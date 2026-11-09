Belanda berupaya memastikan tempat di perempat-final UEFA Nations League pada Maret mendatang. Mereka akan menghadapi Yunani di Amsterdam dalam laga kedua terakhir mereka di Liga A pada 13 November, dan Anda bisa menyaksikannya langsung dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Setelah menjadi runner-up pada edisi perdana UEFA Nations League pada 2019 dan mencapai semi-final pada 2023, Belanda, yang kini dipimpin Xavi, tentu ingin kembali bersaing memperebutkan gelar. Namun, Yunani masih penuh percaya diri setelah kemenangan 1-0 atas Jerman di Augsburg baru-baru ini, sehingga tuan rumah tidak boleh meremehkan lawannya.

Dalam penampilan terakhir Belanda di Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan pada pengujung laga melawan Jerman sehingga kedua tim berbagi poin dalam pertandingan pembuka UEFA Nations League mereka. Hasil itu memperpanjang rekor tak terkalahkan Belanda di stadion Amsterdam tersebut menjadi delapan pertandingan.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket pertandingan UEFA Nations League antara Belanda dan Yunani sekarang, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan UEFA Nations League antara Belanda dan Yunani berlangsung?

Pertandingan Belanda melawan Yunani berlangsung di Johan Cruyff Arena (Amsterdam) pada Jumat, 13 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Johan Cruijff ArenA

Cara membeli tiket pertandingan UEFA Nations League antara Belanda dan Yunani

Tiket resmi pertandingan UEFA Nations League antara Belanda dan Yunani dapat dibeli melalui KNVB Official Ticketshop, yang menangani distribusi tiket pertandingan kandang tim nasional Belanda.

Penjualan tiket resmi biasanya dibuka sekitar 4-6 pekan sebelum hari pertandingan. Pemegang kartu klub dan anggota klub penggemar resmi selalu mendapat akses prioritas beberapa hari sebelum penjualan untuk umum dibuka.

Jika ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket dijamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan tiba sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket pertandingan UEFA Nations League antara Belanda dan Yunani?

Meski harga tiket resmi bergantung pada kategori harga yang dinamis dan diskon anggota KNVB, tempat duduk untuk pertandingan kandang resmi tim nasional di Johan Cruyff ArenA dibagi ke dalam zona standar berikut:

Sisi belakang gawang (Tribun Utara & Selatan) : Biasanya merupakan kategori tempat duduk resmi paling terjangkau (Kategori 3/4). Sektor pendukung fanatik Belanda terutama berada di Tribun Selatan (Zuid). ( Kisaran harga: €35–€45 )

: Biasanya merupakan kategori tempat duduk resmi paling terjangkau (Kategori 3/4). Sektor pendukung fanatik Belanda terutama berada di Tribun Selatan (Zuid). ( ) Sisi memanjang lapangan (Tribun Utama & Timur) : Terbagi menjadi Tingkat Atas (Kategori 2) dan Tingkat Bawah (Kategori 1). Tempat duduk Tingkat Bawah di sisi memanjang lapangan menawarkan pemandangan utama dekat lapangan dan memiliki harga resmi standar tertinggi. ( Kisaran harga: €45–€80 )

: Terbagi menjadi Tingkat Atas (Kategori 2) dan Tingkat Bawah (Kategori 1). Tempat duduk Tingkat Bawah di sisi memanjang lapangan menawarkan pemandangan utama dekat lapangan dan memiliki harga resmi standar tertinggi. ( ) Sektor pendukung tim tamu: Dikhususkan bagi pendukung Yunani dan terletak di sektor sudut tingkat atas (biasanya sektor 416/417).

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Johan Cruyff Arena

Johan Cruyff Arena adalah kebanggaan infrastruktur olahraga Belanda. Terletak di distrik Zuidoost, Amsterdam, stadion ini menjadi kandang megah bagi AFC Ajax dan tim nasional Belanda, dengan kapasitas 56.120 penonton (71.000 untuk konser musik).

Dikenal di seluruh dunia sebagai pelopor desain stadion modern, stadion ini memadukan tradisi sepakbola bersejarah dengan inovasi stadion mutakhir.

Stadion ini resmi dibuka pada 1996 dengan nama awal Amsterdam ArenA. Stadion tersebut dibangun untuk menggantikan De Meer, kandang Ajax yang dicintai tetapi sudah usang dan tidak lagi mampu menampung basis penggemar klub yang sangat besar. Pada 2018, stadion ini resmi berganti nama menjadi Johan Cruyff Arena. Perubahan nama itu menjadi penghormatan abadi bagi legenda Ajax bernomor punggung 14 yang memopulerkan filosofi ikonis 'Total Football' dan meninggal dunia pada 2016.

Momen berkesan di Johan Cruyff Arena

Bintang besar musik pop : Tina Turner menjadi bintang pop pertama yang tampil di sana pada 1996. Tak lama kemudian, Michael Jackson menggelar lima konser bersejarah yang seluruh tiketnya terjual habis dalam HIStory World Tour pada 1997.

: Tina Turner menjadi bintang pop pertama yang tampil di sana pada 1996. Tak lama kemudian, Michael Jackson menggelar lima konser bersejarah yang seluruh tiketnya terjual habis dalam HIStory World Tour pada 1997. Real Madrid vs. Juventus (Final Liga Champions 1998) : Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan klub terbesar di Eropa. Gol tunggal Predrag Mijatović memastikan kemenangan 1-0 bagi Real Madrid, mengakhiri penantian mereka selama 32 tahun untuk meraih Piala Eropa.

: Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan klub terbesar di Eropa. Gol tunggal Predrag Mijatović memastikan kemenangan 1-0 bagi Real Madrid, mengakhiri penantian mereka selama 32 tahun untuk meraih Piala Eropa. Chelsea vs Benfica (Final Liga Europa UEFA 2013): Dalam laga final yang menegangkan, Fernando Torres mencetak gol bagi Chelsea sebelum Benfica menyamakan kedudukan. Pada menit ke-93, Branislav Ivanović melompat dan menyundul bola dengan keras untuk mencetak gol dramatis pada masa tambahan waktu, yang menjadikan Chelsea juara Liga Europa.

Atap pelopor di Eropa: Stadion ini merupakan yang pertama di Eropa dengan atap yang dapat dibuka sepenuhnya. Saat itu, pembangunan atap geser berukuran besar di atas stadion papan atas dianggap sebagai pertaruhan arsitektur yang sangat besar, tetapi kemudian menjadi standar industri di seluruh dunia.

Pertandingan UEFA Nations League Belanda vs Yunani: Semua yang perlu diketahui

Belanda vs Yunani: Performa terkini

Peringkat FIFA: Belanda (peringkat 9) vs Yunani (peringkat 46)

Belanda mengawali kiprah mereka di UEFA Nations League, sekaligus era 'Xavi', dengan hasil imbang di kandang melawan Jerman, kemudian menang 2-1 atas Serbia di Belgrade. Meski tak terkalahkan sepanjang fase grup Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas (imbang melawan Jepang serta menang atas Swedia dan Tunisia), mereka tersingkir pada babak pertama fase gugur setelah kalah adu penalti dari Maroko.

Yunani mengawali kiprah mereka di UEFA Nations League dengan gemilang, mencatat kemenangan tandang mengesankan atas Serbia (2-1) dan Jerman (1-0). Itu kali pertama mereka menang dalam dua laga tandang beruntun sejak Maret 2025, sekaligus kemenangan pertama mereka dalam 10 bulan di semua pertandingan, yang mengakhiri rentetan lima laga tanpa kemenangan.

Belanda vs Yunani: Rekor pertemuan terkini

Belanda unggul jauh dalam rekor pertemuan dengan Yunani. Mereka memenangi 9 dari 11 pertemuan sebelumnya, mencetak 24 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Oktober 2023 dalam Kualifikasi Euro 2024 UEFA. Belanda meraih kemenangan dramatis 1-0 di Athena melalui penalti Virgil van Dijk pada masa tambahan waktu.