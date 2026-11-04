Final Piala Super Arab Saudi 2026 menjadi puncak turnamen pada Rabu, 23 Desember 2026, di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait. Laga perebutan gelar ini mempertemukan pemenang pertandingan Al Qadsiah melawan Al Ahli dengan pemenang pertandingan Al Nassr melawan Al Kholood.

Edisi ini menjadi tonggak bersejarah karena Kuwait menjadi tuan rumah kompetisi tersebut untuk pertama kalinya. Suporter sepakbola di seluruh kawasan Teluk bersiap menyambut kehadiran penonton dalam jumlah besar saat kedua finalis bersaing memperebutkan trofi bergengsi.

GOAL menyajikan semua informasi terverifikasi mengenai jadwal, harga, dan cara mendapatkan tiket saat ini.

Kapan final Piala Super Arab Saudi 2026 digelar?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 23 Desember 2026, 20.00 Pemenang semifinal 1 vs pemenang semifinal 2 Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait Tiket

Di mana membeli tiket final Piala Super Arab Saudi 2026?

Kanal penjualan resmi yang dikelola penyelenggara turnamen dan klub-klub peserta menjadi sumber utama tiket selama periode penjualan umum. Suporter sebaiknya selalu memeriksa kanal resmi federasi dan portal tiket klub terlebih dahulu untuk mengetahui ketersediaan tiket secara langsung.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis. Mencari tiket termurah melalui platform penjualan kembali memungkinkan suporter yang bepergian untuk memastikan mereka dapat menyaksikan final ketika jatah tiket dari loket reguler habis.

Berapa harga tiket final Piala Super Arab Saudi 2026?

Harga tiket masuk standar di platform penjualan resmi dimulai dari tarif kategori termurah, yang biasanya berkisar antara 50 SAR hingga 75 SAR, bergantung pada zona dan kategori tempat duduk di stadion. Membeli tiket melalui penjualan resmi selalu menjadi cara terbaik untuk mendapatkan tiket termurah sesuai harga awal.

Jika jatah tiket penjualan umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menyediakan pilihan lain untuk mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir. Harga tiket di pasar penjualan kembali saat ini mulai dari sekitar 150 SAR untuk tempat duduk kategori umum, bergantung pada lokasi di dalam stadion dan ketersediaan tempat duduk.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang final Piala Super Arab Saudi 2026

Piala Super Arab Saudi 2026 diikuti empat tim dengan format gugur. Al Qadsiah menghadapi Al Ahli pada semifinal pertama, Sabtu, 19 Desember, sementara Al Nassr melawan Al Kholood pada semifinal kedua, Minggu, 20 Desember. Kedua pemenang kemudian melaju ke final pada Rabu, 23 Desember.

Seluruh pertandingan digelar di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad yang bergengsi di Kegubernuran Farwaniya, Kuwait. Dengan kapasitas 60.000 penonton, stadion ini menjadi panggung yang meriah untuk laga perebutan gelar. Edisi ini terasa istimewa karena Kuwait menjadi tuan rumah Piala Super Arab Saudi untuk pertama kalinya, melanjutkan tradisi turnamen menggelar laga puncak besar di stadion-stadion berkelas dunia di kawasan ini. Permintaan tiket diperkirakan tinggi, jadi memesan tempat duduk lebih awal memastikan Anda tidak melewatkan kesempatan menyaksikan langsung penobatan juara.