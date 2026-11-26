Al Ahli menjamu Shabab Al Ahli dalam laga krusial fase grup Liga Champions Asia Elite di King Abdullah Sports City yang megah di Jeddah.

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Kapan pertandingan Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang pertandingan untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming langsung yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 6 8 Des 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Para penggemar dianjurkan untuk lebih dahulu memeriksa kanal resmi saat alokasi tiket tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli?

Mendapatkan tiket termurah sering menjadi tujuan utama, baik bagi penggemar yang datang dari luar kota maupun pendukung setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, tiket masuk reguler untuk pertandingan ini mulai dari SAR 20 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk reguler mulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang pertandingan.

Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya kalah 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi. Sebelum dua laga tersebut, mereka mengalahkan Al-Gharafa 2-1 di kompetisi kontinental dan Al Khaleej 4-1 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Shabab Al-Ahli Dubai mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Sharjah di Liga Pro ADNOC, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite. Sebelum dua kekalahan beruntun itu, mereka meraih tiga kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan 2-0 atas Esteghlal dan 3-2 atas Al-Ain. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions Asia Elite pada 16 Februari 2026, ketika Al Ahli menang 4-3 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Liga Champions Asia Elite, Al Ahli meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan kandang bagi Shabab Al-Ahli Dubai. Secara historis, Al Ahli lebih unggul dalam persaingan kedua tim di kompetisi kontinental ini.