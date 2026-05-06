Dengan lebih dari 65.000 fanatik sepakbola diperkirakan memadati Puskás Aréna pada 30 Mei, Anda sebaiknya memesan dengan cerdas lewat pemesanan yang dapat dikembalikan dan opsi 'Pembatalan Gratis' - dan ada sangat banyak pilihan jika Anda ingin menuju Budapest.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui di bawah ini.

Kapan final Liga Champions 2026?

Tanggal Pertandingan (CET) Tempat Perjalanan Tiket Sab, 30 Mei 2026 Final: TBC vs TBC (18.00) Puskás Aréna (Budapest, Hungaria) Penerbangan & Hotel Tiket



Tip pro: Jangan menunggu hasil undian tiket untuk mengamankan tempat menginap Anda. Saat itu, harga akan sudah mencapai puncaknya. Pesan kamar yang bisa dibatalkan sekarang, dan jika Anda tidak mendapatkan kursi di stadion, Anda bisa membatalkannya tanpa biaya.

Mengapa menggunakan pemesanan yang dapat dikembalikan untuk final Liga Champions?

Meski kita belum akan mengetahui finalis Liga Champions yang sudah dipastikan sampai setelah semifinal pada pekan pertama Mei, Anda tetap bisa dengan mudah mengamankan pemesanan sebelum lonjakan harga.

Harga hotel dan penerbangan sering kali melonjak tiga kali lipat begitu fase empat besar selesai, jadi memesan lebih awal juga memberi Anda lebih banyak pilihan dan opsi.

Mencari dengan menggunakan filter ‘Pembatalan Gratis’ membuatnya lebih aman bagi fan internasional, dan perhatikan juga diskon pengguna baru bagi siapa pun yang menggunakan layanan pemesanan untuk pertama kalinya.

Terlepas dari anggaran Anda, kesalahan nomor satu yang dilakukan fan adalah memesan penawaran yang tidak dapat dikembalikan demi menghemat €20. Meski ini metode yang bagus untuk menghemat sedikit uang, jika tim Anda tidak lolos ke final, kerugiannya besar.

Hotel budget vs mewah: akomodasi apa yang harus dipesan?

Fitur Budget (nuansa Fan Zone) Mewah (pengalaman VIP) Kisaran harga €150 - €350 per malam €800 - €2.000+ per malam Area terbaik Distrik VII (Jewish Quarter) Distrik V (Belváros) Akses stadion 10-15 menit via Metro M2 Shuttle pribadi / taksi mewah Akomodasi Lihat penawaran budget yang bisa dibatalkan Cek ketersediaan hotel mewah

Hotel budget (€25-150+)

Hotel budget di Budapest tersedia mulai dari €25 , memberi fan cara untuk menekan biaya. Alternatif yang lebih murah ini memberi fan sepakbola opsi untuk membatasi pengeluaran jika mereka hanya menginap di Budapest selama sehari atau lebih.

Opsi ini juga bisa menarik bagi rombongan yang menginap lebih lama, yang lebih memilih menghabiskan uang mereka untuk aktivitas atau atraksi lain di ibu kota Hungaria.

Bagi mereka yang bepergian dalam kelompok lebih besar, gunakan filter 'apartemen' untuk menemukan ruang multi-kamar dengan tempat tidur lipat agar biaya per orang bisa ditekan lebih jauh.

Hotel mewah (€300+)

Jika Anda lebih menyukai suasana yang lebih lapang dan fine dining, Distrik V di dekat Danube adalah tempat yang tepat, dan juga akan menjadi basis untuk Fan Zone resmi UEFA.

Kamar-kamar ini cepat terisi oleh sponsor dan tamu korporat, jadi mengunci suite mewah refundable sekarang adalah satu-satunya cara untuk menjamin tempat Anda di jantung kota.

Meski hotel mewah memang mematok biaya lebih tinggi per malam, dengan kisaran €300 ke atas di Budapest di Trip.com, yang dapat meningkatkan biaya perjalanan secara signifikan, ini tetap menjadi opsi menarik bagi banyak pengunjung yang ingin memaksimalkan final akbar tersebut.

Cara menuju Budapest: penerbangan, kereta, dan trik

Bandara Internasional Ferenc Liszt Budapest (BUD) hanya berjarak 30 menit dari stadion, tetapi harga penerbangan akan sangat tinggi untuk akhir pekan final. Bergerak lebih cepat agar Anda mendapatkan penerbangan dengan harga termurah.

