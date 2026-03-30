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Panduan GOAL untuk memesan hotel Piala Dunia: Harga rata-rata, opsi hemat, transportasi, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang mendapatkan akomodasi Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini

Dengan playoff kualifikasi telah rampung dan kepingan terakhir puzzle Piala Dunia 2026 sudah terpasang, kini fokus penuh tertuju pada dimulainya turnamen pada Juni. 

Meski ada banyak sekali opsi dan pilihan hotel bagi mereka yang beruntung bisa menyaksikan laga di berbagai venue Piala Dunia, Anda tentu tidak ingin menunda hingga menit terakhir untuk memastikan kamar, terlebih dengan harga yang diprediksi naik signifikan dalam beberapa pekan ke depan.

Biarkan GOAL memberikan panduan lengkap soal akomodasi Piala Dunia, mulai dari tempat dan lokasi terbaik untuk menginap, perkiraan biaya yang harus dikeluarkan, dan banyak lagi.

Hotel dan akomodasi Piala DuniaPesan sekarang 

Cara memesan akomodasi Piala Dunia 2026: Hal-hal penting yang perlu Anda ketahui

Jangan terlalu lama menunggu

Dengan harga hotel di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 diperkirakan melonjak hingga 300%, dibandingkan dengan tanggal serupa pada tahun-tahun sebelumnya, strategi pemesanan lebih awal sangat krusial. 

Di kota-kota tertentu, Piala Dunia juga akan bertepatan dengan peringatan 250 tahun Amerika Serikat, yang semakin mendorong kenaikan harga pada akhir Juni/awal Juli.

Perluas pencarian Anda

Pilihan hotel di pusat kota atau yang dekat dengan stadion mulai langka di beberapa kota tuan rumah Piala Dunia, sehingga Anda mungkin harus memperluas pencarian dan melihat akomodasi yang lebih jauh. 

Waktu tempuh ke stadion mungkin lebih lama, tetapi Anda bisa menghemat biaya hotel dalam jumlah besar.

Pesan dengan pembatalan gratis

Karena perjalanan tim Anda di Piala Dunia masih belum pasti, bijak untuk memeriksa semua opsi kamar refundable dan filter 'free cancellation' saat memesan. 

Metode ini juga memungkinkan Anda memesan ulang jika hotel yang lebih dekat tersedia atau jika Anda perlu mengikuti tim Anda ke kota lain pada fase akhir turnamen. 

Opsi pembatalan gratis dan tanpa pembayaran di muka sama-sama tersedia saat mencari akomodasi di Booking.com.

Tempat menginap di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

  • Bandara utama: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)
  • Petunjuk transportasi: MARTA, sistem kereta Atlanta, adalah jalur transportasi utama yang direkomendasikan untuk menghindari kemacetan ekstrem pada hari pertandingan, dengan dua stasiun (Vine City Station & GWCC/CNN Center Station) yang berlokasi dekat Mercedes-Benz Stadium.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $704 - $3055Pesan hotel
Kurang dari 10 km $490 - $2070Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km dari stadion), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km dari stadion)

Dallas (AT&T Stadium)

  • Bandara utama: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
  • Petunjuk transportasi: Jaringan transportasi massal sementara akan dibentuk khusus untuk hari pertandingan, melibatkan Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, DART "Bus Bridge" dan Arlington Trolley.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $952 - $1161Pesan hotel
Kurang dari 10 km $736 - $1341Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km dari stadion)

Los Angeles (SoFi Stadium)

  • Bandara utama: Los Angeles International Airport (LAX)
  • Petunjuk transportasi: LA Metro adalah penyedia transportasi resmi dan akan menawarkan layanan yang ditingkatkan secara signifikan selama turnamen.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $555 - $1716Pesan hotel
Kurang dari 10 km $503 - $1593Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km dari stadion), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km dari stadion), Marina del Rey Hotel (< 10 km dari stadion)

Mexico City (Estadio Banorte)

  • Bandara utama: Benito Juarez International Airport (MEX)
  • Petunjuk transportasi: Rute utama ke stadion akan melibatkan kombinasi Metro dan Light Rail
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km MXN 2553 - MXN 5131Pesan hotel
Kurang dari 10 km MXN 939 - MXN 6504Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Homesuites Rotarismo (< 2 km dari stadion), Hotel TorreBlanca (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km dari stadion), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km dari stadion)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Bandara utama: Miami International Airport (MIA)
  • Petunjuk transportasi: Fokusnya adalah pada kereta cepat, shuttle khusus, dan opsi park-and-ride. Brightline (High-Speed Rail) dianggap sebagai opsi utama bagi fan yang bepergian dari Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, atau Orlando.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $1411 - $1584Pesan hotel
Kurang dari 10 km $610 - $2597Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km dari stadion), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km dari stadion), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km dari stadion)

New Jersey (MetLife Stadium)

  • Bandara utama: Newark Liberty International Airport (EWR)
  • Petunjuk transportasi: Jalur kereta utama adalah Meadowlands Rail Line. Bagi yang memilih bus, NJ TRANSIT 'TransitWay' adalah koridor bus baru yang telah dibangun untuk mengangkut tambahan 10.000 orang per jam.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $918 - $1766Pesan hotel
Kurang dari 10 km $591 - $2335Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km dari stadion)

Toronto (BMO Field)

  • Bandara utama: Toronto Pearson International Airport (YYZ)
  • Petunjuk transportasi: Jalur Lakeshore West dan East akan beroperasi setiap 15 menit untuk mengakomodasi tingginya jumlah fan, dengan GO Transit 'Exhibition GO Station' yang berlokasi dekat area stadion.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km CAD 944 - CAD 4789Pesan hotel
Kurang dari 10 km CAD 752 - CAD 1623Pesan hotel
  • Opsi harga rendah: Union Hotel (< 2 km dari stadion), Element Toronto Airport (< 10 km dari stadion)
  • Opsi harga tinggi: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km dari stadion), Riu Plaza Toronto (< 10 km dari stadion)

Cara memesan penerbangan Piala Dunia 2026

Jika Anda terbang ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026, perencanaan lebih awal juga menjadi kunci dalam hal membeli tiket pesawat. 

Memesan lebih awal sering kali menghasilkan tarif yang lebih rendah dan waktu penerbangan yang lebih baik, serta memberi Anda ketenangan bahwa semuanya sudah siap untuk petualangan Piala Dunia yang akan datang.

Fan yang ingin menuju Amerika Utara untuk Piala Dunia FIFA 2026 dapat mencari penerbangan melalui alat pencarian seperti Skyscanner, dengan membandingkan banyak maskapai. Pesan kursi Anda hari ini dan bersiaplah untuk musim panas sepakbola yang sensasional.

Cari penerbangan Piala Dunia 2026Pesan penerbangan

Bagaimana jadwal venue demi venue Piala Dunia 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

