November 2026 bakal menjadi bulan yang tak terlupakan bagi pencinta olahraga di London, dengan puncaknya berupa penutupan edisi perdana World Rugby Nations Championship Finals yang mendebarkan.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League, Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions, serta sederet pertandingan menarik Premier League, termasuk Arsenal vs Manchester City.

Saat musim gugur menyelimuti ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru bumi akan berdatangan ke arena-arena ikonis kota ini. Anda bisa menyaksikan mereka beraksi secara langsung dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Baik Anda berkunjung ke London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan olahraga kelas atas, maupun warga setempat yang mencari tiket pada saat-saat terakhir, GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli tiket, harga tiket, dan lainnya.

1. Pertandingan Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League, Wembley, 12 November

Inggris vs Kroasia berlangsung di Stadion Wembley (London) pada Kamis, 12 November, dengan jadwal sepak mula pukul 19.45 (GMT).

Bagaimana cara membeli tiket Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League?

Tiket pertandingan kandang Inggris pertama-tama tersedia melalui portal tiket resmi England Football. Anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang berafiliasi dengan FA biasanya mendapat prioritas sebelum sisa alokasi dijual kepada umum.

Berapa harga tiket Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League?

Harga tiket pertandingan Inggris sangat bervariasi, bergantung pada posisi kursi dan paketnya. Kategori harga melalui jalur resmi umumnya sebagai berikut:

Kategori 1 : mulai £80

: mulai £80 Kategori 2 : mulai £65

: mulai £65 Kategori 3 : mulai £45

: mulai £45 Kategori 4: mulai £35

2. Pertandingan Premier League di berbagai lokasi di London, 7–29 November

Jeda internasional berikutnya mungkin akan tiba pada pertengahan November, tetapi sejumlah pertandingan Premier League yang menonjol tetap berlangsung sebelum dan sesudahnya, termasuk duel besar Arsenal vs Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Sabtu, 7 Nov (15.00) Arsenal vs Hull City Tiket Stadion Emirates Sabtu, 7 Nov (15.00) Fulham vs Newcastle United Tiket Craven Cottage Minggu, 8 Nov (14.00) Crystal Palace vs Liverpool Tiket Selhurst Park Sabtu, 21 Nov (15.00) Chelsea vs Leeds United Tiket Stamford Bridge Sabtu, 21 Nov (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium Senin, 23 Nov (20.00) Brentford vs Everton Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 29 Nov (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 Nov (14.05) Fulham vs Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 Nov (16.30) Arsenal vs Manchester City Tiket Stadion Emirates

Klub Premier League apa saja yang berbasis di London?

Arsenal F.C.: Stadion Emirates (Holloway, London Utara)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Bagaimana cara membeli tiket Premier League?

Ada berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket layanan premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan mendapat prioritas berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau mencari tiket menjelang pertandingan, pasar penjualan kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets bisa menjadi pilihan.

3. Arsenal vs Borussia Dortmund, Stadion Emirates, 24 November

Arsenal vs Borussia Dortmund berlangsung di Stadion Emirates (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 (GMT).

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu masuk Stadion Emirates yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali untuk dijual melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali untuk dijual melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian anggota Red Membership: Antrean daring tradisional berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red Membership berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring tradisional berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red Membership berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Penukaran tiket resmi: Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket lewat undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket lewat undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket layanan premium: Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions. Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya terjual habis atau mencari tiket menjelang hari pertandingan, suporter dapat memperoleh tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Stadion Emirates ke dalam tiga tingkatan (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga nominal tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal berkisar dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal berkisar dari . Tarif khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan yang ditentukan bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan suporter lanjut usia (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan yang ditentukan bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan suporter lanjut usia (di atas 66 tahun). Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga nominal melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

4. World Rugby Nations Championship di London, Allianz Stadium, 8–29 November

Salah satu acara olahraga utama yang berlangsung di London pada musim gugur ini tak diragukan lagi adalah akhir pekan final Nations Championship (27–29 November).

Turnamen dua tahunan yang baru diluncurkan pada Juli ini mempertemukan kekuatan-kekuatan terbesar rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia, dengan puncak kompetisi berlangsung di London.

Selain menjadi tempat seluruh pertandingan akhir pekan final, Allianz Stadium di Twickenham juga menggelar tiga pertandingan terakhir Inggris di fase grup melawan Australia (8 November), Jepang (14 November), dan Selandia Baru (21 November).

Meski pasangan tim yang bertanding pada akhir pekan final baru akan dipastikan setelah fase grup selesai, seluruh dua belas negara peserta dipastikan tampil selama tiga hari penutupan tersebut.

Tanggal (& waktu setempat) Putaran & pertandingan Tiket Minggu, 8 Nov (15.10) Putaran 4: Inggris vs Australia Tiket Sabtu, 14 Nov (16.40) Putaran 5: Inggris vs Jepang Tiket Sabtu, 21 Nov (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Jumat, 27 Nov (16.40) Perebutan tempat ke-11: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Jumat, 27 Nov (20.10) Perebutan tempat ke-5: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 Nov (13.10) Perebutan tempat ke-9: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 Nov (16.40) Perebutan tempat ke-3: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 Nov (13.10) Perebutan tempat ke-7: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 Nov (16.40) Final: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket

Bagaimana cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London?

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing (yaitu Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Akhir pekan final (27–29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket untuk setiap pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat memperolehnya langsung melalui portal resmi federasi masing-masing.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk ‘akhir pekan final’ di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk hari dengan dua pertandingan dalam ‘akhir pekan final’, kategori harga resmi disusun sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar £20–£125

: Harga tiket harian berkisar £20–£125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar £40–£180

: Harga tiket harian berkisar £40–£180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar £125–£280

: Harga tiket harian berkisar £125–£280 Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar £242–£514.

Pertandingan fase grup pada November

Harga tiket standar dewasa untuk setiap pertandingan fase grup yang dimainkan di London adalah sebagai berikut:

Inggris