Duel Emaar Super Cup yang sangat dinantikan antara dua raksasa sepakbola Uni Emirat Arab, Al Ain FC dan Shabab Al Ahli, bakal menjadi pertarungan sengit. Para penggemar di seluruh kawasan bersiap menyaksikan kedua tim memperebutkan trofi bergengsi di Abu Dhabi.

Pertandingan ini memiliki sejarah rivalitas yang sengit dan kerap menyajikan aksi sepakbola mendebarkan, sehingga sayang dilewatkan oleh penggemar olahraga. Pertemuan-pertemuan terakhir mereka menghadirkan momen tak terlupakan, dan final ini menjanjikan hal serupa ketika kedua klub bersaing untuk menjadi yang terbaik di kawasan.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tempat di tribune. Berikut cara membeli tiketnya sekarang.

Kapan pertandingan Al Ain FC vs Shabab Al Ahli?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket 29 November 2026, pukul 19.30 Al Ain FC vs Shabab Al Ahli Stadion Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket Al Ain FC vs Shabab Al Ahli?

Tempat terbaik untuk mencari tiket Emaar Super Cup adalah platform penjualan tiket resmi, Platinumlist. Platform ini menangani distribusi utama tiket pertandingan UAE Pro League, sehingga penggemar dapat membeli langsung tiket untuk kursi reguler.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi habis terjual. Situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub dapat menjadi alternatif bagi penggemar yang baru memutuskan untuk hadir menjelang hari pertandingan atau mencari kursi tertentu yang sudah tidak tersedia melalui penjualan utama.

Berapa harga tiket Al Ain FC vs Shabab Al Ahli?

Harga tiket masuk umum di platform resmi Platinumlist biasanya cukup terjangkau, sehingga penggemar dapat mendukung tim mereka tanpa mengeluarkan biaya besar. Selalu periksa penyedia tiket utama terlebih dahulu untuk mencari kursi dengan harga resmi termurah yang masih tersedia.

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali seperti StubHub menyediakan alternatif untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan. Di pasar sekunder, harga saat ini mulai dari sekitar 95 AED, sehingga penggemar masih memiliki pilihan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi habis terjual.

Semua yang perlu diketahui tentang Al Ain FC vs Shabab Al Ahli

Emaar Super Cup mempertemukan tim-tim terbaik sepakbola Uni Emirat Arab. Al Ain FC dan Shabab Al Ahli memiliki rivalitas panjang dan secara konsisten bersaing memperebutkan gelar utama di kompetisi domestik.

Digelar di Stadion Mohammed Bin Zayed yang megah di Abu Dhabi, pertandingan ini dipastikan berlangsung dalam atmosfer meriah. Kedua tim memiliki skuad yang sangat berbakat, sehingga penggemar dapat mengharapkan permainan menyerang berkualitas tinggi sejak peluit pertama hingga terakhir.