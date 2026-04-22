Sejak didirikan pada 1902, Real Madrid telah mendefinisikan puncak sepakbola Eropa, mengoleksi rekor jumlah gelar Liga Champions dan trofi domestik.

Bermain di jantung ibu kota Spanyol, klub ini menjadi rumah bagi para legenda dari Di Stéfano hingga Zidane dan Cristiano Ronaldo, menciptakan warisan yang menarik jutaan penggemar ke Santiago Bernabéu setiap musim untuk menyaksikannya secara langsung.

Mulai dari mencari paket perjalanan hingga mendapatkan penerbangan dan tur stadion, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mewujudkan impian mengunjungi Bernabéu, termasuk tiket, penerbangan, paket perjalanan, dan lainnya.

Kapan Real Madrid bermain?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 12 April 2026 - 17:00 Real Madrid vs. Girona Santiago Bernabéu Tiket 22 April 2026 (TBD) Real Madrid vs. Alavés Santiago Bernabéu Tiket 13 Mei 2026 - 20:00 Real Madrid vs. Real Oviedo Santiago Bernabéu Tiket 24 Mei 2026 (TBD) Real Madrid vs. Athletic Club Santiago Bernabéu Tiket

Bisakah saya memesan paket perjalanan Real Madrid?

SportsBreaks, pemasok resmi tiket Real Madrid, menawarkan paket komprehensif yang menghilangkan kerumitan dalam merencanakan perjalanan Anda ke Santiago Bernabéu.

Memesan paket perjalanan memungkinkan fans mendapatkan semuanya dalam satu paket. Bundel ini dirancang untuk menghadirkan sensasi sepakbola kelas dunia dan masa inap yang nyaman di ibu kota Spanyol, sehingga Anda tidak perlu menjalani proses pemesanan individual yang rumit.

Tiket pertandingan resmi: Setiap paket dilengkapi tiket resmi kategori general admission yang dijamin. Anda bisa memilih dari berbagai tingkat tempat duduk, termasuk kursi di belakang gawang atau upgrade ke pilihan tiket sisi panjang lapangan.

Setiap paket dilengkapi tiket resmi kategori general admission yang dijamin. Anda bisa memilih dari berbagai tingkat tempat duduk, termasuk kursi di belakang gawang atau upgrade ke pilihan tiket sisi panjang lapangan. Menginap di hotel: Paket resmi Real Madrid kami mencakup setidaknya satu malam menginap di hotel pusat kota, sehingga Anda berada di lokasi terbaik untuk keluar dan menjelajahi semua yang ditawarkan Madrid.

Paket resmi Real Madrid kami mencakup setidaknya satu malam menginap di hotel pusat kota, sehingga Anda berada di lokasi terbaik untuk keluar dan menjelajahi semua yang ditawarkan Madrid. Pengalaman: Dengan sepakbola kelas dunia di atas lapangan dan atmosfer kelas satu di luarnya, ditambah masa inap di hotel di kota semenarik Madrid.

Berapa biaya perjalanan untuk menyaksikan Real Madrid?

Tanggal Pertandingan Harga Paket Mulai Dari Paket 12 April 2026 Real Madrid vs. Girona FC £489,00 Paket 22 April 2026 Real Madrid vs. Deportivo Alavés £548,00 Paket 13 Mei 2026 Real Madrid vs. Real Oviedo £420,00 Paket 24 Mei 2026 Real Madrid vs. Athletic Club £440,00 Paket

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Real Madrid?

Tempat pertama untuk mencari tiket Real Madrid adalah situs resmi klub, yang menjual tiket.

Tiket ini sering kali habis terjual, dengan Socios (anggota) mendapatkan jendela pertama, disusul pemegang kartu Madridista Premium.

Jika tiket sudah habis di situs resmi atau Anda merencanakan perjalanan dadakan, StubHub saat ini memiliki tiket yang tersedia mulai dari €95. Platform sekunder seperti StubHub atau SeatPick memberi akses bagi fans yang datang dari luar negeri dan membutuhkan tempat duduk tanpa keanggotaan.

