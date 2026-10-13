Cara membeli tiket El Clasico 2026: tiket Barcelona vs Real Madrid, informasi pertandingan 25 Oktober, La Liga, dan lainnya

Hanya sedikit ajang olahraga yang menarik perhatian penonton global atau memiliki bobot sejarah sebesar El Clásico. Mempertemukan dua raksasa sepakbola Spanyol, Real Madrid dan FC Barcelona, laga ini lebih dari sekadar 90 menit di lapangan. El Clásico menjadi pertemuan dua filosofi sepakbola, identitas daerah, dan kekuatan budaya yang berbeda.

Dalam lebih dari 260 pertemuan resmi di kompetisi, rekor historis keduanya masih sama kuat: masing-masing klub mengoleksi 106 kemenangan. Baik dimainkan di bawah atap tertutup Santiago Bernabéu di Madrid maupun di Spotify Camp Nou di Katalonia, mendapatkan tiket El Clásico merupakan salah satu pengalaman yang paling diidamkan dalam dunia olahraga.





Kapan El Clásico berikutnya?

El Clásico pertama musim 2026/27 telah dipastikan berlangsung pada pekan ke-10 pada Oktober, dengan pertemuan kedua menyusul di Bernabéu pada Mei.

Derbi Madrid juga memiliki dua jadwal yang telah dipastikan musim ini: Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada 20 September (pekan ke-7), sebelum pertemuan kedua di Bernabéu pada 4 April 2027 (pekan ke-30).

Pertandingan Tanggal & waktu Tiket El Clásico: Barcelona vs Real Madrid 25 Oktober 2026 Tiket El Clásico: Real Madrid vs Barcelona 9 Mei 2027 Tiket

Cara membeli tiket El Clásico

Karena El Clásico merupakan pertandingan sepakbola antarklub dengan permintaan tiket tertinggi, penjualan tiket mengikuti sistem prioritas ketat melalui kanal resmi klub sebelum tersedia di pasar sekunder:

Penjualan untuk anggota resmi klub: Kedua klub memprioritaskan anggota resminya (Socios untuk Real Madrid; Socios dan Culés Premium untuk FC Barcelona). Periode pembelian bagi anggota resmi dibuka sekitar 7 hingga 10 hari sebelum sepak mula, sehingga tiket yang tersisa untuk penjualan umum sangat terbatas.

Penjualan umum: Tiket standar yang tersisa mulai dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan melalui situs resmi klub (realmadrid.com atau fcbarcelona.com). Tiket ini biasanya habis dalam hitungan detik.

Pasar sekunder: Bagi pelancong internasional atau penggemar yang tidak mendapatkan tiket melalui penjualan resmi, platform penjualan kembali tepercaya seperti StubHub menyediakan cara aman untuk membeli tiket digital terverifikasi, baik jauh sebelum pertandingan maupun hingga menjelang sepak mula.

Paket VIP & hospitality: Cara paling dapat diandalkan untuk menjamin tempat duduk langsung dari klub tanpa harus mengantre sebagai anggota. Tiket VIP mencakup tempat duduk di tribun bawah sisi panjang lapangan, akses ke ruang tunggu privat di stadion, hidangan premium, dan layanan minuman tanpa biaya tambahan.

Berapa harga tiket El Clásico?

Karena permintaan global yang tak tertandingi, harga tiket El Clásico jauh lebih tinggi daripada pertandingan La Liga biasa:

Harga resmi : Harga resmi tiket standar mulai sekitar €120 hingga €150 untuk tempat duduk di tribun atas atau belakang gawang (Fondos), dan naik menjadi €350 hingga lebih dari €500 untuk lokasi utama di bagian tengah sisi panjang lapangan (Tribuna / Lateral).

Pasar sekunder : Di platform seperti StubHub, harga di pasar sekunder berfluktuasi mengikuti penetapan harga dinamis. Tiket termurah di pasar sekunder umumnya mulai dari €250 hingga €350, sementara tempat duduk utama Kategori 1 untuk laga yang menentukan gelar dapat mencapai €600 hingga lebih dari €1.200.

VIP & hospitality : Harga paket pengalaman VIP resmi berkisar dari €950 hingga lebih dari €2.500 per tempat duduk, bergantung pada lokasi tribun stadion dan fasilitas ruang tunggu yang disertakan.

Di mana El Clásico digelar?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu adalah stadion beratap buka-tutup di Madrid. Dengan kapasitas hampir 80.000 tempat duduk, stadion ini merupakan stadion sepakbola terbesar kedua di Spanyol dan telah menjadi kandang Real Madrid sejak rampung pada 1947.

Bernabéu merupakan salah satu stadion sepakbola paling terkenal di dunia dan telah empat kali menjadi tuan rumah final Piala Champions Eropa/Liga Champions UEFA (1957, 1969, 1980 & 2010), serta final Piala Dunia FIFA 1982, ketika Italia mengalahkan Jerman Barat 3-1.

Di luar sepakbola, Bernabéu juga telah menjadi tempat pertunjukan banyak musisi legendaris internasional dan dalam negeri selama bertahun-tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, the Rolling Stones, dan yang terbaru Taylor Swift dalam Eras Tour-nya yang memecahkan rekor.

Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 untuk menggantikan stadion lama Les Corts, yang sudah terlalu kecil bagi basis penggemar FC Barcelona yang terus berkembang.

Pada saat itu, Camp Nou menjadi stadion terbesar di Eropa dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Piala Champions Eropa/Liga Champions (1989 & 1999) dan dua final Piala Winners Eropa (1972 & 1982), Camp Nou juga menggelar konser yang menampilkan artis-artis ternama seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduk diperkirakan meningkat menjadi 105.000. Dengan demikian, Camp Nou akan kembali menjadi stadion dengan kapasitas tempat duduk terbesar di Eropa dan stadion sepakbola terbesar ketiga di dunia.