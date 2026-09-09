Cara membeli tiket El Clasico 2026: tiket Barcelona vs Real Madrid, informasi laga 25 Oktober, La Liga, dan lainnya

Pesan tiket El Clasico:

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🎟️ Tiket El Clásico di Bawah €1.500: PESAN TIKET

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Kapan El Clásico berikutnya?

LaLiga - Pekan 10 25 Okt 2026 - 16.00 Spotify Camp Nou

Cara membeli tiket El Clásico

Karena El Clásico adalah laga dengan permintaan tertinggi di sepak bola klub, perilisan tiket mengikuti sistem prioritas yang ketat melalui kanal resmi klub sebelum masuk ke pasar sekunder:

Perilisan untuk Anggota Resmi Klub: Kedua klub memprioritaskan anggota resminya (Socios untuk Real Madrid; Socios dan Culés Premium untuk FC Barcelona). Periode untuk anggota resmi dibuka sekitar 7 hingga 10 hari sebelum kick-off, sehingga menyisakan inventaris yang sangat terbatas untuk penjualan umum.

Penjualan Umum: Kursi standar yang tersisa akan dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan di portal resmi klub (realmadrid.com atau fcbarcelona.com). Tiket ini biasanya habis terjual hanya dalam hitungan detik.

Pasar Sekunder: Bagi pelancong internasional atau suporter yang melewatkan perilisan resmi, platform penjualan kembali tepercaya seperti StubHub menyediakan cara aman untuk membeli tiket digital terverifikasi jauh-jauh hari sebelumnya atau hingga kick-off.

Paket VIP & Hospitality: Cara paling andal untuk menjamin kursi langsung dari klub tanpa antrean anggota. Tiket VIP mencakup tempat duduk tribun bawah di sisi lapangan, akses ke lounge stadion privat, katering gourmet, dan layanan bar gratis.

Berapa harga tiket El Clásico?

Karena permintaan globalnya tak tertandingi, El Clásico dibanderol dengan harga premium yang jauh di atas laga La Liga biasa:

Harga Resmi : Tiket standar dengan harga resmi dimulai dari sekitar €120 hingga €150 untuk kursi tribun atas atau di belakang gawang (Fondos), lalu naik menjadi €350 hingga €500+ untuk lokasi utama di tengah sisi lapangan (Tribuna / Lateral).

Pasar Sekunder : Di platform seperti StubHub, harga pasar sekunder berfluktuasi berdasarkan penetapan harga dinamis. Tiket sekunder level masuk umumnya dimulai dari €250 hingga €350, sementara kursi utama Kategori 1 untuk laga penentu gelar bisa mencapai €600 hingga €1.200+.

VIP & Hospitality : Paket pengalaman VIP resmi berkisar dari €950 hingga €2.500+ per kursi, tergantung lokasi tribun stadion dan fasilitas lounge yang disertakan.

Di mana El Clásico digelar?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu adalah stadion beratap tarik di Madrid. Dengan kapasitas tempat duduk hampir 80.000, stadion ini merupakan stadion sepak bola terbesar kedua di Spanyol, dan telah menjadi kandang Real Madrid sejak selesai dibangun pada 1947.

Bernabeu adalah salah satu venue sepak bola paling terkenal di dunia dan telah menjadi tuan rumah final European Cup/UEFA Champions League dalam empat kesempatan (1957, 1969, 1980 & 2010), serta Final Piala Dunia FIFA 1982, saat Italia mengalahkan Jerman Barat 3-1.

Di luar sepak bola, Bernabeu juga telah menjadi tuan rumah bagi banyak legenda musik internasional dan lokal selama bertahun-tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, the Rolling Stones, dan yang terbaru Taylor Swift dalam Eras Tour yang memecahkan rekor.

Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 sebagai pengganti stadion lama Les Corts, yang sudah menjadi terlalu kecil untuk basis suporter FC Barcelona yang terus berkembang.

Pada saat itu, stadion ini menjadi stadion terbesar di Eropa, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final European Cup/Champions League (1989 & 1999) dan dua final European Cup Winners' Cup (1972 & 1982), Camp Nou juga pernah menggelar konser yang menampilkan artis papan atas seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduk diperkirakan akan naik menjadi 105.000, yang sekali lagi akan menjadikannya stadion terbesar dari segi kapasitas tempat duduk di Eropa dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ketiga di dunia.