Alternatifnya, koneksi kereta cepat tersedia di antara semua ibu kota tersebut. Pertimbangkan untuk terbang ke Wina (VIE) atau Bratislava (BTS). Koneksi kereta cepat berarti Anda bisa mencapai Budapest dalam 2-2,5 jam, dan sering kali menghemat ratusan euro untuk ongkos penerbangan.

Final Liga Champions 2026: daftar periksa lengkap sebelum terbang

Sebelum Anda berangkat ke bandara, pastikan Anda sudah mencentang poin-poin ini. Budapest adalah kota yang ramah untuk fan, tetapi 2026 membawa regulasi baru yang perlu Anda ketahui.

Periksa masa berlaku paspor Anda: Paspor Anda harus memiliki sisa masa berlaku setidaknya 3 bulan setelah tanggal keberangkatan yang Anda rencanakan dari Hungaria. Masuk biometrik (EES): Perlu diketahui bahwa sistem Entry/Exit System (EES) baru milik Uni Eropa kini sudah aktif. Jika Anda bukan warga negara Uni Eropa, termasuk fan dari Inggris, AS, dan Australia, bersiaplah sidik jari dan foto Anda diambil di perbatasan. Sediakan tambahan waktu 45-60 menit untuk antrean imigrasi. Unduh aplikasi BudapestGO: Ini adalah satu-satunya cara untuk membeli kartu transportasi digital dan melacak Metro M2 secara real-time. Lakukan ini sebelum Anda mendarat untuk menghemat waktu di bandara. Aturan tas A4: Puskas Arena memiliki kebijakan keamanan yang ketat. Tidak ada tas yang lebih besar dari ukuran A4 (kertas standar) yang diizinkan masuk. Jika Anda membawa ransel yang lebih besar, cek apakah hotel Anda menyediakan "penitipan bagasi" atau gunakan loker di stasiun Keleti. Mata uang (Forint vs. Euro): Meski banyak tempat di pusat wisata menerima Euro, nilai tukarnya sering kali buruk. Bayar dalam HUF (Forint Hungaria) menggunakan kartu yang ramah perjalanan, seperti Revolut/Monzo, untuk mendapatkan kurs terbaik. Stadion tanpa uang tunai: Anda tidak bisa menggunakan uang tunai fisik di dalam Puskas Arena. Pastikan ponsel atau kartu Anda siap untuk pembayaran nirsentuh.

Tempat menginap di Budapest: distrik untuk setiap fan sepakbola

Zona pesta (Distrik VII - Erzsébetváros): Cocok bagi mereka yang menyukai kehidupan malam yang ramai dan hanya perlu perjalanan singkat ke stadion. Area ini punya akses metro dan trem yang baik.

Cocok bagi mereka yang menyukai kehidupan malam yang ramai dan hanya perlu perjalanan singkat ke stadion. Area ini punya akses metro dan trem yang baik. Pusat hari pertandingan (Distrik VIII - Józsefváros): Lokasi yang sedang berkembang dan beragam, serta berada dalam jarak berjalan kaki dari Puskás Aréna. Ini sempurna bagi mereka yang ingin menghindari kekacauan transportasi sebelum atau sesudah pertandingan.

Lokasi yang sedang berkembang dan beragam, serta berada dalam jarak berjalan kaki dari Puskás Aréna. Ini sempurna bagi mereka yang ingin menghindari kekacauan transportasi sebelum atau sesudah pertandingan. Pilihan mewah (Distrik V): Area dekat Danube ini memiliki banyak hotel kelas atas. Area ini juga akan mencakup UEFA Fan Festival resmi, untuk nuansa terbaik yang dekat dengan turnamen. Ini dianggap sebagai jantung Budapest, sekaligus pusat politik, keuangan, komersial, dan wisata Hungaria.

Area dekat Danube ini memiliki banyak hotel kelas atas. Area ini juga akan mencakup UEFA Fan Festival resmi, untuk nuansa terbaik yang dekat dengan turnamen. Ini dianggap sebagai jantung Budapest, sekaligus pusat politik, keuangan, komersial, dan wisata Hungaria. Pilihan cerdas (Sisi Buda - Distrik I): Area lain untuk para suporter yang mencari masa inap lebih mewah, meski secara keseluruhan kawasan ini lebih tenang dan lebih indah dibanding Distrik V. Area ini bisa diakses dengan cukup mudah melalui jalur Metro M2.

Apa yang diharapkan pada hari pertandingan: menuju Puskás Aréna

Puskás Aréna, yang terletak tepat di sebelah timur pusat kota Budapest, berjarak sekitar 1 km, atau 10 menit berjalan kaki, dari stasiun kereta pusat Keleti.

Mereka yang menuju stadion, khususnya pada hari pertandingan, umumnya disarankan menggunakan transportasi umum, termasuk: