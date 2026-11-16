November 2026 tampaknya akan menjadi bulan penuh momen olahraga tak terlupakan di London, dengan puncaknya berupa penutupan edisi perdana World Rugby Nations Championship Finals yang mendebarkan.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions serta sederet pertandingan menarik Liga Primer, termasuk Arsenal vs Manchester City.

Saat musim gugur menyelimuti ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru bumi akan berdatangan ke arena-arena ikonis kota ini. Anda bisa menyaksikan aksi mereka secara langsung dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Baik Anda berkunjung ke London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan olahraga kelas atas, maupun penggemar olahraga setempat yang mencari tiket pada saat-saat terakhir, GOAL akan menyajikan semua informasi yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan banyak lagi.

2. Pertandingan Liga Primer, London (berbagai lokasi), 21-29 November

Setelah jeda internasional pada pertengahan November, sejumlah pertandingan Liga Primer yang menonjol akan berlangsung, termasuk duel besar Arsenal vs Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Sabtu, 21 November (15.00) Chelsea vs Leeds United Tiket Stamford Bridge Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium Senin, 23 November (20.00) Brentford vs Everton Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 November (14.05) Fulham vs Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 November (16.30) Arsenal vs Manchester City Tiket Emirates Stadium

Klub Liga Primer apa saja yang berbasis di London?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, London Utara)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer?

Ada beragam pilihan tiket untuk pertandingan Liga Primer, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket layanan premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan mendapat peringkat berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tempat duduk melalui jalur resmi klub atau sedang mencari tiket pada saat-saat terakhir, Anda dapat mempertimbangkan untuk memeriksa pasar penjualan kembali yang terverifikasi, seperti LiveFootballTickets.

3. Arsenal vs Borussia Dortmund, Emirates Stadium, 24 November

Arsenal vs Borussia Dortmund berlangsung di Emirates Stadium (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu putar Emirates Stadium yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang Tiket Musiman: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian Keanggotaan Red: Antrean daring tradisional berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar selama periode pendaftaran tertentu beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring tradisional berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar selama periode pendaftaran tertentu beberapa minggu sebelum setiap pertandingan. Arsenal Ticket Exchange Resmi: Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket Layanan Premium: Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions. Platform Tiket Sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya habis terjual atau akses pada saat-saat terakhir di hari pertandingan, suporter dapat mencari tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga tingkatan (Kategori A, B, dan C), yang menentukan harga resmi tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan tingkat permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi mulai dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan tingkat permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi mulai dari . Tarif Khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan yang ditentukan bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter Senior (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan yang ditentukan bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter Senior (di atas 66 tahun). Persyaratan Keanggotaan Resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga resmi melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif.

4. World Rugby Nations Championship di London, Allianz Stadium, 14-29 November

Salah satu acara olahraga utama yang berlangsung di London pada musim gugur ini tidak diragukan lagi adalah Akhir Pekan Final Nations Championship (27-29 November).

Turnamen dua tahunan yang sepenuhnya baru ini mempertemukan kekuatan-kekuatan terbesar rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia. Turnamen tersebut dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya di London.

Selain menjadi tuan rumah seluruh pertandingan Akhir Pekan Final, Allianz Stadium di Twickenham juga menggelar tiga pertandingan terakhir Inggris di fase grup melawan Australia (8 November), Jepang (14 November), dan Selandia Baru (21 November).

Meski pasangan tim untuk pertandingan Akhir Pekan Final baru akan dipastikan setelah fase grup selesai, seluruh dua belas negara peserta dijamin tampil selama akhir pekan penutup yang berlangsung tiga hari itu.

Tanggal (& waktu setempat) Babak & pertandingan Tiket Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat ke-5: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat ke-9: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ke-3: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ke-7: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket

Bagaimana cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London?

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing (misalnya Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Akhir Pekan Final (27-29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan Fase Grup (Juli & November): Tiket untuk setiap pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat membelinya langsung melalui portal resmi federasi masing-masing.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk “Akhir Pekan Final” di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk setiap hari yang menggelar dua pertandingan selama “Akhir Pekan Final”, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125

: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180

: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280

: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280 Paket tiket beberapa hari (berlaku untuk 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pertandingan Fase Grup November

Harga tiket standar dewasa untuk setiap pertandingan fase grup yang dimainkan di London adalah sebagai berikut:

Inggris