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Cara mendapatkan tiket Celtic vs Rangers 2026/27

Tiket untuk derby Old Firm termasuk yang paling diburu di sepakbola dunia. Dengan Celtic Park memiliki kapasitas 60.411 dan Stadion Ibrox menampung 50.817 penonton, kedua stadion itu rutin terjual habis jauh sebelum hari pertandingan, terutama untuk laga ini.

Tempat pertama yang harus Anda tuju selalu adalah portal tiket resmi klub di situs web Celtic dan Rangers.

Namun, karena ketersediaan penjualan umum terbatas, sangat sulit untuk mengamankan kursi kecuali Anda adalah pemegang tiket musiman atau bagian dari skema anggota resmi.

Pastikan untuk meninjau jaminan keaslian dan kebijakan perlindungan pembeli di setiap platform sebelum membeli.

Berapa harga tiket Celtic vs Rangers?

Harga tiket resmi untuk derby Old Firm bervariasi tergantung pertandingan dan lokasi tempat duduk, tetapi Anda bisa mengharapkan harga standar mulai sekitar £45–£65 untuk dewasa dan £30–£40 untuk konsesi.

Di situs penjualan kembali sekunder, harga bisa naik signifikan karena tingginya permintaan, sering kali mencapai lebih dari £200 per kursi untuk pemandangan premium atau bagian hospitality.

Untuk tetap mendapatkan informasi terbaru, daftarlah ke milis kedua klub dan ikuti kanal media sosial mereka untuk pengumuman tentang perilisan tiket.

Bagaimana saya bisa meningkatkan peluang mendapatkan tiket Celtic vs Rangers?

Cara terbaik untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan tiket derby Old Firm antara Celtic dan Rangers adalah memastikan Anda tetap mengikuti semua pembaruan dari kedua klub terkait pertandingan tersebut.

Meski sebagian besar tiket sudah dialokasikan kepada pemegang tiket musiman, penggemar mungkin masih bisa mendapatkan tiket pertandingan individu.

Pantau kanal media sosial klub, dan pastikan Anda terus mengikuti portal tiket resmi untuk tetap mendapat informasi mengenai ketersediaan tiket untuk kedua edisi derby Old Firm musim ini.

Bisakah saya membeli tiket Celtic vs Rangers secara online?

Anda bisa membeli tiket untuk derby Old Firm antara Celtic dan Rangers secara online.

Mayoritas, jika bukan seluruh alokasi, tiket yang tersedia untuk suporter akan dijual secara eksklusif online menjelang setiap pertandingan musim ini.

Masuk ke portal tiket resmi klub untuk tetap mendapatkan informasi terbaru soal ketersediaan, atau Anda bisa melihat opsi sekunder seperti StubHub untuk mencoba menemukan kursi yang tepat bagi Anda.

Seberapa awal saya harus membeli tiket Celtic vs Rangers untuk mendapatkan kursi yang bagus?

Dengan derby Old Firm mendapat minat besar dari perpaduan suporter lokal dan penggemar internasional, peluang menemukan kursi apa pun, apalagi yang bagus, sangat tipis bagi mereka yang memburu tiket.

Namun, mereka yang berharap mendapatkan posisi terbaik untuk duel antara Celtic dan Rangers sebaiknya membeli sedini mungkin, jika memungkinkan, untuk mendapatkan opsi yang lebih baik.

Ikuti pembaruan melalui kanal media sosial klub dan portal tiket resmi agar tetap mengetahui potensi pembelian untuk derby Old Firm.

Apakah tiket Celtic vs Rangers tersedia di stadion pada hari pertandingan?

Dengan permintaan yang begitu besar untuk derby Old Firm, terlepas dari kompetisinya, pada era modern nyaris tidak pernah terdengar suporter bisa membeli tiket dari stadion pada hari pertandingan untuk duel antara Celtic dan Rangers, dengan laga sering terjual habis jauh sebelum kick-off.

Ini berarti Anda harus membeli tiket sebelum pertandingan melalui kanal online seperti portal tiket resmi atau melalui situs penjualan kembali sekunder.