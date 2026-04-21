Piala Raja Saudi tetap menjadi kompetisi sistem gugur paling bergengsi di Kerajaan, dan edisi 2026 mencapai puncak antusiasme saat Al Hilal bersiap menjamu Al Kholood.

Al Hilal, raksasa Riyadh yang sedang berkuasa, sedang berupaya semakin mengukuhkan warisan mereka sebagai klub tersukses dalam sejarah turnamen ini.

Baik Anda pendukung garis keras Blue Wave maupun penggemar netral yang ingin merasakan puncak budaya olahraga Timur Tengah, mengamankan kursi Anda lebih awal sangatlah penting.

GOAL menyajikan ketersediaan terbaru dengan panduan lengkap untuk mendapatkan tiket ke Kingdom Arena sekarang juga.

Kapan Al Hilal vs Al Kholood digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 23 April 2026 (21.00 AST) Al Hilal vs Al Kholood Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Kholood?

Meski tiket utama sering dirilis melalui aplikasi Blu Store (mitra resmi Al Hilal) atau portal Piala Raja Saudi, kursi dengan permintaan tinggi bisa habis dalam hitungan menit setelah penjualan umum dibuka.

Untuk memastikan pengalaman yang lancar, fans sebaiknya menggunakan platform seluler resmi dan pasar sekunder tepercaya yang menjamin akses masuk. Semua tiket untuk pertandingan di Kingdom Arena diterbitkan secara digital.

Bagi fans yang mencari opsi menit terakhir untuk menyaksikan Final Piala Raja berlangsung, Anda bisa melihat pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Kholood?

Tiket Masuk Umum (Belakang Gawang): 65 SAR – 150 SAR

65 SAR – 150 SAR Kategori 1 (Tribun Samping): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Tempat Duduk Premium (Tingkat Tengah): 500 SAR – 950 SAR

500 SAR – 950 SAR Hospitality & Boks VIP: 1.800 SAR – 5.000+ SAR

Harga dapat berubah tergantung permintaan pasar seiring hari pertandingan semakin dekat.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Kingdom Arena adalah keajaiban arsitektur olahraga modern. Awalnya dibangun sebagai Boulevard Hall dan diselesaikan dalam waktu rekor, venue ini telah menjadi markas permanen Al Hilal.

Kapasitas dan Tempat Duduk: arena ini menampung sekitar 30.000 penonton. Karena dirancang sebagai venue indoor yang kompak, tribun dibuat curam dan sangat dekat dengan lapangan. Ini menciptakan efek kuali, di mana suara 30.000 fans terasa seperti 100.000. Ada 20 boks mewah yang terletak di tingkat tengah, memberikan sudut pandang terbaik bagi tamu VIP.

Lokasi & Logistik: terletak di kawasan Hittin, Riyadh, arena ini merupakan bagian dari kompleks Boulevard City yang lebih luas.

Kedatangan: kami merekomendasikan tiba pada 19.30 untuk kickoff 21.00. Lalu lintas di Riyadh bisa padat, terutama di sekitar Boulevard City.

Transportasi: gunakan aplikasi ride-hailing seperti Careem atau Uber untuk titik turun yang paling langsung. Jika Anda berkendara, bersiaplah untuk parkir yang terbatas di area sekitar.

Fasilitas: arena ini sepenuhnya memiliki pengatur suhu, menjadikannya venue sempurna untuk sepakbola terlepas dari cuaca Riyadh di luar. Wi-Fi berkecepatan tinggi dan gerai makanan premium tersedia di seluruh concourse.

Untuk pengalaman Piala Raja yang paling autentik, cobalah mendapatkan tiket di tribun Utara atau Selatan di belakang gawang. Di sanalah Ultras Al Hilal memimpin nyanyian dukungan, menciptakan atmosfer berirama dan penuh energi yang telah membuat sepakbola Saudi menjadi sensasi global.