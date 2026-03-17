Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Carabao Cup trophy(C)Getty Images
Book Arsenal vs Man City Final tickets
Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket final Carabao Cup 2026: Arsenal vs Manchester City, harga Piala EFL & lainnya

Carabao Cup
SHOPPING
Tickets
Manchester United
Arsenal

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan kursi di final Wembley Cup

Apa pun sebutan yang Anda pilih, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kita akan kembali disuguhi penutup yang mendebarkan dari kompetisi piala domestik utama Inggris.

Trofi mayor pertama pada musim 2025/26 akan diperebutkan di Stadion Wembley pada Minggu, 22 Maret 2026, saat Arsenal menghadapi Manchester City dalam perebutan kejayaan.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting yang perlu diketahui jelang final, termasuk tempat membeli tiket dan cara menontonnya secara langsung.

Tiket final Carabao Cup Arsenal vs Man City mulai dari £200Pesan tiket

Kapan final Carabao Cup 2026 digelar?

Kapan:Minggu, 22 Maret 2026
Kick-off:Belum dikonfirmasi (waktu Inggris)
Di mana:Stadion Wembley, London
Tim:Arsenal vs Manchester City 
Tiket:Tiket

Apa pertandingan Carabao Cup yang akan datang?

Tanggal & WaktuPertandinganTiket
22 Mar 2026, belum dikonfirmasiFinal: Arsenal vs Manchester City di Stadion WembleyTiket

Tiket final Carabao Cup 2026: Berapa harganya?

Permintaan tiket untuk final Carabao Cup selalu sangat tinggi, dan edisi 2026 tidak akan berbeda. Harga resmi diperkirakan akan mengikuti struktur yang sama seperti final-final terbaru di Wembley.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
KategoriHarga dewasa
Kursi premium Level 2£150 – £125
Kategori 1£108
Kategori 2£97
Kategori 3£76
Kategori 4£58
Kategori 5£41

Tarif konsesi biasanya tersedia untuk lansia, anak-anak, dan dewasa muda, tergantung konfirmasi dari EFL.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Di mana membeli tiket final Carabao Cup 2026?

Tiket final Carabao Cup biasanya dijual langsung melalui dua klub finalis setelah semifinal selesai digelar. Masing-masing klub menerima alokasi tetap, dan permintaan secara rutin melebihi pasokan.

Suporter juga dapat menjajaki opsi hospitality di Stadion Wembley atau melihat pasar tiket sekunder untuk ketersediaan tambahan.

Tiket final Carabao Cup Arsenal vs Man City mulai dari £200Pesan tiket

Cara menonton atau streaming final Carabao Cup 2026

Sky Sports diperkirakan akan menyiarkan final Carabao Cup secara langsung di Inggris, dengan layanan streaming tersedia melalui NOW dan aplikasi Sky Sports. Detail siaran akan dikonfirmasi menjelang kick-off.

Pemirsa internasional juga akan dapat menyaksikan final Carabao Cup melalui mitra siaran resmi, termasuk Paramount+ di Amerika Serikat dan beIN Sports di Australia.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google