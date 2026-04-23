Puncak sepakbola klub Asia telah tiba. Musim perdana AFC Champions League Elite (ACLE) dengan identitas baru mencapai klimaks dramatisnya di Jeddah, Arab Saudi, saat raksasa lokal Al-Ahli Saudi FC bersiap menjamu kejutan turnamen, FC Machida Zelvia.

Bagi para penggemar yang ingin menjadi bagian dari malam bersejarah ini pada 25 April, permintaan tiket telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan Shining Jewel diperkirakan akan terisi penuh hingga kapasitas 60.000 penonton, mengamankan kursi Anda lebih awal menjadi hal yang sangat penting. GOAL telah memantau setiap pembaruan, dari rilis resmi utama hingga pasar sekunder, untuk memastikan Anda tidak melewatkan kesempatan melihat Al-Ahli mengangkat trofi atau Machida Zelvia menuntaskan kisah dongeng mereka. Berikut panduan lengkap untuk mendapatkan tiket final AFC Champions League Elite saat ini.

Kapan final AFC Champions League Elite 2026 digelar?

Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026. Sebagai puncak dari fase final terpusat di Arab Saudi, pertandingan ini akan menjadi sorotan utama dalam kalender sepakbola Asia. Para penggemar harus bersiap untuk kickoff larut malam guna menyesuaikan dengan iklim setempat dan kebutuhan siaran.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 25 April 2026 - 21.00 (waktu setempat) Al-Ahli Saudi FC vs FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Jeddah Tiket

Di mana membeli tiket final AFC Champions League Elite?

Tiket untuk final AFC Champions League Elite tersedia melalui dua jalur utama. Untuk penggemar lokal dan mereka yang memiliki akses ke sistem pembayaran Saudi, platform WeBook menjadi mitra penjualan tiket utama resmi untuk ajang olahraga besar di Kerajaan. Karena besarnya nama Al-Ahli, tiket utama diperkirakan akan habis dalam hitungan menit setelah dirilis.

Bagi pendukung internasional, penggemar yang bepergian dari Jepang, atau mereka yang melewatkan jendela penjualan utama awal, Ticombo adalah pilihan terbaik Anda. Platform ini menawarkan tempat yang aman bagi penjual terverifikasi untuk menjual tiket, memberikan jalur penting bagi penggemar yang membutuhkan akses masuk terjamin. Berbeda dengan penjual media sosial yang tidak terverifikasi, Ticombo memberikan jaminan perlindungan pembeli, yang sangat krusial mengingat besarnya taruhan di final ini.

Berapa harga tiket final AFC Champions League Elite?

AFC dan panitia lokal berupaya menjaga final ini tetap terjangkau sambil tetap menawarkan pengalaman premium bagi mereka yang mencari kemewahan. Harga berfluktuasi berdasarkan permintaan, tetapi tarif pasar saat ini adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (di belakang gawang): Mulai dari sekitar SAR 195 ($52) . Ini adalah tiket paling terjangkau dan cocok untuk para pendukung vokal Al-Ahli.

Mulai dari sekitar . Ini adalah tiket paling terjangkau dan cocok untuk para pendukung vokal Al-Ahli. Kategori 2 (kursi sudut): Biasanya dibanderol antara SAR 350 dan SAR 500 .

Biasanya dibanderol antara . Kategori 1 (tepi lapangan/tribun utama): Harganya berkisar dari SAR 600 hingga SAR 900 , menawarkan sudut pandang taktis terbaik ke lapangan.

Harganya berkisar dari , menawarkan sudut pandang taktis terbaik ke lapangan. Hospitality & suite VIP: Bagi mereka yang menginginkan pengalaman hari pertandingan terbaik, paket VIP termasuk santapan premium dan kursi empuk mulai dari SAR 1.500 ($400) dan bisa mencapai SAR 2.250 ($600) untuk suite paling eksklusif.

Tiket termurah saat ini tercantum di kisaran $52 di platform sekunder, tetapi seiring mendekatnya tanggal pertandingan, harga-harga ini diperkirakan akan naik signifikan. Jika Anda mencari nilai terbaik, pemesanan sekarang sangat direkomendasikan.

Bagaimana saya bisa mendapatkan tiket AFC Champions League Elite?

Mengamankan tempat Anda di King Abdullah Sports City memerlukan pendekatan proaktif. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan Anda tidak ketinggalan:

Pantau saluran resmi: Awasi akun media sosial resmi Al-Ahli Saudi FC dan aplikasi WeBook. Pengumuman untuk periode penjualan umum sering kali terjadi dengan jeda waktu yang sangat singkat. Gunakan situs penjualan kembali: Jika Anda tidak bisa mendapatkan tiket melalui undian utama, langsung kunjungi Ticombo. Ini adalah tujuan utama untuk penjualan kembali terverifikasi, memastikan Anda tidak menjadi korban penipuan. Bertindak cepat untuk Kategori 3: Tiket termurah selalu habis lebih dulu. Jika anggaran menjadi prioritas Anda, fokuslah pada tingkat atas stadion tempat harga paling rendah. Cek opsi hospitality: Terkadang, saat tiket standar habis terjual, paket hospitality masih tersedia. Meski lebih mahal, paket ini menjamin akses masuk dan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang King Abdullah Sports City

Dikenal akrab sebagai Al-Jawhara atau Shining Jewel, King Abdullah Sports City adalah salah satu stadion dengan teknologi paling maju di Timur Tengah. Terletak sekitar 30 kilometer di utara pusat Jeddah, stadion ini menjadi jantung kompleks olahraga besar dan memiliki kapasitas tempat duduk lebih dari 60.000.

Desain stadion ini terinspirasi oleh pola karang lokal dan mashrabiya, menghadirkan estetika unik yang bersinar cemerlang pada malam hari. Untuk final ACLE 2026, atmosfernya akan sangat luar biasa. Fans Al-Ahli dikenal dengan koreografi tifo yang spektakuler dan chant yang memekakkan telinga, yang diperkuat oleh desain atap stadion yang tertutup, menciptakan kawah suara yang sesungguhnya.

Perjalanan dan akses: Penggemar yang menuju stadion disarankan menggunakan aplikasi ride-sharing seperti Uber atau Careem, karena area parkir bisa menjadi sangat padat pada hari pertandingan. Ada zona khusus penggemar di luar stadion, yang dibuka empat jam sebelum kickoff, menawarkan makanan, merchandise, dan hiburan. Pastikan Anda telah menyiapkan tiket digital di perangkat seluler Anda, karena stadion menggunakan kode QR dinamis untuk masuk, yang berarti cetakan kertas mungkin tidak diterima.

Baik Anda pendukung fanatik Al-Ahli maupun penonton netral yang ingin menyaksikan sejarah sepakbola Asia, final AFC Champions League Elite 2026 adalah acara yang tak boleh Anda lewatkan. Amankan tiket Anda hari ini dan bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan di Jeddah.