontinental FIFA: Paris Saint-Germain vs pemenang Challenger Cup TBC Tiket

Di mana membeli tiket Piala Interkontinental FIFA 2026?

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Berapa harga tiket Piala Interkontinental FIFA 2026?

Harga pasti untuk 2026 memang belum diumumkan, tetapi riwayat terbaru memberi panduan yang berguna bagi penggemar. Untuk edisi 2025 di Qatar, tiket penjualan umum resmi FIFA dimulai dari hanya QAR 20, atau sekitar 5 dolar AS, untuk babak-babak awal, sementara marketplace penjualan kembali menunjukkan rentang yang jauh lebih lebar setelah permintaan meningkat.

Tiket untuk final Piala Interkontinental berkisar dari sekitar 82 dolar AS untuk kursi termurah yang tersedia hingga rata-rata sekitar 217 dolar AS untuk tiket kelas menengah.

Harga untuk pertandingan Piala Afrika-Asia-Pasifik dan Derby of the Americas cenderung menjadi titik masuk paling terjangkau ke turnamen, sementara Challenger Cup dan final itu sendiri dibanderol lebih mahal mengingat besarnya taruhan yang terlibat. Di Ticombo, harga bergerak mengikuti penawaran dan permintaan secara real-time, sehingga semakin cepat penggemar memesan begitu tiket tersedia, semakin besar peluang untuk mendapatkan kursi termurah yang tersedia. Platform ini juga memungkinkan penggemar membandingkan kategori tempat duduk secara berdampingan, sehingga mudah menemukan tiket yang sesuai anggaran tanpa kehilangan atmosfer pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Interkontinental FIFA 2026

Piala Interkontinental menggunakan format empat tahap dengan lima pertandingan. Piala Afrika-Asia-Pasifik membuka turnamen, mempertemukan juara AFC dan CAF dengan wakil Oseania dalam mini-turnamen gugur dua laga, dengan hak tuan rumah bergantian antara Asia dan Afrika setiap tahun. Derby of the Americas kemudian mempertemukan pemenang CONCACAF Champions Cup dengan juara Copa Libertadores dalam satu pertandingan. Pemenang dari dua laga tersebut bertemu di Piala Challenger FIFA di venue netral, dengan pemenangnya melaju untuk menghadapi pemenang Liga Champions UEFA, yang langsung lolos ke final tanpa memainkan babak sebelumnya.

Lima dari enam tempat untuk 2026 sudah terisi. Al-Ahli lolos sebagai juara AFC Champions League Elite setelah mengalahkan Machida Zelvia di Jeddah, Toluca mengunci slot CONCACAF lewat kemenangan adu penalti atas Tigres, Mamelodi Sundowns memenangi final Liga Champions CAF melawan AS FAR, dan Auckland FC merebut jatah Oseania dengan menjuarai OFC Professional League edisi perdana. Paris Saint-Germain masuk sebagai juara Eropa dan pemegang Piala Interkontinental setelah mempertahankan gelar Liga Champions melawan Arsenal lewat adu penalti di Budapest, yang berarti mereka kembali langsung melaju ke final. Satu-satunya tempat yang masih tersisa menjadi milik Amerika Selatan, dengan juara Copa Libertadores 2026 masih akan ditentukan pada akhir tahun ini.