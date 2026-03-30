Panduan GOAL untuk memesan hotel Piala Dunia: Harga rata-rata, opsi hemat, transportasi, dan lainnya

Dengan playoff kualifikasi telah rampung dan kepingan terakhir puzzle Piala Dunia 2026 sudah terpasang, kini fokus penuh tertuju pada dimulainya turnamen pada Juni.

Meski ada banyak sekali opsi dan pilihan hotel bagi mereka yang beruntung bisa menyaksikan laga di berbagai venue Piala Dunia, Anda tentu tidak ingin menunda hingga menit terakhir untuk memastikan kamar, terlebih dengan harga yang diprediksi naik signifikan dalam beberapa pekan ke depan.

Biarkan GOAL memberikan panduan lengkap soal akomodasi Piala Dunia, mulai dari tempat dan lokasi terbaik untuk menginap, perkiraan biaya yang harus dikeluarkan, dan banyak lagi.

Cara memesan akomodasi Piala Dunia 2026: Hal-hal penting yang perlu Anda ketahui

Jangan terlalu lama menunggu

Dengan harga hotel di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 diperkirakan melonjak hingga 300%, dibandingkan dengan tanggal serupa pada tahun-tahun sebelumnya, strategi pemesanan lebih awal sangat krusial.

Di kota-kota tertentu, Piala Dunia juga akan bertepatan dengan peringatan 250 tahun Amerika Serikat, yang semakin mendorong kenaikan harga pada akhir Juni/awal Juli.

Perluas pencarian Anda

Pilihan hotel di pusat kota atau yang dekat dengan stadion mulai langka di beberapa kota tuan rumah Piala Dunia, sehingga Anda mungkin harus memperluas pencarian dan melihat akomodasi yang lebih jauh.

Waktu tempuh ke stadion mungkin lebih lama, tetapi Anda bisa menghemat biaya hotel dalam jumlah besar.

Pesan dengan pembatalan gratis

Karena perjalanan tim Anda di Piala Dunia masih belum pasti, bijak untuk memeriksa semua opsi kamar refundable dan filter 'free cancellation' saat memesan.

Metode ini juga memungkinkan Anda memesan ulang jika hotel yang lebih dekat tersedia atau jika Anda perlu mengikuti tim Anda ke kota lain pada fase akhir turnamen.

Opsi pembatalan gratis dan tanpa pembayaran di muka sama-sama tersedia saat mencari akomodasi di Booking.com.

Tempat menginap di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Bandara utama: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Petunjuk transportasi: MARTA, sistem kereta Atlanta, adalah jalur transportasi utama yang direkomendasikan untuk menghindari kemacetan ekstrem pada hari pertandingan, dengan dua stasiun (Vine City Station & GWCC/CNN Center Station) yang berlokasi dekat Mercedes-Benz Stadium.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $704 - $3055 Pesan hotel Kurang dari 10 km $490 - $2070 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km dari stadion), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km dari stadion)

Dallas (AT&T Stadium)

Bandara utama: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)

Petunjuk transportasi: Jaringan transportasi massal sementara akan dibentuk khusus untuk hari pertandingan, melibatkan Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, DART "Bus Bridge" dan Arlington Trolley.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $952 - $1161 Pesan hotel Kurang dari 10 km $736 - $1341 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km dari stadion)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Bandara utama: Los Angeles International Airport (LAX)

Petunjuk transportasi: LA Metro adalah penyedia transportasi resmi dan akan menawarkan layanan yang ditingkatkan secara signifikan selama turnamen.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $555 - $1716 Pesan hotel Kurang dari 10 km $503 - $1593 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km dari stadion), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km dari stadion), Marina del Rey Hotel (< 10 km dari stadion)

Mexico City (Estadio Banorte)

Bandara utama: Benito Juarez International Airport (MEX)

Petunjuk transportasi: Rute utama ke stadion akan melibatkan kombinasi Metro dan Light Rail

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km MXN 2553 - MXN 5131 Pesan hotel Kurang dari 10 km MXN 939 - MXN 6504 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Homesuites Rotarismo (< 2 km dari stadion), Hotel TorreBlanca (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km dari stadion), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km dari stadion)

Miami (Hard Rock Stadium)

Bandara utama: Miami International Airport (MIA)

Petunjuk transportasi: Fokusnya adalah pada kereta cepat, shuttle khusus, dan opsi park-and-ride. Brightline (High-Speed Rail) dianggap sebagai opsi utama bagi fan yang bepergian dari Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, atau Orlando.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $1411 - $1584 Pesan hotel Kurang dari 10 km $610 - $2597 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km dari stadion), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km dari stadion), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km dari stadion)

New Jersey (MetLife Stadium)

Bandara utama: Newark Liberty International Airport (EWR)

Petunjuk transportasi: Jalur kereta utama adalah Meadowlands Rail Line. Bagi yang memilih bus, NJ TRANSIT 'TransitWay' adalah koridor bus baru yang telah dibangun untuk mengangkut tambahan 10.000 orang per jam.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $918 - $1766 Pesan hotel Kurang dari 10 km $591 - $2335 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km dari stadion)

Toronto (BMO Field)

Bandara utama: Toronto Pearson International Airport (YYZ)

Petunjuk transportasi: Jalur Lakeshore West dan East akan beroperasi setiap 15 menit untuk mengakomodasi tingginya jumlah fan, dengan GO Transit 'Exhibition GO Station' yang berlokasi dekat area stadion.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km CAD 944 - CAD 4789 Pesan hotel Kurang dari 10 km CAD 752 - CAD 1623 Pesan hotel

Opsi harga rendah: Union Hotel (< 2 km dari stadion), Element Toronto Airport (< 10 km dari stadion)

Opsi harga tinggi: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km dari stadion), Riu Plaza Toronto (< 10 km dari stadion)

Cara memesan penerbangan Piala Dunia 2026

Jika Anda terbang ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026, perencanaan lebih awal juga menjadi kunci dalam hal membeli tiket pesawat.

Memesan lebih awal sering kali menghasilkan tarif yang lebih rendah dan waktu penerbangan yang lebih baik, serta memberi Anda ketenangan bahwa semuanya sudah siap untuk petualangan Piala Dunia yang akan datang.

Fan yang ingin menuju Amerika Utara untuk Piala Dunia FIFA 2026 dapat mencari penerbangan melalui alat pencarian seperti Skyscanner, dengan membandingkan banyak maskapai. Pesan kursi Anda hari ini dan bersiaplah untuk musim panas sepakbola yang sensasional.

Bagaimana jadwal venue demi venue Piala Dunia 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).