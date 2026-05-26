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Cara membeli tiket final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, harga tiket, informasi undian, dan Puskás Aréna

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Tickets
Champions League
Arsenal
Paris Saint-Germain

Final sudah dipastikan: PSG vs Arsenal. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket

Semua mata tertuju ke Budapest, tempat PSG akan menghadapi Arsenal pada final UEFA Liga Champions di Puskás Aréna pada Sabtu, 30 Mei.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda tentang bagaimana mewujudkan impian sepakbola Anda dengan mendapatkan tiket final Liga Champions 2026 di Budapest.

Kapan final Liga Champions 2026?

crest
Champions League - Final
Puskas Arena

Bagaimana cara membeli tiket final Liga Champions UEFA?

Dengan duel final antara Arsenal dan Paris Saint-Germain kini telah dipastikan, semua proses distribusi tiket telah dimulai.

Ada beberapa cara untuk mengamankan tiket final Liga Champions Anda:

  • Pemungutan suara resmi klub: Arsenal dan PSG masing-masing memiliki sekitar 16.800 tiket. Jendela prioritas Arsenal dibuka hari ini, 7 Mei, sementara PSG menggunakan sistem gelombang untuk pelanggan setia.
  • Portal jual kembali UEFA: Jika Anda melewatkan undian pada Maret, Platform Jual Kembali Resmi UEFA adalah satu-satunya cara aman untuk membeli tiket harga normal yang dikembalikan oleh suporter lain.
  • Hospitality resmi: Bagi mereka yang memiliki anggaran lebih besar (€3.500+), kursi yang dijamin masih tersedia melalui portal UEFA Hospitality, termasuk akses lounge premium.
  • Kapasitas netral: Di luar 34.000 tiket untuk para finalis, sisa kursi di Puskás Aréna dialokasikan untuk undian publik UEFA dan keluarga besar sepakbola internasional.
  • Pasar sekunder: Untuk tiket last-minute demi mengamankan tempat Anda di final, lihat pasar sekunder seperti StubHub.

Bagaimana sistem undian final Liga Champions bekerja?

Karena permintaan untuk final sangat besar, UEFA tidak menjual tiket dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Untuk menjaga keadilan, UEFA menggunakan sistem lotre (undian) untuk publik umum.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui:

Periode aplikasi

Suporter biasanya mengajukan permohonan tiket melalui portal tiket resmi UEFA beberapa bulan sebelumnya (batas waktu untuk tahun ini adalah 19 Maret 2026).

Pengundian

Setelah periode ditutup, semua permohonan yang sah akan diberi peringkat secara acak.

Pemohon yang berhasil akan diberi tahu melalui email dan diberi jangka waktu yang sangat terbatas untuk membeli tiket mereka (maksimal dua per orang).

Tiket seluler

Semua tiket dikirimkan secara eksklusif melalui aplikasi UEFA Mobile Tickets.

Ini adalah langkah keamanan untuk mencegah penjualan kembali tanpa izin dan memastikan hanya suporter asli yang bisa melewati gerbang.

Berapa harga tiket final Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk venue, fase kompetisi, dan lawan.

Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan kursi melalui undian resmi, harga untuk final PSG vs Arsenal 2026 adalah:

Kategori

Harga

Fans First

€70

Kategori 3

€180

Kategori 2

€650

Kategori 1

€950

Pantau berbagai portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan tentang ketersediaan dan harga, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang PSG vs Arsenal

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriArsenal
2
2
1
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
Paris Saint-Germain

Cedera dan Larangan Bermain

Arsenal

Tidak ada pemain yang absen

PSG

PSG - Performa

FCL
S2-2
FCB
S1-1
B29
M1-0
RCL
M0-2
PAR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ARS

ARS - Performa

FUL
M3-0
ATM
M1-0
WHU
M0-1
BUR
M1-0
CRY
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Di mana final Liga Champions UEFA 2026 berlangsung?

Final Liga Champions UEFA 2026 akan berlangsung di Hungaria, di Puskás Aréna, Budapest, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Secara resmi dibuka pada 2019, Puskás Aréna memiliki kapasitas sekitar 65.000 untuk laga internasional besar.

Stadion ini menjadi kandang tim nasional sepakbola Hungaria dan dengan cepat menjadi pusat ajang sepakbola bergengsi di Eropa Tengah.

Apa tanggal-tanggal penting Liga Champions 2025/26?

  • Fase liga: 16 September 2025 – 28 Januari 2026
  • Play-off fase gugur: 17–18 Februari & 24–25 Februari 2026
  • Babak 16 besar: 10–11 Maret & 17–18 Maret 2026
  • Perempat-final: 7–8 April & 14–15 April 2026
  • Semi-final: 28–29 April & 5–6 Mei 2026
  • Final: Sabtu, 30 Mei 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Kick-off final akan berlangsung pada 18.00 CEST.

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