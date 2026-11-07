Olahraga apa saja yang digelar di London pada November 2026? Jadwal pertandingan Rugby Nations Championship, Liga Primer, Liga Champions, dan lainnya

November 2026 bakal menjadi bulan penuh momen olahraga tak terlupakan di London, dengan puncaknya berupa akhir yang mendebarkan dari edisi perdana World Rugby Nations Championship Finals.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League, Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions, serta sederet pertandingan Liga Primer Inggris yang menarik perhatian, termasuk Arsenal vs Manchester City.

Seiring datangnya musim gugur di ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru akan berdatangan ke arena-arena ikonis kota ini. Anda bisa menyaksikan aksi mereka secara langsung dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Baik Anda berkunjung ke London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan olahraga kelas atas, maupun penggemar olahraga setempat yang mencari tiket pada saat-saat terakhir, GOAL menyajikan semua informasi yang Anda butuhkan, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan banyak lagi.

1. Laga Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League, Wembley: 12 November

Inggris vs Kroasia berlangsung di Stadion Wembley (London) pada Kamis, 12 November, dengan jadwal sepak mula pukul 19.45 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League?

Tiket pertandingan kandang Inggris pertama-tama tersedia melalui portal tiket resmi England Football. Kesempatan pembelian prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang berafiliasi dengan FA, sebelum sisa alokasi dijual untuk umum.

Berapa harga tiket Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League?

Harga tiket pertandingan Inggris sangat bervariasi, bergantung pada posisi tempat duduk dan paket yang dipilih. Kategori harga melalui jalur resmi umumnya sebagai berikut:

Kategori 1 : mulai £80

: mulai £80 Kategori 2 : mulai £65

: mulai £65 Kategori 3 : mulai £45

: mulai £45 Kategori 4: mulai £35

2. Pertandingan Liga Primer Inggris, berbagai lokasi di London: 7–29 November

Jeda internasional berikutnya mungkin sudah menanti pada pertengahan November, tetapi sejumlah laga Liga Primer Inggris yang menonjol tetap akan berlangsung sebelum dan sesudahnya, termasuk duel besar Arsenal vs Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Sabtu, 7 November (15.00) Arsenal vs Hull City Tiket Stadion Emirates Sabtu, 7 November (15.00) Fulham vs Newcastle United Tiket Craven Cottage Minggu, 8 November (14.00) Crystal Palace vs Liverpool Tiket Selhurst Park Sabtu, 21 November (15.00) Chelsea vs Leeds United Tiket Stamford Bridge Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium Senin, 23 November (20.00) Brentford vs Everton Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 November (14.05) Fulham vs Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 November (16.30) Arsenal vs Manchester City Tiket Stadion Emirates

Klub Liga Primer Inggris apa saja yang berada di London?

Arsenal F.C.: Stadion Emirates (Holloway, London Utara)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Inggris?

Ada beberapa pilihan tiket untuk pertandingan Liga Primer Inggris, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket layanan premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan diprioritaskan berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tempat duduk melalui jalur resmi klub atau mencari tiket pada saat-saat terakhir, Anda bisa mempertimbangkan untuk memeriksa pasar penjualan kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

3. Arsenal vs Borussia Dortmund, Stadion Emirates: 24 November

Arsenal vs Borussia Dortmund berlangsung di Stadion Emirates (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses melalui pintu putar di Stadion Emirates yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem yang terstruktur:

Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer Inggris dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali untuk dijual melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer Inggris dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali untuk dijual melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian keanggotaan Red: Antrean daring dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu, beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu, beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Penukaran tiket resmi: Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket layanan premium: Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan kelas atas, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer Inggris maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan kelas atas, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer Inggris maupun Liga Champions. Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya terjual habis atau akses pada saat-saat terakhir menjelang pertandingan, suporter dapat mencari tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Stadion Emirates ke dalam tiga tingkat (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga nominal tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal berkisar dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal berkisar dari . Tarif khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter Senior (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter Senior (di atas 66 tahun). Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga nominal melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang masih aktif.

4. World Rugby Nations Championship di London, Allianz Stadium: 8–29 November

Salah satu acara olahraga utama yang berlangsung di London pada musim gugur ini tak diragukan lagi adalah akhir pekan final Nations Championship (27–29 November).

Turnamen baru yang digelar dua tahun sekali ini mempertemukan negara-negara terkuat dalam rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia. Turnamen tersebut dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya di London.

Selain menjadi tuan rumah seluruh pertandingan pada akhir pekan final, Allianz Stadium di Twickenham juga menggelar tiga laga terakhir Inggris di fase grup melawan Australia (8 November), Jepang (14 November), dan Selandia Baru (21 November).

Meski pasangan tim yang bertanding pada akhir pekan final belum dapat dipastikan hingga fase grup selesai, seluruh dua belas negara peserta dijamin tampil selama akhir pekan penutup yang berlangsung tiga hari itu.

Tanggal (& waktu setempat) Putaran & pertandingan Tiket Minggu, 8 November (15.10) Putaran 4: Inggris vs Australia Tiket Sabtu, 14 November (16.40) Putaran 5: Inggris vs Jepang Tiket Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat ke-5: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat ke-9: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ke-3: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ke-7: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket

Bagaimana cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London?

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing (yakni Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Akhir pekan final (27–29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket pertandingan fase grup satuan didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah masing-masing. Anda dapat membelinya langsung melalui portal resmi federasi mereka.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian satuan atau paket beberapa hari untuk akhir pekan final di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk hari dengan dua pertandingan pada akhir pekan final, kategori harga resmi ditetapkan sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar £20–£125

: Harga tiket harian berkisar £20–£125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar £40–£180

: Harga tiket harian berkisar £40–£180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar £125–£280

: Harga tiket harian berkisar £125–£280 Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar £242–£514.

Pertandingan fase grup pada November

Harga tiket dewasa standar untuk masing-masing pertandingan fase grup yang dimainkan di London adalah sebagai berikut:

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