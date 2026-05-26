Cara membeli tiket final Conference League 2026: Harga tiket, tiket last minute, dan info lainnya

Tirai musim UEFA Conference League akan ditutup di kota bersejarah Leipzig pada 27 Mei 2026, saat dua tim saling berhadapan demi kejayaan Eropa.

Pemenang musim ini akan lolos ke fase liga UEFA Europa League 2026–27.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan terkait final UEFA Conference League pada Mei ini, termasuk berapa harganya dan bagaimana Anda bisa memastikan diri mendapatkan kursi di salah satu ajang sepakbola paling menonjol tahun ini.

Kapan final UEFA Conference League 2026 digelar?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Rab, 27 Mei Final UEFA Conference League: Crystal Palace vs Rayo Vallecano (21.00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Tiket

Cara membeli tiket final Conference League 2026

Bagian signifikan dari kapasitas Red Bull Arena yang mencapai 39.700 disediakan langsung untuk para suporter dan masyarakat umum.

Dua klub peserta biasanya menerima alokasi tiket yang sama besar, sekitar 9.000–10.000 tiket per klub, sementara sisa tiket dijual kepada penggemar di seluruh dunia melalui UEFA.com/tickets.

Proses penjualan dan alokasi tiket yang dicadangkan untuk suporter para finalis diatur langsung dengan klub-klub yang terlibat setelah mereka lolos.

Selain itu, suporter bisa membeli kursi di pasar sekunder, seperti di StubHub, untuk mengamankan tiket pada menit-menit terakhir.

Tiket final Conference League 2025: Berapa harganya?

Harga tiket resmi untuk final UEFA Conference League 2026 berkisar dari €25 hingga €190 dan dibagi sebagai berikut:

Fans First: €40 (dicadangkan untuk suporter para finalis)

€40 (dicadangkan untuk suporter para finalis) Kategori 3: €65

€65 Kategori 2: €140

€140 Kategori 1: €190

Pantau portal tiket resmi berbagai klub dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari final Conference League 2026?

Ini mungkin baru musim ke-5 dari kompetisi klub terbaru Eropa, tetapi final-final sebelumnya menghadirkan duel menegangkan yang membuktikan nilai turnamen ini.

Dari kemenangan perdana Roma hingga kejayaan West Ham pada 2023 di Praha dan kemenangan bersejarah Olympiacos pada 2024, Conference League telah menyediakan panggung bagi klub-klub untuk mengukir nama mereka dalam cerita rakyat sepakbola kontinental.

Bagi banyak tim yang terlibat, Conference League merupakan peluang terbaik mereka untuk mengamankan trofi besar dan memastikan tempat di Europa League untuk musim berikutnya.

Leipzig bukan kota asing dalam menggelar malam-malam besar Eropa, setelah terkenal menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia 2006 dan UEFA EURO 2024.

Namun, ini adalah pertama kalinya Stadion Leipzig menjadi tuan rumah penutup Conference League, menghadirkan latar modern, mengintimidasi, dan berisik bagi dua tim yang bertanding.

Tempat menginap untuk final Conference League 2026

Stadion Leipzig di Jerman, yang juga dikenal sebagai RB Arena, adalah markas RB Leipzig.

Stadion ini dibuka pada 2004 di lokasi bekas Zentralstadion dan memiliki kapasitas sekitar 42.000 untuk pertandingan internasional, atau 39.700 untuk final Conference League.