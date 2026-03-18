Cara membeli tiket final Copa del Rey 2026: harga Atletico de Madrid vs Real Sociedad, informasi Estadio La Cartuja, dan lainnya

125 klub Spanyol memulai musim dengan memimpikan kejayaan Copa del Rey, tetapi hanya dua di antaranya yang masih akan memiliki trofi dalam bayangan mereka di Estadio La Cartuja pada 4 April.

Ini akan menjadi momen yang tak boleh dilewatkan, dengan deretan talenta gemilang turun ke lapangan. Jumlah penonton rutin lebih dari 50.000 telah hadir sejak final Copa del Rey pindah ke kandang permanennya di Seville.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang cara membeli tiket final Copa del Rey, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Kapan final Copa del Rey 2026 digelar?

Kapan Sabtu, 4 April 2026 Kick-off 21.00 CET (20.00 GMT) Tim Atletico de Madrid vs Real Sociedad Di mana Estadio La Cartuja, Sevilla, Spanyol Tiket Tiket

Cara membeli tiket final Copa del Rey

Kedua klub yang berpartisipasi di final Copa del Rey akan menjual tiket melalui situs tiket resmi masing-masing.

Perlu diketahui bahwa kapasitas terbatas, dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia. Rata-rata kehadiran untuk final-final Copa del Rey terbaru di La Cartuja secara konsisten berada di kisaran 55.000 penonton.

Untuk final 2026, tiket resmi melalui klub-klub peserta diperkirakan akan tersedia sekitar dua pekan sebelum hari pertandingan.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket final Copa del Rey di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif.

Tiket final Copa del Rey: Berapa harganya?

Permintaan untuk tiket final Copa del Rey akan selalu tinggi, terutama ketika klub-klub terbesar Spanyol terlibat.

Untuk final 2025, harga tiket berkisar dari €70 hingga €280, dengan kategori termurah berada di belakang gawang dan yang termahal terletak di sisi lapangan (Preferencia atau Fondo).

Ingat untuk terus memantau situs resmi klub saat waktunya semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari final Copa del Rey 2026

Barcelona menjadi penguasa di ajang Copa del Rey, setelah menjuarai kompetisi ini dengan rekor 32 kali. Setelah kemenangan dramatis mereka pada 2025, mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan, meski Athletic Bilbao dan Real Madrid selalu menjadi penantang abadi.

Banyak bintang telah bersinar di panggung Copa del Rey selama bertahun-tahun, dan tak ada yang lebih menonjol daripada Lionel Messi yang penuh magis. Legenda Argentina itu masih memegang sejumlah rekor Copa del Rey, termasuk gol terbanyak yang dicetak di final (sembilan) dan final terbanyak yang ia cetak gol di dalamnya (tujuh).

Para pendukung beruntung yang berhasil mengamankan kursi di final-final Copa del Rey terbaru di Seville jelas merasa uang mereka tidak terbuang sia-sia. Dalam empat tahun terakhir, tiga final membutuhkan perpanjangan waktu atau adu penalti untuk menentukan pemenang trofi.

Final tahun lalu langsung menjadi laga klasik, dengan Barcelona menyingkirkan Real Madrid 3-2 setelah perpanjangan waktu, berkat gol kemenangan telat dari Jules Kounde yang membuat fans Blaugrana larut dalam kegembiraan.

Siapa pemenang Copa del Rey dalam beberapa tahun terakhir?

Berikut ringkasan sepuluh final Copa del Rey terakhir:

Tahun Pemenang Runner-up Skor 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (aet) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 pens) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 pens) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alaves 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (aet)

Sejarah Estadio La Cartuja

Estadio La Cartuja adalah stadion multifungsi yang terletak di Isla de la Cartuja, Seville. Dibuka pada 1999 untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Dunia, stadion ini sejak itu menjadi rumah spiritual sepakbola piala Spanyol.

Dengan kapasitas sekitar 57.000 kursi, La Cartuja adalah salah satu venue terbesar dan termodern di Spanyol. Stadion ini pernah menggelar pertandingan UEFA Euro 2020, final Piala UEFA 2003, dan sejumlah laga tim nasional Spanyol.

Musim 2025/26 menjadi tahun kedelapan beruntun final Copa del Rey digelar di La Cartuja, setelah adanya kesepakatan jangka panjang dengan RFEF untuk tetap menempatkan final di ibu kota Andalusia.

Terlepas dari sepakbola, stadion ini pernah menjadi tuan rumah bagi aksi musik legendaris termasuk Madonna, U2, Bruce Springsteen, dan AC/DC, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu pusat hiburan utama di Eropa.