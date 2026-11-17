Al Ittihad menjamu Pakhtakor dalam laga Liga Champions Asia Elite yang sangat dinantikan pada 23 November 2026. Pertandingan fase grup yang sayang dilewatkan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City yang megah di Jeddah.

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Kapan laga Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al Ittihad vs Pakhtakor berlangsung pada Senin, 23 November 2026, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 22.15 waktu Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Suporter dianjurkan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi saat alokasi tiket tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman tiket khusus di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Mencari tiket termurah kerap menjadi tujuan utama suporter yang datang dari luar kota maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket reguler untuk pertandingan ini mulai dari SAR 15 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk reguler mulai sekitar SAR 75. Membeli secepatnya merupakan strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Ittihad mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta menang 2-1 di kandang Neftchi Fargona dalam kompetisi kontinental. Dalam lima laga tersebut, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Pakhtakor meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Kokand 1912 di Liga Uzbekistan, tetapi sebelumnya Pakhtakor kalah telak 2-6 dari Al Nassr di Liga Champions Asia Elite. Pakhtakor juga kalah 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya dalam kompetisi kontinental. Dalam lima laga tersebut, tim asal Uzbekistan itu mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2012, ketika Pakhtakor menjamu Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite dan kalah 1-2. Dalam pertandingan sebelumnya pada musim yang sama, Al Ittihad menang 4-0 di kandang. Dari empat pertemuan yang tercatat, Al Ittihad menang tiga kali dan satu laga berakhir imbang, sementara Pakhtakor belum pernah mengalahkan tim asal Arab Saudi itu.