Berapa harga tiket Real Madrid?

Harga tiket Real Madrid sangat bervariasi tergantung lawan dan kompetisinya.

Untuk pertandingan standar La Liga melawan tim papan tengah, tiket individu termurah bisa dimulai serendah €50 hingga €75 di tier atas (Amfiteater ke-4).

Namun, untuk pertandingan Kategori A:

Derbi Madrid / Liga Champions: Harga biasanya mulai dari €120 dan bisa cepat naik di platform jual kembali.

Harga biasanya mulai dari €120 dan bisa cepat naik di platform jual kembali. Hospitality: Untuk pengalaman premium, paket hospitality "Silver" yang mencakup katering dan akses lounge biasanya dimulai sekitar €300, sementara hospitality "Gold" di dalam stadion bisa melebihi €900.

Untuk pengalaman premium, paket hospitality "Silver" yang mencakup katering dan akses lounge biasanya dimulai sekitar €300, sementara hospitality "Gold" di dalam stadion bisa melebihi €900. Pasar sekunder: Tiket last-minute yang tersedia di platform sekunder seperti StubHub dan SeatPick dimulai dari €95.

Terlepas dari apakah Anda memilih paket atau pemesanan individual, atmosfer di dalam stadion yang baru direnovasi itu sepadan dengan setiap Euro.

Perjalanan ke Madrid: Semua yang perlu Anda ketahui tentang kota sepakbola ini

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu adalah keajaiban teknik modern. Setelah renovasi besar-besaran, stadion ini kini berkapasitas sekitar 85.000 penonton. Banyak fans yang mengunjungi Madrid memesan tur berpemandu Santiago Bernabeu untuk benar-benar meresapi atmosfernya.

Fitur yang paling mencolok adalah fasad baja yang membungkus stadion dan atap yang sepenuhnya dapat dibuka-tutup, memastikan pertandingan bisa dimainkan dalam kondisi sempurna terlepas dari cuaca.

Di dalamnya, stadion ini memiliki skywalk yang memberikan pemandangan 360 derajat kota. Bagi fans, kedekatan tribune dengan lapangan tetap menjadi salah satu kualitas terbaiknya, menawarkan atmosfer yang intim dan mengintimidasi bagi tim tamu.

Pada hari pertandingan, bar-bar di sekitar Calle de Marceliano Santa María adalah tempat yang harus didatangi, saat ribuan Madridista berkumpul untuk bernyanyi dan menyambut bus tim.

Bagaimana cara terbang ke Madrid?

Anda bisa terbang langsung ke Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) dari sebagian besar hub internasional utama, baik langsung melalui maskapai maupun melalui mesin pencari penerbangan seperti Skyscanner.

Bagi fans yang bepergian dari Inggris, penerbangan langsung tersedia setiap hari dari London, Birmingham, dan Manchester melalui maskapai seperti British Airways, Ryanair, dan EasyJet.

Pengunjung jarak jauh bisa mencapai ibu kota Spanyol melalui rute langsung dari kota-kota seperti New York, Bangkok, dan Cancun via Air Europa, Iberojet, atau American Airlines.

Untuk menemukan nilai terbaik, April saat ini tercatat sebagai bulan termurah untuk terbang ke Madrid pada 2026, dengan tiket pulang-pergi terkadang serendah €20 jika dipesan lebih awal.

Di mana sebaiknya menginap di Madrid?

Fans sebaiknya menginap di distrik Chamartín agar dekat langsung dengan stadion.

Jika Anda lebih menyukai nuansa yang lebih turistik, area Sol atau Gran Vía sangat bagus, asalkan Anda berada dekat dengan pemberhentian Metro Jalur 10 untuk perjalanan langsung selama 15 menit ke stadion pada hari pertandingan.

Apa yang bisa dilakukan di Madrid?

Meski sepakbola adalah acara utamanya, Madrid adalah kota yang semarak dan menawarkan deretan budaya, makanan, dan sejarah yang seolah tak ada habisnya.

