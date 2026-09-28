Belanda mengincar tiket ke perempat final UEFA Nations League pada Maret mendatang. Mereka akan menghadapi Yunani di Amsterdam dalam laga kedua terakhir League A pada 13 November, dan Anda bisa hadir dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Setelah menjadi runner-up pada edisi perdana UEFA Nations League pada 2019 dan mencapai semifinal pada 2023, Belanda, yang kini dipimpin oleh Xavi, tentu sangat ingin kembali bersaing memburu gelar. Yunani juga masih akan dipenuhi kepercayaan diri setelah kemenangan 1-0 atas Jerman di Augsburg baru-baru ini, sehingga tim tuan rumah tidak boleh meremehkan lawannya.

Saat terakhir kali Belanda bermain di Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo mencetak gol penyeimbang pada akhir laga kontra Jerman untuk memaksa hasil imbang dalam laga pembuka UEFA Nations League mereka. Hasil itu memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di stadion Amsterdam tersebut menjadi delapan pertandingan.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Belanda vs Yunani di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Belanda vs Yunani di UEFA Nations League digelar?

Belanda vs Yunani berlangsung di Johan Cruyff Arena (Amsterdam) pada Jumat, 13 Oktober, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Johan Cruijff ArenA

Cara membeli tiket Belanda vs Yunani di UEFA Nations League

Tiket resmi UEFA Nations League untuk laga Belanda vs Yunani bisa dibeli melalui KNVB Official Ticketshop, yang menangani distribusi tiket laga kandang tim nasional Belanda.

Periode penjualan tiket resmi biasanya dibuka sekitar 4-6 pekan sebelum hari pertandingan yang dijadwalkan. Pemegang club card dan anggota klub suporter resmi selalu mendapat akses prioritas beberapa hari sebelum penjualan umum dibuka.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli yakin tiketnya valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Belanda vs Yunani di UEFA Nations League?

Meskipun harga tiket resmi secara spesifik bergantung pada pembagian level dinamis dan diskon anggota KNVB, laga kandang resmi tim nasional di Johan Cruyff ArenA disusun ke dalam zona tempat duduk standar:

Sisi pendek (di belakang gawang - tribun utara & selatan) : Biasanya menjadi kategori tempat duduk resmi yang paling terjangkau (Kategori 3/4). Sektor kandang Oranje yang paling fanatik terutama berada di Tribun Selatan (Zuid). ( Kisaran harga: €35-€45 )

Sisi panjang (tribun utama & timur) : Dibagi menjadi Upper Tier (Kategori 2) dan Lower Tier (Kategori 1). Lower Tier Longside menawarkan pandangan utama dekat lapangan dan memiliki harga standar nominal tertinggi. ( Kisaran harga: €45-€80 )

Sektor suporter tim tamu : Dicadangkan khusus untuk pendukung Yunani, berlokasi di sektor sudut atas (biasanya sektor 416/417).

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Johan Cruyff Arena

Johan Cruyff Arena adalah permata utama infrastruktur olahraga Belanda. Berlokasi di distrik Zuidoost, Amsterdam, stadion ini menjadi markas spektakuler AFC Ajax dan tim nasional Belanda serta memiliki kapasitas 56.120 penonton (71.000 untuk konser musik).

Dikenal di seluruh dunia sebagai pelopor desain stadion modern, stadion ini dengan mudah menjembatani tradisi sepak bola bersejarah dengan inovasi stadion mutakhir.

Stadion ini resmi dibuka pada 1996 dengan nama aslinya, Amsterdam ArenA. Stadion tersebut dibangun untuk menggantikan stadion kesayangan Ajax yang sudah usang, De Meer, yang tidak lagi mampu mengimbangi basis fans klub yang sangat besar. Pada 2018, stadion ini resmi berganti nama menjadi Johan Cruyff Arena. Hal itu menjadi penghormatan abadi bagi legenda Ajax bernomor punggung 14 yang memopulerkan filosofi ikonik 'Total Football' dan meninggal dunia pada 2016.

Momen-momen berkesan di Johan Cruyff Arena

Royalti pop : Tina Turner menjadi bintang pop pertama yang tampil di sana pada 1996, lalu disusul Michael Jackson, yang menjual habis lima konser bersejarah dalam HIStory World Tour miliknya pada 1997.

Real Madrid vs Juventus (final Liga Champions 1998) : Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan klub terbesar di Eropa. Satu-satunya gol dari Predrag Mijatović memastikan kemenangan 1-0 untuk Real Madrid, mengakhiri puasa 32 tahun mereka untuk trofi European Cup.

Chelsea vs Benfica (final UEFA Europa League 2013) : Sebuah partai final mendebarkan ketika Fernando Torres mencetak gol untuk Chelsea, sebelum Benfica menyamakan kedudukan. Pada menit ke-93, Branislav Ivanović menyundul bola dengan keras untuk mencetak gol dramatis di masa injury time, yang membuat Chelsea menjadi juara Europa League.

Atap pelopor Eropa: Stadion ini merupakan stadion pertama di Eropa yang memiliki atap yang sepenuhnya dapat dibuka-tutup. Pada masanya, membangun kanopi geser raksasa di atas stadion elite dianggap sebagai pertaruhan arsitektur besar yang kemudian menjadi standar industri global.

Pertandingan Belanda vs Yunani di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Belanda vs Yunani: Performa terkini

Peringkat FIFA: Belanda (#9) vs Yunani (#46)

Belanda membuka kampanye UEFA Nations League mereka, sekaligus era 'Xavi', dengan hasil imbang kandang melawan Jerman, lalu menang 2-1 atas Serbia di Beograd. Meski tidak terkalahkan sepanjang fase grup Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas, dengan bermain imbang melawan Jepang serta mengalahkan Swedia dan Tunisia, mereka tersingkir pada putaran pertama fase gugur setelah kalah adu penalti dari Maroko.

Yunani memulai kampanye UEFA Nations League mereka dengan sangat baik, lewat kemenangan tandang impresif atas Serbia (2-1) dan Jerman (1-0). Itu adalah pertama kalinya mereka memenangi laga tandang secara beruntun sejak Maret 2025 dan pertama kalinya mereka memenangi satu pertandingan secara umum dalam 10 bulan, sekaligus mengakhiri rentetan lima laga tanpa kemenangan.

Belanda vs Yunani: Rekor head-to-head terkini

Belanda memiliki keunggulan historis yang dominan atas Yunani, dengan memenangi sembilan dari 11 pertemuan sebelumnya, mencetak 24 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Oktober 2023 dalam Kualifikasi UEFA Euro 2024. Belanda meraih kemenangan dramatis 1-0 di Athena, dengan Virgil van Dijk menuntaskan penalti pada masa injury time.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Greece GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 M M 2 Netherlands NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 M S 3 Germany GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K S 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



