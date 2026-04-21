Piala Raja Saudi tetap menjadi kompetisi sistem gugur paling bergengsi di Kerajaan, dan edisi 2026 mencapai puncak antusiasme saat Al Hilal bersiap menjamu Al Kholood.
Al Hilal, raksasa Riyadh yang sedang berkuasa, sedang berupaya semakin mengukuhkan warisan mereka sebagai klub tersukses dalam sejarah turnamen ini.
Baik Anda pendukung garis keras Blue Wave maupun penggemar netral yang ingin merasakan puncak budaya olahraga Timur Tengah, mengamankan kursi Anda lebih awal sangatlah penting.
GOAL menyajikan ketersediaan terbaru dengan panduan lengkap untuk mendapatkan tiket ke Kingdom Arena sekarang juga.
Kapan Al Hilal vs Al Kholood digelar?
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|Kamis, 23 April 2026 (21.00 AST)
|Al Hilal vs Al Kholood
|Kingdom Arena, Riyadh
|Tiket
Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Kholood?
Meski tiket utama sering dirilis melalui aplikasi Blu Store (mitra resmi Al Hilal) atau portal Piala Raja Saudi, kursi dengan permintaan tinggi bisa habis dalam hitungan menit setelah penjualan umum dibuka.
Untuk memastikan pengalaman yang lancar, fans sebaiknya menggunakan platform seluler resmi dan pasar sekunder tepercaya yang menjamin akses masuk. Semua tiket untuk pertandingan di Kingdom Arena diterbitkan secara digital.
Bagi fans yang mencari opsi menit terakhir untuk menyaksikan Final Piala Raja berlangsung, Anda bisa melihat pasar sekunder seperti StubHub.
Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Kholood?
- Tiket Masuk Umum (Belakang Gawang): 65 SAR – 150 SAR
- Kategori 1 (Tribun Samping): 200 SAR – 450 SAR
- Tempat Duduk Premium (Tingkat Tengah): 500 SAR – 950 SAR
- Hospitality & Boks VIP: 1.800 SAR – 5.000+ SAR
Harga dapat berubah tergantung permintaan pasar seiring hari pertandingan semakin dekat.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena
Kingdom Arena adalah keajaiban arsitektur olahraga modern. Awalnya dibangun sebagai Boulevard Hall dan diselesaikan dalam waktu rekor, venue ini telah menjadi markas permanen Al Hilal.
Untuk pengalaman Piala Raja yang paling autentik, cobalah mendapatkan tiket di tribun Utara atau Selatan di belakang gawang. Di sanalah Ultras Al Hilal memimpin nyanyian dukungan, menciptakan atmosfer berirama dan penuh energi yang telah membuat sepakbola Saudi menjadi sensasi global.