Untuk memaksimalkan perjalanan Anda, mulailah dengan Tur Bernabéu. Bahkan jika Anda menghadiri pertandingan, tur ini menawarkan pengalaman melihat area belakang layar ruang trofi, yang menampilkan 15 trofi Liga Champions, ruang ganti, dan kursi kepresidenan.

Di luar stadion, Anda bisa menjelajahi:

Segitiga Emas Seni: Kunjungi Museum Prado, Reina Sofía, dan Thyssen-Bornemisza.

Kunjungi Museum Prado, Reina Sofía, dan Thyssen-Bornemisza. Taman Retiro: Sebuah oasis hijau yang sangat luas, sempurna untuk berjalan-jalan sebelum pertandingan.

Sebuah oasis hijau yang sangat luas, sempurna untuk berjalan-jalan sebelum pertandingan. Puerta del Sol & Plaza Mayor: Jantung bersejarah kota, ramai dengan seniman jalanan dan bar tapas.

Jantung bersejarah kota, ramai dengan seniman jalanan dan bar tapas. Home of Football: Sebuah museum yang terletak di Puerta del Sol dan sepenuhnya didedikasikan untuk sejarah permainan indah ini.

Bagaimana cara berkeliling Madrid?

Madrid memiliki salah satu sistem transportasi umum paling efisien dan paling bersih di Eropa.

Di dalam kota , Metro de Madrid adalah teman terbaik Anda. Jalur 10 membawa Anda langsung ke stasiun Santiago Bernabéu, yang menurunkan Anda tepat di depan stadion.

, Metro de Madrid adalah teman terbaik Anda. Jalur 10 membawa Anda langsung ke stasiun Santiago Bernabéu, yang menurunkan Anda tepat di depan stadion. Dari bandara , cara termudah untuk mencapai pusat kota adalah kereta bawah tanah Jalur 8 (Jalur Merah Muda), yang terhubung ke pusat transportasi utama di Nuevos Ministerios dalam waktu sekitar 20 menit.

, cara termudah untuk mencapai pusat kota adalah kereta bawah tanah Jalur 8 (Jalur Merah Muda), yang terhubung ke pusat transportasi utama di Nuevos Ministerios dalam waktu sekitar 20 menit. Sebagai alternatif, Cercanías (kereta komuter) adalah opsi cepat bagi mereka yang menginap dekat stasiun Atocha atau Chamartín.

(kereta komuter) adalah opsi cepat bagi mereka yang menginap dekat stasiun Atocha atau Chamartín. Untuk perjalanan larut malam setelah pertandingan, Madrid memiliki jaringan bus malam (Búhos) yang andal dan layanan ride-share terjangkau seperti Uber dan Bolt.

Bagaimana cara tetap terhubung di Madrid?

Tetap terhubung saat berada di luar negeri sangat penting untuk menjelajahi kota, memeriksa skor langsung, dan membagikan foto hari pertandingan Anda.

Lupakan repotnya mencari kartu SIM lokal atau membayar biaya roaming yang sangat mahal. eSIM.sm menawarkan solusi digital tanpa hambatan dengan paket untuk Spanyol mulai dari hanya $6,00.

Anda dapat memilih dari paket data lokal yang fleksibel mulai dari 1GB hingga 100GB, atau bahkan memilih data tanpa batas dengan harga serendah $2,92 per hari.

Dengan dukungan operator utama seperti Movistar, Orange, dan Vodafone, Anda akan menikmati kecepatan 5G supercepat dan kemampuan untuk tetap mempertahankan nomor WhatsApp Anda aktif selama berada di Madrid. Cukup pindai kode QR yang Anda terima melalui email, dan Anda akan terhubung begitu tiba di Spanyol.

Selain itu, untuk memastikan keamanan online Anda saat menggunakan Wi-Fi publik di hotel atau kafe, dan untuk tetap mengikuti tayangan favorit Anda dari rumah, kami merekomendasikan penggunaan NordVPN. Layanan ini memungkinkan Anda mengakses layanan streaming dan aplikasi perbankan dari rumah dengan aman tanpa pembatasan regional apa pun.