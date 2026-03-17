Cara membeli tiket final Carabao Cup 2026: Arsenal vs Manchester City, harga Piala EFL & lainnya

Apa pun sebutan yang Anda pilih, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kita akan kembali disuguhi penutup yang mendebarkan dari kompetisi piala domestik utama Inggris.

Trofi mayor pertama pada musim 2025/26 akan diperebutkan di Stadion Wembley pada Minggu, 22 Maret 2026, saat Arsenal menghadapi Manchester City dalam perebutan kejayaan.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting yang perlu diketahui jelang final, termasuk tempat membeli tiket dan cara menontonnya secara langsung.

Kapan final Carabao Cup 2026 digelar?

Kapan: Minggu, 22 Maret 2026 Kick-off: Belum dikonfirmasi (waktu Inggris) Di mana: Stadion Wembley, London Tim: Arsenal vs Manchester City Tiket: Tiket

Apa pertandingan Carabao Cup yang akan datang?

Tanggal & Waktu Pertandingan Tiket 22 Mar 2026, belum dikonfirmasi Final: Arsenal vs Manchester City di Stadion Wembley Tiket

Tiket final Carabao Cup 2026: Berapa harganya?

Permintaan tiket untuk final Carabao Cup selalu sangat tinggi, dan edisi 2026 tidak akan berbeda. Harga resmi diperkirakan akan mengikuti struktur yang sama seperti final-final terbaru di Wembley.

Kategori Harga dewasa Kursi premium Level 2 £150 – £125 Kategori 1 £108 Kategori 2 £97 Kategori 3 £76 Kategori 4 £58 Kategori 5 £41

Tarif konsesi biasanya tersedia untuk lansia, anak-anak, dan dewasa muda, tergantung konfirmasi dari EFL.

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Di mana membeli tiket final Carabao Cup 2026?

Tiket final Carabao Cup biasanya dijual langsung melalui dua klub finalis setelah semifinal selesai digelar. Masing-masing klub menerima alokasi tetap, dan permintaan secara rutin melebihi pasokan.

Suporter juga dapat menjajaki opsi hospitality di Stadion Wembley atau melihat pasar tiket sekunder untuk ketersediaan tambahan.

Cara menonton atau streaming final Carabao Cup 2026

Sky Sports diperkirakan akan menyiarkan final Carabao Cup secara langsung di Inggris, dengan layanan streaming tersedia melalui NOW dan aplikasi Sky Sports. Detail siaran akan dikonfirmasi menjelang kick-off.

Pemirsa internasional juga akan dapat menyaksikan final Carabao Cup melalui mitra siaran resmi, termasuk Paramount+ di Amerika Serikat dan beIN Sports di Australia.