Al Ittihad menjamu Al Ahli pada Kamis, 26 November 2026, di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Pro Saudi pada 6 Maret 2026, Al Ahli meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas rival sekotanya. Al Ahli unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam enam laga liga terakhir melawan Al Ittihad.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Ahli, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Pro Saudi Al Ittihad vs Al Ahli dimulai?

Al Ittihad vs Al Ahli berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 11 Des 2026 - 12.30 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Liga Pro Saudi Al Ittihad vs Al Ahli?

Berdasarkan informasi penjualan tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan untuk membeli tiket Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal penjualan tiket atau situs web resmi Al Ittihad maupun Al Ahli sebelum hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Pro Saudi Al Ittihad vs Al Ahli?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad dan Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Tribun atas standar: Harga tiket masuk umum di tribun atas mulai sekitar SAR 59 .

Harga tiket masuk umum di tribun atas mulai sekitar . Tiket masuk umum / tribun bawah: Umumnya berkisar antara SAR 60 hingga SAR 150 .

Umumnya berkisar antara . Kategori premium & tepi lapangan: Umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600 .

Umumnya berharga antara . Paket VIP & layanan khusus: Dapat melebihi SAR 1.000+, bergantung pada paketnya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tribun atas: Harga mulai sekitar SAR 350 hingga SAR 550 .

Harga mulai sekitar . Tiket jual kembali premium tribun bawah: Sering kali berkisar dari SAR 900 hingga SAR 2.000+.

Al Ittihad vs Al Ahli di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ittihad dan Al Ahli

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya adalah kemenangan kandang 2-0 atas Al Diriyah di Liga Pro Saudi pada 23 Oktober, setelah sebelumnya menang 4-1 di kandang Al-Ettifaq. Satu-satunya kekalahan dalam rentang itu terjadi di Liga Champions Elite AFC, saat mereka takluk 2-1 dari Shabab Al-Ahli Dubai. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali.

Al Ahli memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-1 atas Al Khaleej di Liga Pro Saudi pada 23 Oktober. Mereka juga mencatat kemenangan 4-0 di kandang Al Fateh. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Mamelodi Sundowns di Piala Interkontinental FIFA. Al Ahli mencetak 13 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu.

Al Ittihad vs Al Ahli: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 bagi Al Ahli di Liga Pro Saudi pada 6 Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Ahli menang tiga kali, Ittihad menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Ittihad dalam rentang itu terjadi di kandang pada Oktober 2024, dengan skor 1-0.