VenueTanggalPertandingan (waktu lokal)TiketHotel
Toronto, Kanada (BMO Field)12 JuniGrup B: Kanada vs Pemenang Jalur A UEFA (3pm)TiketHotel
 17 JuniGrup L: Ghana vs Panama (7pm)TiketHotel
 20 JuniGrup E: Jerman vs Ivory Coast (4pm)TiketHotel
 22 JuniGrup I: Norwegia vs Senegal (8pm)TiketHotel
 23 JuniGrup L: Panama vs Kroasia (7pm)TiketHotel
 26 JuniGrup I: Senegal vs Pemenang FIFA Play-Off 2 (3pm)TiketHotel
 2 Juli32 besar: Runner-up Grup K vs Runner-up Grup L (7pm)TiketHotel
Vancouver, Kanada (BC Place)13 JuniGrup D: Australia vs Pemenang Jalur C UEFA (9pm)TiketHotel
 18 JuniGrup B: Kanada vs Qatar (3pm)TiketHotel
 21 JuniGrup G: Selandia Baru vs Mesir (6pm)TiketHotel
 24 JuniGrup B: Swiss vs Kanada (12pm)TiketHotel
 26 JuniGrup G: Selandia Baru vs Belgia (8pm)TiketHotel
 2 Juli32 besar: Juara Grup B vs peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (8pm)TiketHotel
 7 Juli16 besar: Pemenang Match 85 vs pemenang Match 87 (1pm)TiketHotel
Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron)11 JuniGrup A: Korea Selatan vs Pemenang Jalur D UEFA (8pm)TiketHotel
 18 JuniGrup A: Meksiko vs Korea Selatan (7pm)TiketHotel
 23 JuniGrup K: Kolombia vs Pemenang FIFA Play-Off 1 (8pm)TiketHotel
 26 JuniGrup H: Uruguay vs Spanyol (6pm)TiketHotel
 29 Juni32 besar: Juara Grup F vs runner-up Grup C (7pm)TiketHotel
Mexico City, Meksiko (Estadio Banorte)11 JuniGrup A: Meksiko vs Afrika Selatan (1pm)TiketHotel
 17 JuniGrup K: Uzbekistan vs Kolombia (8pm)TiketHotel
 24 JuniGrup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Meksiko (7pm)TiketHotel
 30 Juni32 besar: Juara Grup A vs peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (7pm)TiketHotel
 5 Juli16 besar: Pemenang Match 79 vs pemenang Match 80 (6pm)TiketHotel
Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA)14 JuniGrup F: Pemenang Jalur B UEFA vs Tunisia (8pm)TiketHotel
 20 JuniGrup F: Tunisia vs Jepang (10pm)TiketHotel
 24 JuniGrup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (7pm)TiketHotel
Atlanta, AS (Mercedes-Benz Stadium)15 JuniGrup H: Spanyol vs Cape Verde (12pm)TiketHotel
 18 JuniGrup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12pm)TiketHotel
 21 JuniGrup H: Spanyol vs Arab Saudi (12pm)TiketHotel
 24 JuniGrup C: Maroko vs Haiti (6pm)TiketHotel
 27 JuniGrup K: Pemenang FIFA Play-Off 1 vs Uzbekistan (7.30pm)TiketHotel
 1 Juli32 besar: Juara Grup L vs peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (12pm)TiketHotel
 7 Juli16 besar: Pemenang Match 86 vs pemenang Match 88 (12pm)TiketHotel
 15 JuliSemifinal: Pemenang Match 99 vs pemenang Match 100 (3pm)TiketHotel
Foxborough, AS (Gillette Stadium)13 JuniGrup C: Haiti vs Skotlandia (9pm)TiketHotel
 16 JuniGrup I: Pemenang FIFA Play-Off 2 vs Norwegia (6pm)TiketHotel
 19 JuniGrup C: Skotlandia vs Maroko (6pm)TiketHotel
 23 JuniGrup L: Inggris vs Ghana (4pm)TiketHotel
 26 JuniGrup I: Norwegia vs Prancis (3pm)TiketHotel
 29 Juni32 besar: Juara Grup E vs peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (4.30pm)TiketHotel
 9 JuliPerempat-final: Pemenang Match 89 vs pemenang Match 90 (4pm)TiketHotel
Arlington, AS (AT&T Stadium)14 JuniGrup F: Belanda vs Jepang (3pm)TiketHotel
 17 JuniGrup L: Inggris vs Kroasia (3pm)TiketHotel
 22 JuniGrup J: Argentina vs Austria (12pm)TiketHotel
 25 JuniGrup F: Jepang vs Pemenang Jalur B UEFA (6pm)TiketHotel
 27 JuniGrup J: Yordania vs Argentina (9pm)TiketHotel
 30 Juni32 besar: Runner-up Grup E vs runner-up Grup I (12pm)TiketHotel
 3 Juli32 besar: Runner-up Grup D vs runner-up Grup G (1pm)TiketHotel
 6 Juli16 besar: Pemenang Match 83 vs pemenang Match 84 (2pm)TiketHotel
 14 JuliSemifinal: Pemenang Match 97 vs pemenang Match 98 (2pm)TiketHotel
Houston, AS (NRG Stadium)14 JuniGrup E: Jerman vs Curacao (12pm)TiketHotel
 17 JuniGrup K: Portugal vs Pemenang FIFA Play-Off 1 (12pm)TiketHotel
 20 JuniGrup A: Belanda vs Pemenang Jalur B UEFA (12pm)TiketHotel
 23 JuniGrup K: Portugal vs Uzbekistan (12pm)TiketHotel
 26 JuniGrup H: Cape Verde vs Arab Saudi (7pm)TiketHotel
 29 Juni32 besar: Juara Grup C vs runner-up Grup F (12pm)TiketHotel
 4 Juli16 besar: Pemenang Match 73 vs pemenang Match 75 (12pm)TiketHotel
Kansas City, AS (Arrowhead Stadium)16 JuniGrup J: Argentina vs Aljazair (8pm)TiketHotel
 20 JuniGrup E: Ekuador vs Curacao (7pm)TiketHotel
 25 JuniGrup F: Tunisia vs Belanda (6pm)TiketHotel
 27 JuniGrup J: Aljazair vs Austria (9pm)TiketHotel
 3 Juli32 besar: Juara Grup K vs peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (8.30pm)TiketHotel
 11 JuliPerempat-final: Pemenang Match 95 vs pemenang Match 96 (8pm)TiketHotel
Los Angeles, AS (SoFi Stadium)12 JuniGrup D: Amerika Serikat vs Paraguay (6pm)TiketHotel
 15 JuniGrup G: Iran vs Selandia Baru (6pm)TiketHotel
 18 JuniGrup B: Swiss vs Pemenang Jalur A UEFA (12pm)TiketHotel
 21 JuniGrup G: Belgia vs Iran (12pm)TiketHotel
 25 JuniGrup D: Pemenang Jalur C UEFA vs Amerika Serikat (7pm)TiketHotel
 28 Juni32 besar: Runner-up Grup A vs runner-up Grup B (12pm)TiketHotel
 2 Juli32 besar: Juara Grup H vs runner-up Grup J (12pm)TiketHotel
 10 JuliPerempat-final: Pemenang Match 93 vs pemenang Match 94 (12pm)TiketHotel
Miami, AS (Hard Rock Stadium)15 JuniGrup H: Arab Saudi vs Uruguay (6pm)TiketHotel
 21 JuniGrup H: Uruguay vs Cape Verde (6pm)TiketHotel
 24 JuniGrup C: Skotlandia vs Brasil (6pm)TiketHotel
 27 JuniGrup K: Kolombia vs Portugal (7.30pm)TiketHotel
 3 Juli32 besar: Juara Grup J vs runner-up Grup H (6pm)TiketHotel
 11 JuliPerempat-final: Pemenang Match 91 vs pemenang Match 92 (5pm)TiketHotel
 18 JuliPerebutan tempat ketiga: Tim kalah Match 101 vs tim kalah Match 102 (5pm)TiketHotel
New Jersey, AS (MetLife Stadium)13 JuniGrup C: Brasil vs Maroko (6pm)TiketHotel
 16 JuniGrup I: Prancis vs Senegal (3pm)TiketHotel
 25 JuniGrup E: Ekuador vs Jerman (4pm)TiketHotel
 27 JuniGrup L: Panama vs Inggris (5pm)TiketHotel
 30 Juni32 besar: Juara Grup I vs peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (5pm)TiketHotel
 5 Juli16 besar: Pemenang Match 76 vs pemenang Match 78 (4pm)TiketHotel
 19 JuliFinal: Pemenang Match 101 vs pemenang Match 102 (3pm)TiketHotel
Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field)14 JuniGrup E: Ivory Coast vs Ekuador (7pm)TiketHotel
 19 JuniGrup C: Brasil vs Haiti (9pm)TiketHotel
 22 JuniGrup I: Prancis vs Pemenang FIFA Play-Off 2 (5pm)TiketHotel
 25 JuniGrup E: Curacao vs Ivory Coast (4pm)TiketHotel
 27 JuniGrup L: Kroasia vs Ghana (5pm)TiketHotel
 4 Juli16 besar: Pemenang Match 74 vs pemenang Match 77 (5pm)TiketHotel
Santa Clara, AS (Levi's Stadium)13 JuniGrup B: Qatar vs Swiss (12pm)TiketHotel
 16 JuniGrup J: Austria vs Yordania (9pm)TiketHotel
 19 JuniGrup D: Pemenang Jalur C UEFA vs Paraguay (9pm)TiketHotel
 22 JuniGrup J: Yordania vs Aljazair (8pm)TiketHotel
 25 JuniGrup D: Paraguay vs Australia (7pm)TiketHotel
 1 Juli32 besar: Juara Grup D vs peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (5pm)TiketHotel
Seattle, AS (Lumen Field)15 JuniGrup G: Belgia vs Mesir (12pm)TiketHotel
 19 JuniGrup D: Amerika Serikat vs Australia (12pm)TiketHotel
 24 JuniGrup B: Pemenang Jalur A UEFA vs Qatar (12pm)TiketHotel
 26 JuniGrup G: Mesir vs Iran (8pm)TiketHotel
 1 Juli32 besar: Juara Grup G vs peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (1pm)TiketHotel
 6 Juli16 besar: Pemenang Match 81 vs pemenang Match 82 (5pm)TiketHotel

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