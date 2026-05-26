Semua mata tertuju ke Budapest, tempat PSG akan menghadapi Arsenal pada final UEFA Liga Champions di Puskás Aréna pada Sabtu, 30 Mei.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda tentang bagaimana mewujudkan impian sepakbola Anda dengan mendapatkan tiket final Liga Champions 2026 di Budapest.

Kapan final Liga Champions 2026?

Champions League - Final 30 Mei 2026 - 12.00 Puskas Arena

Bagaimana cara membeli tiket final Liga Champions UEFA?

Dengan duel final antara Arsenal dan Paris Saint-Germain kini telah dipastikan, semua proses distribusi tiket telah dimulai.

Ada beberapa cara untuk mengamankan tiket final Liga Champions Anda:

Pemungutan suara resmi klub: Arsenal dan PSG masing-masing memiliki sekitar 16.800 tiket. Jendela prioritas Arsenal dibuka hari ini, 7 Mei, sementara PSG menggunakan sistem gelombang untuk pelanggan setia.

Portal jual kembali UEFA: Jika Anda melewatkan undian pada Maret, Platform Jual Kembali Resmi UEFA adalah satu-satunya cara aman untuk membeli tiket harga normal yang dikembalikan oleh suporter lain.

Hospitality resmi: Bagi mereka yang memiliki anggaran lebih besar (€3.500+), kursi yang dijamin masih tersedia melalui portal UEFA Hospitality, termasuk akses lounge premium.

Kapasitas netral: Di luar 34.000 tiket untuk para finalis, sisa kursi di Puskás Aréna dialokasikan untuk undian publik UEFA dan keluarga besar sepakbola internasional.

Pasar sekunder: Untuk tiket last-minute demi mengamankan tempat Anda di final, lihat pasar sekunder seperti StubHub .

Bagaimana sistem undian final Liga Champions bekerja?

Karena permintaan untuk final sangat besar, UEFA tidak menjual tiket dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Untuk menjaga keadilan, UEFA menggunakan sistem lotre (undian) untuk publik umum.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui:

Periode aplikasi

Suporter biasanya mengajukan permohonan tiket melalui portal tiket resmi UEFA beberapa bulan sebelumnya (batas waktu untuk tahun ini adalah 19 Maret 2026).

Pengundian

Setelah periode ditutup, semua permohonan yang sah akan diberi peringkat secara acak.

Pemohon yang berhasil akan diberi tahu melalui email dan diberi jangka waktu yang sangat terbatas untuk membeli tiket mereka (maksimal dua per orang).

Tiket seluler

Semua tiket dikirimkan secara eksklusif melalui aplikasi UEFA Mobile Tickets.

Ini adalah langkah keamanan untuk mencegah penjualan kembali tanpa izin dan memastikan hanya suporter asli yang bisa melewati gerbang.

Berapa harga tiket final Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk venue, fase kompetisi, dan lawan.

Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan kursi melalui undian resmi, harga untuk final PSG vs Arsenal 2026 adalah:

Kategori Harga Fans First €70 Kategori 3 €180 Kategori 2 €650 Kategori 1 €950

Pantau berbagai portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan tentang ketersediaan dan harga, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

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Di mana final Liga Champions UEFA 2026 berlangsung?

Final Liga Champions UEFA 2026 akan berlangsung di Hungaria, di Puskás Aréna, Budapest, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Secara resmi dibuka pada 2019, Puskás Aréna memiliki kapasitas sekitar 65.000 untuk laga internasional besar.

Stadion ini menjadi kandang tim nasional sepakbola Hungaria dan dengan cepat menjadi pusat ajang sepakbola bergengsi di Eropa Tengah.

Apa tanggal-tanggal penting Liga Champions 2025/26?

Fase liga : 16 September 2025 – 28 Januari 2026

Play-off fase gugur : 17–18 Februari & 24–25 Februari 2026

Babak 16 besar : 10–11 Maret & 17–18 Maret 2026

Perempat-final : 7–8 April & 14–15 April 2026

Semi-final : 28–29 April & 5–6 Mei 2026

Final : Sabtu, 30 Mei 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Kick-off final akan berlangsung pada 18.00 CEST.