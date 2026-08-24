Cara membeli tiket FIFA Intercontinental Cup 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Piala Interkontinental FIFA kembali untuk edisi ketiga pada 2026, mempertemukan para juara dari enam konfederasi benua sepakbola dunia untuk menentukan juara klub dunia yang tak terbantahkan. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli, dan Auckland FC sudah memastikan tempat mereka di turnamen ini, sementara wakil Amerika Selatan masih akan ditentukan pada akhir tahun nanti.

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Kapan Piala Interkontinental FIFA 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 26 Agustus 2026 Piala Afrika-Asia-Pasifik: Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi Tiket TBC Final Piala Afrika-Asia-Pasifik: pemenang AFC/OFC vs Mamelodi Sundowns TBC Tiket Desember 2026 (TBC) Derby of the Americas: Toluca vs juara Copa Libertadores TBC Tiket Desember 2026 (TBC) Piala Challenger FIFA: pemenang Piala Afrika-Asia-Pasifik vs pemenang Derby of the Americas TBC Tiket Pertengahan Desember 2026 (TBC) Final Piala Interkontinental FIFA: Paris Saint-Germain vs pemenang Challenger Cup TBC Tiket

Di mana membeli tiket Piala Interkontinental FIFA 2026?

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Berapa harga tiket Piala Interkontinental FIFA 2026?

Harga pasti untuk 2026 memang belum diumumkan, tetapi riwayat terbaru memberi gambaran berguna bagi penggemar. Untuk edisi 2025 di Qatar, tiket penjualan umum resmi FIFA dimulai dari hanya QAR 20, atau sekitar 5 dolar AS, untuk putaran awal, sementara marketplace penjualan kembali menunjukkan rentang yang jauh lebih luas begitu permintaan meningkat.

Tiket final Piala Interkontinental berkisar dari sekitar 82 dolar AS untuk kursi termurah yang tersedia hingga rata-rata sekitar 217 dolar AS untuk tiket kelas menengah.

Harga untuk laga Piala Afrika-Asia-Pasifik dan Derby of the Americas cenderung menjadi pintu masuk paling terjangkau ke turnamen ini, sementara Challenger Cup dan final itu sendiri dibanderol lebih mahal mengingat besarnya pertaruhan. Di Ticombo, harga bergerak mengikuti suplai dan permintaan secara real-time, jadi semakin cepat penggemar memesan begitu tiket tersedia, semakin besar peluang untuk mengamankan kursi termurah yang ada. Platform ini juga memungkinkan penggemar membandingkan kategori tempat duduk secara berdampingan, sehingga mudah menemukan tiket yang sesuai dengan anggaran tanpa kehilangan atmosfer pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Interkontinental FIFA 2026

Piala Interkontinental memakai format empat tahap dengan lima pertandingan. Piala Afrika-Asia-Pasifik membuka turnamen ini, mempertemukan juara AFC dan CAF dengan wakil Oseania dalam mini babak gugur dua laga, dengan hak tuan rumah bergantian antara Asia dan Afrika setiap tahun. Derby of the Americas kemudian mempertemukan pemenang CONCACAF Champions Cup melawan juara Copa Libertadores dalam satu pertandingan. Pemenang dari dua duel itu bertemu di Piala Challenger FIFA di venue netral, dengan pemenangnya melaju untuk menghadapi juara Liga Champions UEFA, yang langsung lolos ke final tanpa memainkan putaran sebelumnya.

Lima dari enam tempat untuk 2026 sudah terisi. Al-Ahli lolos sebagai juara AFC Champions League Elite setelah mengalahkan Machida Zelvia di Jeddah, Toluca mengamankan slot CONCACAF lewat kemenangan adu penalti atas Tigres, Mamelodi Sundowns menjuarai final Liga Champions CAF melawan AS FAR, dan Auckland FC merebut jatah Oseania dengan menjuarai OFC Professional League edisi perdana. Paris Saint-Germain masuk sebagai juara Eropa dan pemegang Piala Interkontinental setelah mempertahankan Liga Champions melawan Arsenal lewat adu penalti di Budapest, yang berarti mereka kembali langsung melaju ke final. Satu-satunya tempat yang masih tersisa adalah milik Amerika Selatan, dengan juara Copa Libertadores 2026 masih akan ditentukan pada akhir tahun nanti.