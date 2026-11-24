New York City siap kembali bersinar di panggung dunia sebagai destinasi liburan global unggulan pada Desember 2026.

Setelah musim gugur yang spektakuler, New York City semakin mengukuhkan reputasinya sebagai destinasi musim dingin yang tak terlupakan. Kota ini menawarkan segalanya, mulai dari tradisi Natal yang ikonik hingga pertandingan NBA yang seru, pertunjukan populer Broadway, dan komedi langsung.

Baik Anda bepergian dari dalam negeri maupun terbang dari luar negeri, GOAL menyediakan panduan lengkap untuk mendapatkan tiket acara, memesan penerbangan terbaik ke JFK atau Newark, dan menemukan akomodasi yang tepat untuk perjalanan musim dingin Anda menjelajahi lima borough New York City.

Apa saja jadwal acara di New York City pada Desember 2026?

GOAL menyajikan daftar lebih lengkap beragam pilihan hiburan di seluruh kota pada Desember ini. Dari konser besar hingga pertunjukan komedi berskala kecil, berikut jadwal acaranya:

Tanggal Acara Tempat Tiket Selasa, 1 Desember Doja Cat Madison Square Garden Tiket Kamis, 3 Desember Wisin United Palace Theatre Tiket Kamis, 3 Desember Brent Faiyaz Barclays Center Tiket Minggu, 6 Desember New York Giants vs San Francisco 49ers MetLife Stadium Tiket Selasa, 8 Desember The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Tiket Jumat, 11 Desember Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Tiket Sabtu, 12 Desember Pertandingan football Army vs Navy MetLife Stadium Tiket Minggu, 13 Desember Denver Broncos vs New York Jets MetLife Stadium Tiket Minggu, 13 Desember Boston Celtics vs Brooklyn Nets Barclays Center Tiket Selasa, 15 Desember dan Rabu, 16 Desember Trevor Noah Beacon Theatre Tiket Rabu, 16 Desember Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks Barclays Center Tiket Rabu, 16 Desember dan Kamis, 17 Desember Andrea Bocelli Madison Square Garden Tiket Minggu, 20 Desember New York Islanders vs New York Rangers UBS Arena, Elmont Tiket Rabu, 23 Desember Utah Jazz vs New York Knicks Madison Square Garden Tiket Jumat, 25 Desember San Antonio Spurs vs New York Knicks (Hari Natal) Madison Square Garden Tiket Minggu, 27 Desember Brooklyn Nets vs New York Knicks Madison Square Garden Tiket Sepanjang Desember The Great Gatsby Broadway Theatre Tiket Selasa, 29 Desember Detroit Red Wings vs New York Rangers Madison Square Garden Tiket Rabu, 30 Desember hingga Sabtu, 2 Januari Phish New Year's Eve Run Madison Square Garden Tiket Sepanjang Desember Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Tiket Sepanjang Desember George Balanchine's The Nutcracker (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Tiket Sepanjang Desember Alvin Ailey American Dance Theater (mulai 2 Desember) New York City Center Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket acara di New York City pada Desember?

Saat ini, ketersediaan tiket dari penjualan resmi untuk acara liburan terbesar, seperti pertunjukan Rockettes pada akhir pekan yang paling diminati atau pertandingan Knicks pada pekan liburan, secara resmi mencapai titik terendah sepanjang masa. Dengan jutaan wisatawan berdatangan ke kota ini, ketersediaan tiket di loket sangat terdampak.

Berikut hal-hal penting yang perlu Anda ketahui:

Pasar tiket sekunder sudah aktif: Jika Anda tidak mendapatkan tiket dari penjualan awal, platform seperti StubHub menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang Desember. Ini merupakan kesempatan terbaik Anda untuk mendapatkan tiket pertunjukan Broadway yang terjual habis, tempat duduk VIP di Madison Square Garden, atau kursi terbaik untuk Trevor Noah di Beacon Theatre.

Jika Anda tidak mendapatkan tiket dari penjualan awal, platform seperti StubHub menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang Desember. Ini merupakan kesempatan terbaik Anda untuk mendapatkan tiket pertunjukan Broadway yang terjual habis, tempat duduk VIP di Madison Square Garden, atau kursi terbaik untuk Trevor Noah di Beacon Theatre. Masuk sepenuhnya dengan tiket digital: Hampir semua tempat acara besar di New York City hanya menggunakan tiket digital. Anda memerlukan ponsel pintar dengan akses internet untuk menunjukkan tiket di pintu masuk.

Hampir semua tempat acara besar di New York City hanya menggunakan tiket digital. Anda memerlukan ponsel pintar dengan akses internet untuk menunjukkan tiket di pintu masuk. Harga dan keamanan: Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs penjualan tiket sekunder. Menggunakan platform tepercaya seperti StubHub memastikan pembelian Anda dilindungi oleh FanProtect Guarantee 100% dari mereka.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk perjalanan ke New York City pada Desember?

Perjalanan ke New York City mengharuskan Anda melewati salah satu pusat transportasi tersibuk di dunia. Sebagian besar penggemar dan wisatawan akan terbang ke salah satu dari tiga bandara utama di kawasan ini: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR), atau LaGuardia (LGA).

JFK International (New York): Bandara utama bagi pelancong internasional yang datang dari kota-kota Eropa seperti London, Paris, atau Frankfurt. Bandara ini menyediakan akses ke Manhattan dan Brooklyn dengan kereta bawah tanah melalui AirTrain serta layanan transportasi berbasis aplikasi.

