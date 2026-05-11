Cara membeli tiket final Piala FA 2026: Manchester City vs Chelsea, harga tiket, informasi, dan lainnya

Manchester City menjamu Chelsea di Stadion Wembley, London, pada Sabtu, 16 Mei, dalam laga final Piala FA yang menjanjikan tontonan spektakuler saat dua raksasa modern sepakbola Inggris berebut trofi piala domestik utama musim ini.

Manchester City saat ini berada di posisi kedua Premier League, sementara Chelsea di peringkat kesembilan, dengan Cityzens memburu kemenangan bersejarah keempat secara beruntun di final Piala FA, sedangkan Chelsea berupaya meraih trofi besar pertama di bawah proyek mereka saat ini.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Chelsea, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan final Piala FA 2026 digelar?

Cara membeli tiket final Piala FA 2026

Sebagai pertandingan terbesar dalam kalender domestik Inggris, tiket terutama didistribusikan melalui dua klub finalis kepada pemegang tiket musiman dan anggota mereka.

Alokasi kedua klub secara resmi sudah habis terjual.

Berikut rincian tempat memesan tiket:

Kanal resmi : Kantor Tiket Manchester City dan Chelsea FC (Sold Out).

: Kantor Tiket Manchester City dan Chelsea FC (Sold Out). Pasar sekunder : Platform jual kembali terverifikasi seperti StubHub dan LiveFootballTickets menjadi satu-satunya opsi yang tersisa untuk tempat duduk publik umum.

: Platform jual kembali terverifikasi seperti StubHub dan LiveFootballTickets menjadi satu-satunya opsi yang tersisa untuk tempat duduk publik umum. Opsi premium: Kursi sentral Kategori 1 saat ini terdaftar dengan harga £800 - £1.500, sementara pengalaman hospitality eksklusif Club Wembley bisa mencapai lebih dari £4.000.

Berapa harga tiket final Piala FA 2026?

Tidak mengejutkan, permintaan tiket Piala FA meningkat seiring kompetisi berjalan, dan mencapai puncaknya saat final pada Mei tiba.

Harga di Wembley tahun lalu adalah sebagai berikut:

Bagian Final Kursi premium Level 2 £255 Kategori 1 £175 Kategori 2 £125 Kategori 3 £75 Kategori 4 £50

Tersedia tarif konsesi bagi suporter berusia 65 tahun ke atas, anak-anak berusia 16 tahun ke bawah, serta Dewasa Muda (17-21).

Paket hospitality final Piala FA 2026 apa saja yang tersedia?

Untuk final Piala FA, Experiences by Wembley Stadium menawarkan pengalaman hari pertandingan terbaik bagi para penggemar.

Selain itu, ada beragam keuntungan anggota eksklusif, termasuk akses prioritas untuk tiket acara-acara besar seperti konser, NFL, dan tinju. Ada enam jenis keanggotaan berbeda sebagai berikut, dengan kisaran harga dari £2.730 hingga £13.458:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

Apa yang bisa diharapkan dari final Piala FA 2026?

Manchester City memasuki final sebagai favorit kuat dan tim paling konsisten di kompetisi ini, setelah mencapai final keempat berturut-turut yang memecahkan rekor. Tim asuhan Pep Guardiola mengamankan tempat mereka lewat kemenangan semifinal 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Southampton pada 25 April, menunjukkan mental juara mereka dengan melakukan comeback di akhir laga.

Chelsea, bagaimanapun, kembali menemukan DNA mereka di ajang piala. Chelsea melewati semifinal yang menegangkan melawan Leeds United pada 26 April, ketika satu-satunya gol dari Enzo Fernandez cukup untuk mengamankan kemenangan 1-0 dan memastikan langkah mereka ke final.

Meski City mendominasi pertemuan liga terakhir mereka dengan kemenangan 3-0 pada 12 April, Chelsea bisa mengambil sisi positif dari hasil imbang 1-1 yang mereka perjuangkan di Etihad pada awal musim, tepatnya 4 Januari.

Siapa saja pemenang Piala FA terbaru?