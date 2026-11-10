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Saudi Pro League
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King Abdullah Sports City
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Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Ahli untuk derbi Jeddah 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

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Al Ahli
Al Ittihad
Saudi Pro League

Begini cara mendapatkan tiket untuk Derbi Jeddah yang legendaris

Derbi Jeddah merupakan salah satu rivalitas paling sengit dan bersejarah dalam sepakbola Timur Tengah. Dua raksasa Arab Saudi, Al Ittihad dan Al Ahli, saling berhadapan dalam laga yang selalu menarik. Dengan gengsi dan poin penting di Liga Arab Saudi menjadi taruhan, pertemuan dua rival sekota ini kerap menghadirkan atmosfer yang tak terlupakan.

Permintaan tiket untuk menonton di Stadion Alinma, Jeddah, sangat tinggi, tetapi mendapatkan tempat di laga besar ini tidak harus sulit. GOAL telah merangkum semua informasi penting tentang pertandingan, jadwal di stadion, harga, dan pilihan pembelian tiket secara daring untuk membantu Anda mendapatkan tempat di tribune hari ini.

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Kapan Al Ittihad vs Al Ahli berlangsung?

Tanggal & WaktuPertandinganLokasiTiket
Kamis, 26 November 2026, pukul 20.00 ASTAl Ittihad vs Al AhliStadion Alinma, JeddahTiket

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Al Ahli?

Tiket resmi dijual langsung melalui WeBook, platform penjualan tiket resmi Liga Arab Saudi, serta situs web resmi klub tuan rumah, Al Ittihad. Penjualan tiket untuk umum biasanya dibuka sekitar 10 hingga 14 hari sebelum pertandingan, meski kuota tiket resmi cenderung cepat habis karena tingginya permintaan.

Jika kuota tiket resmi untuk umum habis, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat menjelang pertandingan.

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Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Ahli?

Harga tiket melalui platform resmi mulai dari SAR 59 untuk tiket standar di tribune atas, sementara harga kursi di tribune bawah dekat lapangan lebih tinggi, bergantung pada kategori dan lokasinya di stadion.

Jika kuota tiket resmi untuk umum habis, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat menjelang pertandingan, dengan harga mulai dari sekitar SAR 95.

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Segala hal yang perlu diketahui tentang Al Ittihad vs Al Ahli

Derbi Jeddah merupakan salah satu pertandingan terpenting dalam sepakbola Arab Saudi. Sebagai dua klub dengan koleksi gelar terbanyak di negara itu, Al Ittihad dan Al Ahli memiliki rivalitas sekota yang sengit selama puluhan tahun. Setiap pertemuan mereka menarik banyak penonton ke King Abdullah Sports City.

Al Ittihad menghadapi laga ini dengan tekad memperkuat posisi mereka yang sudah bagus di liga, sementara Al Ahli mengincar kemenangan penting di markas rival. Para penggemar yang datang ke stadion bisa menantikan pertandingan berintensitas tinggi, kualitas individu kelas dunia, dan atmosfer meriah dari dua kelompok suporter paling bergairah dalam sepakbola Asia.

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