Bandara utama bagi pelancong internasional yang datang dari kota-kota Eropa seperti London, Paris, atau Frankfurt. Bandara ini menyediakan akses ke Manhattan dan Brooklyn dengan kereta bawah tanah melalui AirTrain serta layanan transportasi berbasis aplikasi. Newark Liberty (New Jersey): Pilihan alternatif yang sangat baik, terutama jika rencana perjalanan Anda mencakup pertandingan NFL di MetLife Stadium atau Anda menginap di sisi barat Manhattan.

Pilihan alternatif yang sangat baik, terutama jika rencana perjalanan Anda mencakup pertandingan NFL di MetLife Stadium atau Anda menginap di sisi barat Manhattan. Bandara LaGuardia (New York): Bandara pilihan untuk penerbangan domestik AS ini baru direnovasi dan menawarkan akses cepat ke Midtown dan Queens.

Kami menyarankan penggunaan platform seperti Skyscanner untuk memantau penurunan harga. Maskapai seperti Delta, JetBlue, dan British Airways merupakan pilihan populer untuk perjalanan menuju destinasi liburan utama di Amerika Utara ini.

Berapa harga tiket pesawat ke New York City pada Desember?

Biaya perjalanan selama musim liburan diperkirakan tinggi. Harga tiket pesawat dari kota-kota utama di Eropa atau Pantai Barat AS biasanya berkisar antara USD 400 hingga USD 1.200 pada Desember. Memesan lebih awal sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik.

Tanggal Berangkat dari Tujuan Perkiraan biaya (USD) 5 Desember London (LHR) New York (JFK) USD 750 10 Desember Los Angeles (LAX) Newark (EWR) USD 450 18 Desember Paris (CDG) New York (JFK) USD 850

Di mana sebaiknya menginap saat berlibur ke New York City pada Desember?

Dengan acara yang tersebar di Manhattan, Brooklyn, bahkan New Jersey, pengunjung sebaiknya mencari akomodasi yang memberi keleluasaan dan kehangatan selama bulan-bulan musim dingin yang menggigilkan.

Midtown Manhattan (untuk Broadway, MSG, dan wisata Natal): Menginap di Midtown menempatkan Anda tepat di pusat kegiatan. Radio City Christmas Spectacular, Theater District untuk pertunjukan Broadway, serta Madison Square Garden untuk pertandingan Knicks dan Rangers dapat dicapai dengan berjalan kaki. Kawasan ini menawarkan suasana ramai dengan akses langsung ke jalur-jalur utama kereta bawah tanah dan berbagai lokasi ikonik.

Downtown Brooklyn (untuk NBA dan konser) Jika agenda Anda dipenuhi pertandingan Brooklyn Nets atau konser di Barclays Center, menginap di Downtown Brooklyn menawarkan lingkungan yang lebih trendi dan sedikit lebih santai. Hotel-hotel butik di kawasan ini menyuguhkan pemandangan cakrawala kota yang mengesankan serta akses mudah ke Manhattan dengan kereta bawah tanah.

Bagaimana cara berkeliling New York City?

Bepergian pada hari pertandingan, setelah pertunjukan teater usai, dan di tengah keramaian musim liburan memerlukan pengetahuan setempat:

Transportasi berbasis aplikasi: Lyft sangat berguna di AS, khususnya di New York City. Meski kereta bawah tanah sangat baik untuk perjalanan siang hari, memesan Lyft merupakan pilihan paling aman, hangat, dan dapat diandalkan bagi pengunjung yang meninggalkan acara larut malam di Madison Square Garden atau kembali ke hotel setelah keluar pada malam Desember yang sangat dingin.

Lyft sangat berguna di AS, khususnya di New York City. Meski kereta bawah tanah sangat baik untuk perjalanan siang hari, memesan Lyft merupakan pilihan paling aman, hangat, dan dapat diandalkan bagi pengunjung yang meninggalkan acara larut malam di Madison Square Garden atau kembali ke hotel setelah keluar pada malam Desember yang sangat dingin. Transportasi umum: New York City memiliki jaringan kereta bawah tanah luas yang beroperasi 24 jam (MTA). Jaringan ini sangat membantu untuk menghindari kemacetan musim liburan di Midtown, meski Penn Station (di bawah MSG) akan sangat ramai setelah pertandingan. Menyiapkan aplikasi transportasi berbasis aplikasi merupakan pilihan cadangan yang tepat.

Bagaimana agar tetap terhubung selama perjalanan ke New York City?

Bepergian ke Amerika Serikat berarti Anda membutuhkan paket data yang langsung berfungsi begitu turun dari pesawat. Koneksi internet sangat penting untuk menunjukkan tiket digital StubHub di pintu masuk, menggunakan Google Maps untuk menemukan teater Anda, atau memesan Lyft seusai pertandingan.

Untuk menghindari tagihan roaming yang sangat besar dari operator asal Anda, eSIM adalah pilihan tepat. Dengan eSIM.sm, Anda bisa mendapatkan data berkecepatan tinggi untuk seluruh perjalanan mulai dari beberapa dolar saja. Aktivasi mudah dilakukan melalui kode QR, sehingga Anda bisa langsung terhubung begitu tiba di JFK atau Newark. Anda juga dapat dengan mudah menambah kuota data jika membutuhkan lebih banyak saat mengikuti tim favorit atau menjelajahi kota.

Hal-hal utama yang patut dinantikan di New York City pada Desember: